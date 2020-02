KORONAVÍRUS: Utánajártunk, mi a helyzet a Dunaszerdahelyi járásban, a Vámbéry suli óva int a pániktól

Miután az elmúlt hetekben megugrott a koronavírussal fertőzöttek száma Olaszországban, és megjelent a fertőzés számos európai országban, többfelé pánikhangulat van kialakulóban a környéken is. Utánajártunk, kaphatók-e még szájmaszkok és kézfertőtlenítők az egyes dunaszerdahelyi és környékbeli gyógyszertárakban, megkérdeztük a Dunaszerdahelyi Területi Közegészségügyi Hivatal járványügyi osztályának vezetőjét az aktuális helyzettel kapcsolatban, valamint a Szlovák Gyógyszerész Kamara igazgatójánál is érdeklődtünk afelől, hogy mennyire hatásosak a mostanra csaknem hiánycikknek számító szájmaszkok.

Bár sem Szlovákiában, sem Magyarországon nem igazolták eddig a koronavírus jelenlétét, az emberek zöme mégis igyekszik már most felkészülni arra, hogy a fertőzés ide fog érni. Elővigyázatosságból szájmaszkokat és kézfertőtlenítőket vásárolnak, éppen emiatt a dunaszerdahelyi patikákból gyakorlatilag elfogytak a szájmaszkok, vagy legalábbis csak némelyik tud rövid időre viszonylag kisebb mennyiségben beszerezni.

Több dunaszerdahelyi és komáromi gyógyszertárban is érdeklődtünk afelől, hogy az elmúlt napokban milyen mértékben ugrott meg a szájmaszkok és a kézfertőtlenítők iránti kereslet, és egyáltalán kaphatóak-e még.

A dunaszerdahelyi Viktória Gyógyszertárban arról értesültünk, hogy az elmúlt napokban jelentősen nőtt az érdeklődés a szájmaszkok és a kézfertőtlenítők iránt, előbbi továbbra is hiánycikknek számít, és megerősítést sem kaptak a szállítóktól a pótlást illetően.

A szentmihályfai Betula Gyógyszertárban sem kapható már szájmaszk egy ideje, kézfertőtlenítővel azonban még tudnak szolgálni. Ők sem tudták egyelőre megmondani, hogy mikor lesz ismét kapható a védőmaszk.

A dunaszerdahelyi Matrix Gyógyszertár tulajdonosa, Csölle Rita érdeklődésünkre elmondta, náluk még kapható az egyszeri használatos, textil védőmaszk: „Ez azonban, mint azt már tudjuk, nem véd a vírus ellen. A kereslet viszont jelentősen megnőtt, személyenként általában húszasával vásárolják. Sőt, az antibakteriális kézfertőtlenítők iránt is nagy az érdeklődés.”

A nagymagyari Julianus Gyógyszertárból Jarabek Szilvia arról tájékoztatott bennünket, hogy náluk sem kaphatóak védőmaszkok és a raktárokon sincsenek. Hiánycikknek számít náluk is megközelítőleg egy hónapja, és azóta is naponta többször kérik a vásárlók.

Csütörtökön fogyott el a szájmaszk a dunaszerdahelyi Egyszarvú Gyógyszertárban. „Információnk szerint a napokban ismét kapunk, ez azonban már nem egyszeri használatos maszk lesz, hanem filteres szájmaszk, ami sajnos nem annyiba fog kerülni, mint az egyszerű” – értesültünk a gyógyszertártól.



Fotó: TASR - illusztráció

Nem sokkal eltérőbb a helyzet Komáromban sem, a Vág Gyógyszertárban is nehezen hozzáférhetőek a higiéniai védőmaszkok és a kézfertőtlenítő készítmények. „Csak korlátozott mennyiségben vagy egyáltalán nem beszerezhetőek” – közölték.

A komáromi Rákóczi Utcai Gyógyszertártól azt az információt kaptuk, hogy náluk is érezhető az emberek aggodalma, napról napra nő az igény a higiéniai termékek és a védőmaszkok iránt: „A papír- és a háromrétegű maszkok védelme korlátozott időtartamú. Esetenként néhány óra után feltétlenül cserélni kell azokat. Ezért inkább az ún. egyéni légzésvédő maszk használatát szoktuk javasolni. Ezek a részecskeszűrővel ellátott maszkok jóval hosszabb időre védelmet nyújtanak. Sajnos azonban ezek a maszkok is gyártás alatt vannak, így még csak előrendelhetőek. A hazai gyártók, beszállítók azt ígérik, hogy rövid időn belül elérhetőek lesznek a termékek a gyógyszertárunk polcain is. A kereslet, az érdeklődés nagy nem csupán a maszkok, de további higiéniai termékek iránt is, mint például az antibakteriális kézfertőtlenítők, szappanok, törlőkendők stb.”

A gyógyszertárban a pácienseknek hangsúlyozzák az immunrendszer megerősítésének fontosságát vitaminokkal, esetleg növényi alapú táplálékkiegészítőkkel. A tünetmenteseknek önellenőrzésre javasolják a CRP-tesztet, amely kimutatja a gyulladás mértékét a szervezetben (helyben a gyógyszertárban elvégzik). Továbbá fontos ilyenkor a gyakori kézmosás, valamint láz esetén az orvos felkeresése is – hívták fel a figyelmet.

A megkérdezett gyógyszertárak tehát egybehangzóan megerősítették, hogy a környékbeliek is aggódnak és igyekeznek felkészülni a legrosszabbra, holott pánikra közel sincs ok.

Erre figyelmeztet a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatója, Masszi János is, aki az intézmény Facebook-oldalán kért arra mindenkit, hogy ne terjesszenek téves információkat, és főleg ne gerjesszenek pánikot.

A Vámbéry Ármin Alapiskola vezetősége ugyanis úgy döntött, a tavaszi szünetben Olaszországban, vagy Ausztria bizonyos részein síelő diákokat inkább hazaküldik. Ismert, hogy Észak-Olaszország egy része ma is vesztegzár alatt van, a velencei karnevált a hétvégén lefújták, ez pedig éppen egybeesett azzal az időszakkal, amikorra sokan a kirándulásukat tervezték, hiszen nálunk éppen tavaszi szünet volt.



Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

„Sajnos eléggé közelít a koronavírus, emiatt lehetőségeink szerint a lehető legtöbb óvintézkedést meg kell tennünk. Kérném intenzívebben figyelmeztetni diákjainkat, hogy gyakrabban mossanak kezet, használjanak kézfertőtlenítőt! Fokozottabban figyeljük, ha valamelyik diák betegség jeleit mutatja, azonnal üzenjünk a szülőknek, vigyék haza gyermekeiket!” – ezt az ajánlást tették közzé a dunaszerdahelyi alapiskolában, kiegészítve azzal, hogy aki az elmúlt napokban, különös tekintettel a tavaszi szünetre, olyan országban járt, amely érintett a koronavírus-fertőzésben, azoknak azt javasolják, még egy hétig legalább maradjanak otthon.

Az iskola lépése után azonban álinformációk kezdtek terjedni, ezért az igazgató a közösségi oldalon igyekezett mindenkit megnyugtatni, és leszögezte, nincs koronavírusos megbetegedés, sőt gyanú sem arra vonatkozóan, hogy bárkinél jelentkeztek volna a vírus tünetei az iskolában.

„Minden intézkedésünk MEGELŐZŐ jellegű, ami abban merül ki, hogy az osztályfőnökök és szakos kollégáink tanácsokat adnak és videót vetítenek a preventív hozzáállásról (tisztálkodás, gyakori kézmosás, fertőtlenítő használata), iskolánkban is naponta kétszer fertőtlenítünk minden kilincset, a felmosásnál is intenzívebb fertőtlenítőt használunk. Mivel szerdán délután jutott tudomásunkra, hogy a tavaszi szünet alatt több család a veszélyeztetett területek közelében kirándult, emiatt kértük őket arra csütörtökön, hogy még 1 hétig maradjanak otthon gyermekeik. Tudomásunk szerint az érintett családok közül senki sem mutat semminemű tünetet. Kérek Mindenkit, ne terjesszen téves információkat, NE gerjesszen PÁNIKOT!” – írta Masszi János az iskola közösségi oldalán.

Az igazgató korábban közölte, a városi hivatallal mint az iskola fenntartójával egyeztettek a megelőző jellegű intézkedésről, a Dunaszerdahelyi Területi Közegészségügyi Hivatal járványügyi osztályának vezetőjétől, Vörös Teréziától azonban arról értesültünk, hogy az iskola velük nem egyeztetett a lépésről.

„Mi ezzel kapcsolatban semmilyen utasítást vagy javaslatot nem adtunk, csak a médiából szereztünk tudomást a lépésükről, az iskola sem értesített bennünket. Abban az esetben lenne indokolt ez a lépés, ha a diákok konkrétan a vírus gócpontjából tértek volna vissza, mi azonban nem tudjuk, hogy ők pontosan hol voltak kirándulni, ezért ehhez nem tudunk érdemben hozzászólni. Nincs tudomásunk arról, hogy más környékbeli iskola hasonló lépést tervezne“

– nyilatkozta megkeresésünkre a járványügyi osztály vezetője.

Vörös Terézia a koronavírussal kapcsolatos legfőbb tudnivalókról és a megelőzésről elmondta, ez a fajta, új típusú vírus is felső légúti megbetegedést okoz, cseppfertőzés által terjed, éppen ezért – akárcsak az összes többi légúti megbetegedésnél – a leghatékonyabb módszer a védekezésre ebben az esetben is a gyakori és alapos kézmosás, és javasolt fertőtlenítőt tartalmazó szappanos készítmények használata is. Fontos továbbá gyakran szellőztetni a helyiségeket, így előzhető meg ugyanis legeredményesebben a légúti megbetegedések terjedése. „Az az illető, aki valamilyen légúti megbetegedéssel küzd, lehetőleg ne menjen közösségbe, maradjon otthon, és ha tüsszent vagy köhög, akkor használjon egyszeri használatos papírzsebkendőt és dobja azt el. Csütörtökön a Szlovák Köztársaság Biztonsági Tanácsa is ülést tartott, amelyen részt vett a tisztifőorvos, Ján Mikas is. Amint azt elmondta, van esély arra, hogy nálunk is megjelenik a betegség, de minden intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy ez ne történjen meg.

Ha mindenki be fogja tartani azokat az utasításokat, amelyeket már kidolgoztak és amelyeket még előkészítenek, akkor nem kell tartanunk a vírustól, pánikhangulatra pedig semmiképpen nincs ok“ – hangsúlyozta az osztályvezető.

Vörös Teréziától afelől is érdeklődtünk, mi történne abban az esetben, ha mégis megjelenne a vírus valamelyik páciensnél. „Ha valamelyik betegnél igazolják a koronavírus-fertőzést, akkor őt elszállítják a fertőzőosztályra, valamint a szakemberek felkeresik azokat az embereket, akikkel kapcsolatban volt. Ha nekik nincsenek tüneteik, akkor kéthetes karantén javasolt, ez ugyanis a vírus lappangási ideje. Azok, akiknek tüneteik vannak, szintén a fertőzőosztályra kerülnek, ahol megvizsgálják őket“ – mondta.

A szájmaszkokkal kapcsolatban Vörös Terézia elmondta, azokat valójában nem az egészséges embereknek kellene viselniük, hanem azoknak, akik betegek. „A szájmaszk viselésének az a célja, hogy ha a beteg köhög vagy tüsszent, a vírus ne kerülhessen ki a környezetünkbe, és ne fertőzze meg a környezetében lévő embereket. Rajtuk kívül természetesen az egészségügyi személyzetnek is indokolt viselnie a védőmaszkot, ők ugyanis kapcsolatban vannak a betegekkel, de aki egészséges, annak tejlesen felesleges a szájmaszk viselése“ – hangsúlyozta a szakértő, majd hozzátette, a megelőzés szempontjából az alkoholos alapú kézfertőtlenítők is hatásosak lehetnek, de fontos az is, hogy alaposan és gyakran mossunk kezet. Javasolt ilyenkor fertőtleníteni azokat a felületeket is, amelyeket gyakran megfogunk, kilincseket, korlátokat.

A védőmaszkokkal kapcsolatban Ondrej Sukeľ, a Szlovák Gyógyszerész Kamara (SLeK) igazgatója a Paraméternek úgy nyilatkozott, nem biztos, hogy az emberek tisztában vannak azzal, hogy valójában mit is vásárolnak, az egyes maszkok közt ugyanis alapvető különbségek vannak. Léteznek papír és textil alapú, illetve részecskeszűrővel ellátott szájmaszkok is.



Ondrej Sukeľ (Fotó: TASR)

„A papírból és a textilből készült védőmaszkok nem nyújtanak védelmet. A szűrővel ellátott maszkokat három osztályba sorolják a filtráció mértéke alapján. A vírus ellen az FFP3 típusú, szűrővel ellátott szájmaszk véd. Pánikra azonban nincs ok” – nyilatkozta megkeresésünkre az igazgató, majd hozzátette, érdemes megbízható forrásokból, például az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közleményeiből tájékozódni.

Az SLeK igazgatója is megerősítette, hogy a védőmaszkok hiánycikknek számítanak az országban, azzal kapcsolatban pedig, hogy mikor lesznek ismét kaphatók, nem tudott információval szolgálni.



(fl)