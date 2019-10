Kočner most már bevetné a lányát is, aki levelezgetett apja extitkosügynökével

A Kuciak-gyilkosság kitervelésével is megvádolt Marian Kočner hétfőn a Markíza televízió meghamisított váltói ügyében állt bíróság elé , de mivel minden mindennel összefügg, ezért a balhés nagyvállalkozó egykori jobbkeze, Peter Tóth mellett nem lehet csak úgy eloldalogni. Főleg azért nem, mert ez utóbbinak időközben megeredt a nyelve és ez nincs különösebben Kočner ínyére.

Kočner most azzal jött elő, hogy a bíróság hallgassa meg lányát, Karolína Kočnerovát azzal kapcsolatban, a gyereke miről levelezgetett Peter Tóthtal, Kočner sokáig hűséges jobbkezével. Ez annak kapcsán merült fel, hogy a kereskedelmi csatornát védő Daniel Lipšic azt javasolta, idézzenek a Threema nevezetű csevegő alkalmazásból, amely kommunikációs forrás hosszú hetek óta témát szolgáltat a sajtónak. Mint ismeretes, ezt az applikációt használta előszeretettel a balhés üzletember is, és a hatóságok hozzá tudtak férni a tartalmához.

Kočner azt indítványozta, hogy a rendőrséggel most már együttműködő Tóth olyan tartalmú üzeneteket váltott lányával, ami "abszolút mértékben és egyértelműen bebizonyítja, hogy Tóth úr egy irgalmatlanul nagy hazudozó".

A korábban hírszerzési vezetőként is dolgozó Tóth, aki Marian Kočner megbízásából újságírókat figyeltetett meg, július végén a rendőrséggel kötött egyezségével szemben nem jelent meg a tárgyaláson, hogy tanúvallomást tegyen Kočner és Pavol Rusko váltóhamisítási ügyében. Akkor azzal magyarázta távolmaradását, hogy félti a bőrét. Ez nem is olyan nagy csoda, hiszen az exújságíró azt is jelezte a hatóságoknak, hogy Kuciak meggyilkolását Kočner rendelte meg.

(TASR)