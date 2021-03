Korábbi harcostársa kitálalt Matovičról: az orléans-i szűz nem veti meg a piát és úgy viselkedik, mint egy látens homoszexuális

Alojz Hlina, a tavalyi választások után a KDH elnöki pozíciójáról lemondott politikus adott egy interjút a DenníkN lapnak, ahol érdekes dolgokat mesélt a korábbi párttársáról, Igor Matovičról.

Fotó: TASR

Hlina a 2012-es előrehozott parlamenti választásokon Matovič pártjának listáján került be a parlamentbe. Kívülről nézve egy ideig barátoknak tűntek, de aztán részt vettek egy többnapos programon, amikor egy lakókocsival roma telepeket látogattak meg, és amikor erről az útról hazatértek, a politikus hirtelen hátat fordított az OĽaNO-nak. Azóta sem akar Hlina beszélni arról, mi történt abban a lakókocsiban köztük. A kereszténydemokraták tavaly lemondott vezetője ezzel összefüggésben azt mondja, jobb lesz, ha az idevágó információk titokban maradnak. Az autóban összezárva kevés a hely, "az egy csigaház, ezért ott az ember jellemvonásai gyorsabban derülnek ki".

Az eredeti elképzelés az lett volna, hogy "felmérjük, valójában hogyan is működnek ezek a telepek. Egy hétre mentünk volna, hogy autentikus képet kapjunk a helyzetről, de aztán Matovič azzal jött elő, hogy ez így nem lesz elég dinamikus, kevés lenne a kamerára rögzíthető cselekmény, ezért inkább látogassunk el több más közösségbe is". Sok dologról nem akar beszélni Hlina, de azért egy példát mégis megemlített. Amikor a kassai Luník IX-es lakótelepen jártak, egy rakás ember szaladt köréjük. "Beszélgettünk, és a házigazdák elmondták, hogy gond van az áramszolgáltatással, mert azt gyakran kikapcsolják, és sok helyen nincs is vezeték. Erre Igor mutogatni kezdte nekik, hogy hová húzza majd be a kábeleket.

Erre kérdezem tőle, Igor, az isten szerelmére, miért mondod ezt nekik? Erre ő azt válaszoltat, hogy ez marketing" - magyarázta a 9 évvel ezelőtti sztori lényegét.

Ez Hlinának már túl sok volt. "Nézni azokat az embereket, közben meg tudatosítani, hogy számukra az élet valóban egy nagy megpróbáltatás, és akkor így becsapni őket? Rettenetesen igazságtalannak és becstelennek tűnt ez számomra".

Szerinte Matovič ilyen-olyan okok miatt mindig hangosan ráripakodik másokra, közben meg ő maga is ugyanazt teszi. Hlina úgy véli, ez olyan, mint amikor a legnagyobb homofóbról kiderül, hogy valójában látens homoszexuális. Konkrét esetet is említ, amikor

"Igor ráförmedt a smeresekre, hogy piálnak a parlamentben. De egyedüliként ki volt az, aki a parlamentben pokróccal letakarva aludt, miután elfogyasztott egy liter bort vagy valami mást? Matovič."

Matovič számára mindenki tolvaj, de kinek is voltak valós problémái a könyveléssel, konkrétan az autónaplójával? Másokra kiabált, mint egy orléans-i szűz. Ki kiabált torkaszakadtából Andrej Dankóval a plágiumügye miatt? Közben meg tudhatta, hogy a sajátjával is gondok vannak.

Matovič azt is mondta, hogy 2011-ben Sulík úgy viselkedett, hogy az vezetett Ján Kuciak és Martina Kušnírová halálához, "mert a Radičová-kormány megdöntésére szavazott. Az isten szerelmére, de ő ugyanúgy szavazott. Amikor ettől az embertől hallom a "Szlovákia demokratikus erői" szókapcsolatot, akkor bedugul a fülem".

Hlina azt mondja, a kormányfő személye problémát jelent. "Néhány nő azt gondolja, hogy a férfiak a házasságkötés után megváltoznak. Nem változnak meg. Matovič sem változik meg. ...nagy showműsorokat akar rendezni, mert az nyűgözi le, ha írnak róla. Simán el tudom képzelni, hogy amikor behozatta az országba a Szputnyik V vakcinát, akkor valakit biztos megbízott az orosz sajtó monitorozásával, és aztán este azt nézegette, hogy cirill betűvel leírták a nevét. Lenyűgözte a gondolat, hogy róla írnak az orosz lapok. Ha még Putyin is megemlítette volna a nevét, attól teljesen megkészülne". A gond az, hogy a megmozdulásaiért "valakinek fizetnie kell és mi, a polgárok állandó veszélyben vagyunk" - fejtette ki a véleményét a jelenlegi miniszterelnökről a korábbi harcostársa.

(DenníkN)