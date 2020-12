Kočner cinkosa a börtön elől inkább Afrikába migrált volna, de lehet, csak egy véres hókuszpókuszt rendelt egy sámántól

Kedden a Legfelsőbb Bíróság annyira nem hitte el a korábban a média- és politikai elithez tartozó Pavol Rusko verzióját arról, miért nem tudott megjelenni a Marian Kočner-féle váltóhamisítási per fellebbviteli tárgyalásán, hogy a Markíza TV korábbi vezetőjét kapásból vizsgálati fogságba helyezték. Azért is döntöttek így, mert felmerült, hogy Rusko lelépne Szlovákiából és az afrikai Maliba készül, amiben a B-kategóriás hazai trash celeb, Ibrahim Maiga segítette volna. Ibi mindent tagad, azt mondja, csupán egy távutas mágiát próbált összehozni az exminiszternek. De most már az életét félti.

Fotó: TASR

Beszámoltunk arról, hogy kedden maga Rusko értesítette a rendőrséget, hogy előző este ismeretlen anyaggal öntötték le kocogás közben, emiatt kórházba került. A Legfelsőbb Bíróság erre januárra halasztotta a tárgyalást, melyen jogerős ítélet születhet a Markízás értékpapírok perében, amiben már februárban 19 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték az ügy mindkét vádlottját, Marian Kočnert és Pavol Ruskót. A második Dzurinda-kormány gazdasági miniszterét aztán tegnap, miután hazaengedték a kórházból, a rendőrség őrizetbe vette, mivel felmerült a gyanú, hogy Rusko az afrikai Maliba készült lelépni. Pont oda, ahol például a SIS egykori ügynöke, Ľuboš Kosík is meghúzta magát. Az illetékes ügyész szerint

a zsaruk kiderítették, hogy Rusko az utóbbi időben Ibrahim Maigával találkozgat, aki még a 80-as évek második felében költözött a nyugat-afrikai Maliból az akkori Csehszlovákiába, ahol aztán amolyan ripacskodó celeb lett belőle.

Az Ibi becenévre hallgató "fekete juhpásztor" egy olyan bohóckodó szlovákiai Fekete Pákó, aki még a tavalyi európai parlamenti választásokon is megmérettette magát és pártja össze is hozott egy bűvösnek tűnő szavazatmennyiséget, pontosan 2222 voksot.

A Nový Čas felvette Maigával a kapcsolatot, aki elmesélte saját változatát arról a történetről, min ügyködött ő és Rusko. A trash sztár az életére esküszik, hogy szó sem volt egy mali "kiruccanásról", hiszen az egykori markízás főmufti lábát amúgy is elektronikus nyomkövető díszíti. Persze, ez nem mintha befolyásolná az exminisztert bármiben is, hiszen az elmúlt időszakban jópárszor került összetűzésbe a hatóságokkal, mert állandóan "igazgatta" a kényelmetlen lábperecét. Most a sztori az, hogy

Maiga egy benzinkúton futott össze Ruskóval, és az egykori jótevőjének felajánlotta a szolgáltatásait. Ami meg nem más, mint az, hogy összehozhat számára egy fekete mágiával dolgozó afrikai sámánista varázslatot. Mert - lássuk be gyorsan, - az mindig kapóra jöhet.

Ehhez Maiga a Maliban élő anyukáját vetette be, hogy kiderítse a helyi szakembernél, pontosan mit kell feláldozni Rusko nevében, hogy a vádlottnak kicsit könnyebb legyen a sorsa. Aztán pár nappal később állítólag Rusko ijedten hívta fel Ibit, hogy baj van, a rendőrök azt hiszik, hogy menekülni akar Szlovákiából, amiben az afrikai származású "híresség" segíti őt. Közben meg dehogy! - magyarázza a fura esetet Maiga, hiszen szerinte csak

a táltos szerette volna tudni, mi Ruskónak és szüleinek a böcsületes neve és pontosan kik azok, akik a bírósági üggyel foglalkoznak. Hiszen egy valamire való sámán ilyen adatokkal dolgozik és a mali kuruzsló már el is készítette a testre szabott, 700 eurót érő áldozati menüsort: mindössze egy tehén, egy bárány és egy kakas életét kellett volna kioltani és Rusko pár ezer kilométerrel arrébb, Szlovákiában mindjárt jobb kedvre derült volna.

De erre sajnos aztán nem került sor, mert hát a hétfői kocogásos "incidense" óta szemproblémákra panaszkodó vádlott állandó kavarása már csípte a hatóságok szemét és nem kértek a fekete látó távutas abrakadabrájából sem.

Ruskot tehát szerdán bevarrták a fogságba, azóta Maiga is vakarózik, hogy eladhatóvá hangolja az imént felvázolt, egészen meredeknek tűnó históriáját. Már az életét is félti, mintha a - feltehetően a szlovák - "állam" fenyegetné a "mágia dílert". De azért nem kell a legrosszabbtól tartani. Ha úgy adódna, Maiga a mali mamáján keresztül magának is biztosan intézhetne egy kis áldozati szemfényvesztést, amivel helyére kerülhetnek a dolgok.

(Cas/sp)