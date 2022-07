LÉNYEG: Történelmi megállapodás született a bérekről, és még a benzin ára is csökkenhet, de az katasztrófa, hogy mennyi dolgozót kell szélnek ereszteni

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ha csütörtökön késő este nem történik semmi különösebb dolog, akkor egy erős közepesre értékelhetnénk a mai napot. Ebbe belefért egy kis politikai egyezség nagy pénzekről, de egy tömeges elbocsátásról szóló hír is. Aztán megtudhattuk, hogy lassan csökkenhet a benzin ára is. De vajon számíthatunk-e új országos járványügyi intézkedésekre?

Történelmi megállapodás

A határidő előtt egy nappal bejelentette a szakszervezetek legfőbbike, hogy megegyeztek a munkáltatókkal, és január elsejétől a mostaninál ötven euróval magasabb, 700 eurós havi minimálbért javasolnak. Még mielőtt azt gondolnánk, ez smafu, jusson eszünkbe, hogy Szlovákia történelmében először sikerült megállapodniuk a munkaadóknak és a szakszervezeteknek a minimálbér összegében. Az egyezséget még a kormánynak is jóvá kell hagynia, de ez már csak merő formalitás. A munkaadók uniójának egyik embere rögtön sietett is leszögezni, hogy olyan helyzetben sikerült megkötniük ezt a történelmi megállapodást, amikor a szlovák gazdaság nem jó irányba halad, ráadásul magas az infláció és Ukrajnában meg háború dúl.

Az egészségügyisekkel augusztusban egyezkednek tovább

A közszféra alkalmazottjaival ellentétben azonban egyelőre nem született megállapodás az egészségügyi dolgozók bérének emeléséről. Csütörtökön abban maradtak a tárgyaló felek, hogy augusztus első felében folytatódnak a tárgyalások. Eredetileg június végén kellett volna ismertetni az egészségügyiek fizetésére vonatkozó javaslatot, szóval lesz itt egy kis csúszás. Az orvosok szakszervezete, biztos, ami biztos, áprilisban már sztrájkkészültséget hirdetett. Aztán eltelt két hónap, és júniusban körülbelül 3000 doki írásban deklarálta, hogy beadja a felmondását, ha nem teljesülnek a feltételeik.

Egy cégtől kirúgnak 300 munkavállalót

Közben durva elbocsátásokat jelentett be Szlovákia egyetlen alumíniumgyára, a Slovalco vállalat. A cég a termelés fokozatos csökkentésével és a dolgozók szélnek eresztésével reagál a növekvő energiaárakra, a kibocsátási engedélyek magas tarifájára, illetve az alumínium árának csökkenésére. A cég vezetése annyira borúlátó, hogy még a gyártás teljes leállítását sem tartja kizártnak. Megszólalt az ügyben Richard Sulík gazdasági miniszter is, aki katasztrófának minősítette a 300 alkalmazott kirúgását. A koalícióból éppen kifelé tartó pártelnök azt is megemlítette, hogy megoldást jelentett volna a környezetvédelmi alap forrásainak felszabadítása erre a célra, de sajnos ez nem sikerült a pénzügyminisztérium elutasító véleménye miatt.

Egyelőre nincs szó országos járványügyi intézkedésekről

De legalább az egészségügyi minisztérium egyelőre nem számol a kórházi ápolásra szoruló betegek számának jelentős emelkedésére a covidos világjárvány következő hullámában. A szakemberek jelenleg nem tartják szükségesnek az országos járványügyi intézkedések bevezetését sem, pedig a megvizsgáltak körében legújabban szinte 45 százalékos a fertőzöttségi arány. Úgy áll a dolog, hogy stabil a helyzet a klinikákon, a fertőzöttek többségénél viszonylag enyhe lefolyású az omikron variáns által okozott betegség. Ettől még a Közegészségügyi Hivatal a koronavírus terjedése miatt javasolja a reszpirátor használatát, különösen a zsúfolt helyeken.

20 éve nem láttunk ilyet

A Covidnál talán csak az inflációt gyűlöljük jobban, ami éves összevetésben júniusában 13,2%-ra emelkedett. Ilyen mértékű drágulás több mint 20 éve nem volt még Szlovákiában. A legnagyobb mértékben az élelmiszerek, az üzemanyagok és az építőanyagok ára ugrott meg. A szlovákiai háztartások két legfontosabb kiadási tétele, az élelmiszer- és lakhatási költségek csaknem 20%-kal haladták meg az egy évvel korábbit.

Olcsóbb lehet a benzin

Ugyanakkor úgy tűnik, végre rámosolyog a szerencse a sofőrökre, akik a korábbiakhoz képest hónapok óta kénytelenek többet fizetni a tankolásért. Szeptembertől jelentősen csökkenhet az üzemanyag ára, mivel júniushoz képest augusztusban majdnem 28 euróval lehet alacsonyabb a kőolaj értéke. Ha ez begyűrűzik az üzemanyagok árába, akkor az nemcsak az autósokat érintheti pozitívan: az olcsóbb energiaáraknak köszönhetően az infláció is egyszámjegyűre csökkenhet.

Sidó Árpád