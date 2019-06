Legfeljebb 50 ezer euróba kerülhet Hájos Zoltán új szolgálati verdája

„Ma jöttem Nyitráról, éppen a fékpofák vannak leamortizálva és szükséges azokat kicserélni. 203 ezer kilométer van rajta, 2008-as évjáratú autó, megvan a kora” – válaszolta kérdésünkre a polgármester a jelenleg használt Audi A6-osáról, miután a képviselők a keddi testületi ülésen már jóváhagyták az erre vonatkozó költségvetés-módosítást.

Az autó megvásárlására közbeszerzést írnak ki, és legfeljebb 50 ezer eurót költhetnek rá minden extrájával együtt, ami már így is alig több mint a felét teszi ki annak az értéknek, amennyiért több mint két éve vásároltak volna egy új Audit, és valamivel több mint harmadát annak, amennyibe annak lízingelése került volna.

Érdeklődtünk arról is, hogy mi lesz a sorsa a most 11 éves Audijának.

„Kérni fogom a képviselők véleményét a pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottságban. Természetesen egyik variáció az, hogy megtartjuk, de ezt nem tartanám gazdaságosnak, mert úgy ahogy most is előadódnak hibák, úgy erre a jövőben is költeni kéne, szóval el kéne adni, mert nagyobb a fenntartási költsége, mint amennyi hasznot hoz” – szögezte le.