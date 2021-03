Milyen kárörvendő, pezsgőbontó maffiózókról tud Igor Matovič?!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Zuzana Čaputová köztársasági elnök pénteken délután elfogadta Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter lemondását. A tárca vezetésével ideiglenesen a pénzügyminisztert, Eduard Hegert bízta meg.

Nem unatkozott persze ezenkívül sem Čaputová, mert megoldást kellett keresnie arra válsághelyzetre is, hogy a Szlovák Titkosszolgálat (SIS) igazgatója, Vladimír Pčolinský a NAKA fogságában kénytelen várni, kiderül-e róla, korrupt-e, avagy sem. Mivel az államfőnek emiatt Pčolinskýt ideiglenesen fel kellett függesztenie funkciójából, Igor Matovič kormányfőt is muszáj volt feszólítania, hogy hívja össze Szlovákia Biztonsági Tanácsát. Elvégre valahogyan koordinálni kell az állam legtitkosabb tevékenységeit is... Mozgalmas volt tehát a hét utolsó munkanapja, akárcsak az előző dolgos hétköznapok.

Kik lehetnek a kárörvendő, pezsgőbontó maffiózók?

Miután Zuzana Čaputová elfogadta Marek Krajčí lemondását, leszögezte, hogy egyáltalán nem szerencsés áldozatinak beállítani az aktust. Közölte, nem kételkedik ugyan abban, hogy Krajčí miniszterként jót akart, de az is tény, hogy a jó szándékú intézkedések nem hozták meg a kívánt eredményt. „Ha az egészségügyi miniszter tehetetlen marad egy járvány idején, az azt jelenti, hogy mindannyian tehetetlenek vagyunk, ami szlovák állampolgárok számára elfogadhatatlan helyzet" - húzta alá Čaputová.

Igor Matovič ezután ismét egy keresetlen védőbeszédet tartott szükségesnek előadni. Nyomatékosítva, a távozó miniszter minden egyes döntésével és lépésével azonosulni akart és tud. Az emberek életét és egészségét óvta ugyanis, és ha mindenki szótfogad neki, sokkal jobb lenne a helyzet Szlovákiában - mondta… Végezetül pedig arról fabulált, hogy hős minisztere tulajdonképpen valamilyen maffiával(?) volt kénytelen hadakozni. Amely maffia Matovič által közelebbről nem konkretizált tagjai úgymond, pezsgőbontással ünneplik Krajčí távozását… Csak reménykedni lehet, hogy a kormányfő a titokzatos maffia alatt nem koalíciós partnereit, Richard Sulíkot (SaS) és Veronika Remišovát (Za ludí) értette…

A kormányválság folytatódik

Legyen bárhogy, Sulík és Remišová egyáltalán nem tűntek kimondottan boldogoknak az egészségügyi miniszter távozása miatt. Holott azt ők követelték a leghatározottabban. A liberálisok vezérének egyáltalán nem tetszett, hogy Igor Matovič csütörtökön a koalíciós tanácskozáson kialkudott normális kormányzást biztosító megegyezést felrúgva megint nyíltan beleszállt koalíciós partnereibe. És Remišová is ezért jelentette ki Sulíkkal egyetértve, hogy a kormányválság folytatódik. Pártján belül nyilván ezért kell a liberálisokhoz hasonlóan nekik is tárgyalniuk arról, mi legyen a négypárti kormány sorsa. Be lehet még fogni a jelképes fedélzeten az elszabadult hajóágyút…?

Túl vagyunk a nehezén

Miközben a politikusok láthatóan továbbra is főként önmaguk egójával foglalkoznak, mintha néhányan közülük nem vennék észre, hogy a járvány második hullámának magas halálozási számai mögött valóban a koronavírus elleni harc gyengesége, az elkapkodott enyhítések, a szigorítások kései és következetlen bevezetése állnak. Ezekért a döntésekért pedig elsősorban az országos és a regionális tisztifőorvosok, az egészségügyi miniszter és a kormány egésze a felelős, ahogy azt a Dáta bez pátosu nevű kezdeményezés szakemberei is állítják. Mindez akkor is tény, ha a rendelkezésre álló statisztikai adatokból úgy tűnik, túl vagyunk a nehezén, talán lassan csökkenhet a járvány napi áldozatainak száma.

Mindeközben komoly nemzetközi segítségre is számítani lehet. Pénteken például 11 egészségügyi alkalmazott érkezett Szlovákiába Dániából és Belgiumból. Három dán orvos és két nővér, valamint két belga orvos, nővér és további egészségügyiek a besztercebányai F. D. Roosevelt kórházban segítenek majd.

Nem csak Covid van a világon

A Covidra kihegyezett közéleti történesek közepette szinte felüdülésként hatott a hír, hogy a kulturális minisztérium elkészítette a kultúra és a kreatív ipar fenntartható fejlesztésének tervét. Az egyelőre szerencsére csak munkajellegű tervezet tartalmazza a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) részbeni átalakítását is. Úgy néz ki, a nemzeti kisebbségek mellett az alap nyakába lenne varrva az egyéb hátrányos csoportok kultúrájának támogatása is. Amihez viszont pluszpénzt kapna. A jelenleg 8 millió eurós éves összeg állítólag 9,5 millióra emelkedhet, legalább is a szaktárca szerint. Tény viszont az is, hogy a szóban forgó átalakítás tervét eddig sajnos jellemzően a leginkább érintettekkel nem méltóztatta megbeszélni az illetékes szerv. Igéretett tettek viszont, hogy ami késik, nem múlik. Mit lehet erre mondani? Nyilván oda kell figyelni majd minden érintettenek. Konkrétan a kulturális élett elhivatottjainak, a szlovákiai magyar politikusoknak, nem utolsósorban pedig sajtó embereinek kell majd ellenőrizniük, be lesznek-e tartva a szép ígéretek.

Barak László