Lučanský családja mégsem vesz részt az igazságügyi minisztérium által szervezett találkozón

Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügyi miniszter korábban jelezte, hogy csütörtökön lesz egy találkozó a minisztérium épületében Milan Lučanský halálának ügyével kapcsolatban.

A találkozón az eredeti tervek szerint jelen lesz Lučanský ügyvédje, Miroslav Radačovský, később pedig felmerült annak a lehetősége is, hogy az egykori rendőrfőkapitány felesége is ott lesz.

A Denník N azonban úgy tudja, a csütörtöki találkozón mégsem lesz jelen Lučanský családja, Radačovský pedig megerősítette, hogy egyedül érkezik majd.

Lučanský ügyvédje, Miroslav Radačovský egyébként 2019-ben a Kotleba-féle ĽSNS listáján került be az Európai Parlamentbe, korábban a Poprádi Járásbíróság bírója volt. 1999-ben azzal került be a médiába, hogy amikor a rendőrök megállították, 19 tasak kokaint és illegálisan tartott puskát találtak nála. Állítása szerint ezek nem az övéi voltak, hanem a fiáéi, és segíteni akart neki azzal, hogy megszabadul tőlük. Bírósági ügy lett belőle, amely 2012-ig húzódott, amikor is felmentették – írtuk korábban.

Még bíróként eljárt Andrej Kiska telekügyében is – a nagyszalóki (Veľký Slavkov) telekrendezések során Kiska vállalkozóként megvásárolt egy földterületet valakitől, aki azt törvénytelen úton szerezte meg egy poprádi orvostól. Végül az orvosnak adtak igazat, Kiska nem harcolt érte. Amikor Radačovský kihirdette az ítéletet, Kiskának azt üzente, jobban tenné, ha elköltözne Amerikába vagy Izraelbe. Kijelentése után lemondott bírói funkciójáról.

A független ellenőrző bizottság, amely Milan Lučanský volt országos rendőrfőkapitány halálát, illetve a korábbi szemsérülésének körülményeit fogja vizsgálni, 17 tagból áll. A bizottság első ülésére hétfőn került sor, amelyen elfogadták ennek alapszabályzatát. A tagok egy titoktartási kötelezettségről szóló dokumentumot is aláírtak. A nyilvánosságot csak a vizsgálat eredményeiről fogják tájékoztatni, amelyekről szavazni fognak.

A bizottságban koalíciós és ellenzéki parlamenti képviselők is vannak. A Za ľudí párt képviselőin kívül a bizottság tagjai között szerepel Zuzana Čaputová jelöltje, Radovan Pala, és az ombudsman jelöltje is, Tomáš Čitbaj. Ezenkívül a bizottságban a sajtó képviselői és külföldi szakértők is jelen vannak, például Anna Šabatová, volt cseh ombudsman. A szakértőket többek között a lengyel Monika Platek fogja képviselni.

