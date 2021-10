LÉNYEG: Szerencsére nem csak Covid, buta ember, meg rossz hír van a világon!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A nap talán legfölöslegesebb covidos híre, hogy az Egyesült Arab Emírségek felkerült azoknak az országoknak a listájára, ahonnan a Szlovákiába érkező utasoknak nem kell PCR-tesztet felmutatniuk. Nem mintha nem lennének képesek megfizetni azt… De mégis, kik lehetnek és hányan vannak, akik kedvéért ekkorát „lazított” a Közegészségügyi Hivatal…?

A virus- és vakcinatagadók sejtelmesen röhigcsélve hülye összeesküvés-elméletekkel etetik egymást élőben meg a neten is

Mindegy is, az Egyesült Arab Emírségek járványügyi sorsától sokkal fontosabb Szlovákia állampolgárainak sorsa. Azt viszont nem tudni, kik és hányan lehetnek konkrétan, akiket elgondolkodtat, hogy a legfrissebb infók szerint egy nap alatt 25 áldozata lett a járványnak, 1000-hez közelít a kórházban ápoltak száma. Meg az, hogy 11 518 PCR-tesztet vizsgáltak ki csütörtökön, a pozitivitásuk pedig ezáltal majdnem 17%-os, ami veszélyesen magas. Arról nem is beszélve, hogy a pozitív PCR-tesztek 72,08%-a, a pozitív antigénteszteknek pedig a 70,73%-a oltatlan személyé. Ez azt jelenti, az újonnan azonosított fertőzöttek közel háromnegyede nincs beoltva.

A virus és oltástagadók persze mindezt le sem baltázzák. Sőt, sejtelmesen röhigcsélve hülye összeesküvés-elméletekkel etetik egymást élőben meg a neten is. Hatékonyságukat sajnos a "Hogy vagy, Szlovákia?" elnevezésű közvélemény-kutatás legújabb reprezentatív felmérése is bizonyítja. Miszerint az ország népességének több mint 55 százaléka gondolja úgy, hogy a következő hónapokban nem fertőződik meg koronavírussal.

Csoda, hogy a vakcina harmadik adagjával eddig mindössze annyi embert sikerült beoltani, amennyi kényelmesen elférne egy pozsonyi villamosban?! Az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal szerint 149 személyről van szó. Ez a szám akkor is kiábrándító, ha egyelőre az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal szerint csak a legyengült immunrendszerű betegek igényelhetik.

Nem csak Covid, buta ember, meg fölösleges vagy rossz hír van a világon

Amúgy meg szerencsére nem csak Covid, buta ember meg fölösleges vagy rossz hír van a világon. Nézzük inkább például Harman István megbízott országos rendőrfőkapitány munkáját. Branko Kiššt nevezte ki hivatalosan is a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) élére. Olyan tapasztalt, tehetséges rendőrről van szó, aki számos nyomozást vezetett olyan munkacsoportok élén, amelyek a szervezett, erőszakos bűncselekményeket, továbbá Szlovákia történetének legszélesebb körű szervezett drogtevékenységét vizsgálták. Többek között a dunaszerdahelyi Sátor-klán ügyén is dolgozott. A szlovák rendőrség nevében pedig Kišš volt a kapcsolattartó jó pár nemzetközi projektben.

100 ezer eurót, akarnak behajtani Kolláron

Arról nincsen hír, hogy Branko Kišš a volt maffiacsicska, jelenleg házelnök, Boris Kollár látókörében van-e. És esetleg képes lesz-e majd bosszúból lemaffiózózni Kiššt is, mint a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség négy nyomozóját, köztük Ján Čurillát. Čurilla volt eredetileg az Isten malmai nevű akció vezető nyomozója, Pavol Ďurko pedig az, aki a SIS Boris Kollárék által javasolt exigazgatóját, Vladimír Pčolinskýt korrupcióval gyanúsította meg. Boris Kollárt most azért perelte be Čurilla, mert a parlament és a Sme rodina elnökeként egyfajta Čurilla-maffiáról beszélt, miután őrizetbe vették a NAKA négy nyomozóját, köztük Ján Čurillát. "Nem támogatom, hogy a másik oldalon új maffia alakuljon ki. Én ezt nevezhetem čurilláéknak is" - utalt annak idején Kollár a NAKA nyomozóira. Akiket azóta a büntetőeljárás megalapozatlanságára hivatkozva a Pozsonyi Kerületi Bíróság kiengedett a vizsgálati fogságból.

Čurilla egyébként ügyvédje szerint nem azért tett feljelentést, hogy anyagi haszonhoz jusson, hiszen jótékony célra kívánja fordítani azt a 100 ezer eurót, amit Kolláron hajtana be. Aki viszont néhány napja kijelentette, nem kér bocsánatot, míg a nyomozók gyanúsítottak. Egyelőre ugyanis nem készült el a bíróság írásos indoklása, emellett a büntetőeljárás még folyamatban van. Lesz tehát elég balhé továbbra is, csak ki kell várni…

A legfőbb ügyészségen is zajlik az élet

A legfőbb ügyészségen is zajlik az élet. Maroš Žilinka főügyész október 18-i hatállyal leváltotta helyettesét, Vladimíra Klimentovát. A posztra a hivatalos tájékoztatás szerint Jozef Sedlák kerül.

Klimentová egyébként szeptember 15-től volt helyettes főügyész, a poszton Jozef Kanderát váltotta. Volt idő, amikor ez a Jozef Kandera, Maroš Žilinka főügyész első helyetteseként maga is támogatta azokat a nyomozati lépéseket, amelyek nyomán később ő maga ejtette a vádat Boris Kollárék pártkatonája, Vladimír Pčolinský volt SIS-igazgató ellen…

Barak László