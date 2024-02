LÉNYEG: A református püspök lehet a hunyó a pedofilvédőnek adott kegyelemben, belső ember teregeti ki az Orbán-rendszer szennyesét

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Balog Zoltán református püspök (Fotó: MTI)

Nem tartott sokáig a Martina Šimkovičová kulturális miniszter leváltására összehívott rendkívüli parlamenti ülés: ahogyan várható volt a kormánykoalíció bojkottálta, így meg sem tudták nyitni. Az nem kérdés, hogy a miniszternek semmi keresnivalója sincs ezen a poszton, a lemondását követelő petíciót csaknem 190 ezer ember írta alá, a kulturális szféra mérvadó része elutasítja őt.

Pedig a kulturális miniszter széke általában nem túlságosan „forró”, a legutóbbi nagy botrány még Ivan Hudec nevéhez fűződik, vagyis már negyed százada, a Mečiar-korszakban történt.

Šimkovičová most még biztos a pozíciójában, ezt mutatja, hogy nyugodtan elutazik Abu Dhabiba egy konferenciára éppen akkor, amikor le akarják őt váltani. Nyugodt lehet, az SNS kiáll mellette és Robert Fico szerint is „ilyennek kell lennie a kulturális miniszternek”.

A kormány most nem engedheti meg magának, hogy gyengeséget mutasson, az elnökválasztásig biztosan nem. Ráadásul most még jól is jön a Smernek, mert a kulturális miniszter garázdálkodása kicsit elfedi a btk. módosítása okozta botrányt.

Šimkovičovának azonban tudnia kell: nincs valódi politikai súlya, ha jönnek az újabb botrányok, Fico nyugodtan hagyja bukni, sőt, még segít is neki egy kicsit.

Egyre sárosabb a református püspök, újabb repedés a NER falán

Novák Katalin és Varga Judit lemondásával sem ültek a pedofilmentő igazgatóhelyettesnek adott elnöki kegyelem okozta botrány által kiváltott hullámok. A közvetlen felelősök, a kegyelmet aláíró köztársasági elnök és az azt ellenjegyző igazságügyi miniszter mellett újabb szereplők bukkannak fel, egyre közelebb ér a botrány Balog Zoltán református püspökhöz is. Meg nem erősített információk szerint ugyanis Balog, illetve a református egyház egyes vezetői kezdeményezhették az elnöki kegyelmet K. Endre, a bicskei gyerekotthon egykori igazgatóhelyettesének.

Balog múlt héten, Novák lemondása előtt ezt írta a Facebook-falára: „Visszavonulni néhány hétre imádkozni, gondolkodni, olvasni és írni Isten csendjében. Micsoda ajándék!” Talán a felelősséget sem ártana vállalni.

Az ügy nem várt fordulatát azonban Varga Judit korábbi férje, Magyar Péter megszólalása okozta: ő magát az Orbán rendszer alapját jelentő NER-t vette célba.

Arra mutat rá, hogy a rendszernek nagyon kevés olyan szereplője van, aki még képes autonóm módon dönteni, aki tudja mérlegelni döntése súlyát, és ha kell, akkor képes a rendszer számára kellemetlen, de helyes döntést is meghozni.

Persze Magyar a feleségével együtt évekig a rendszer kiszolgálója és egyben haszonélvezője volt, amit az mutat a legjobban, hogy még most is vezető pozíciókban volt nagy állami cégekben – ezekről a mondott le most. Annak ugyan kicsi az esélye, hogy ez komolyabban árthat a rendszernek, de ez is egy újabb repedés lehet a falon.

Belügyminiszter: nincs bosszú, vagy mégis?

Érdekes hallgatni Matúš Šutaj Eštok belügyminisztert, aki folyamatosan arról beszél, hogy miniszterré való kinevezésével „véget ért a politikai bosszú korszaka”.

Azóta lefejezte a rendőrséget, felfüggesztett egy csomó vizsgálótisztet, meglebegtette a NAKA megszüntetését, a kormánykoalíció most szünteti a meg a speciális ügyészséget.

Most újra Hamran Istvánt vette elő, ezúttal pazarló közbeszerzéseket akar a nyakába varrni. Azzal nincs semmi baj, hogyha kivizsgálják az előző ciklusban megvalósított közbeszerzéseket a belügyminisztériumban és a rendőrségen, az azonban már gyanús, hogy a miniszter már a vizsgálat bejelentésekor megtalálta a felelőst: a volt rendőrfőkapitányt. Ez nagyon úgy tűnik, mintha bosszú készülődne.

Ünneplik a bűnözők az új btk.-t

A büntetőtörvénykönyv múlt héten elfogadott módosítása komoly csapdákat rejthet, elég, ha arra gondolunk, hogy a szavazás előtt egy nappal derült ki, hogy a szexuális erőszak esetében is felére csökken az elévülés ideje. Sok negatív következmény azonban már most is látható: a büntetési tételek és az elévülés csökkentése nem az áldozatoknak, hanem az elkövetőknek kedvez.

Ezt bizonyítja a Paraméter elemzése is, amely szerint a bűnözőknek van okuk ünnepelni az új törvényt.

Miután az új jogszabály várhatóan március közepén hatályba lép, több ezer folyamatban lévő büntetőeljárásban kell majd átminősíteni azokat a bűncselekményeket, melyeknél bármilyen anyagi kár történt.

Lajos P. János