Mindössze pár hétre vagyunk attól, hogy összeomoljon az ország egészségügyi ellátása

Az ország északi járásaiban lefolytatott kísérleti teszt pozitívuma, hogy egyáltalán lehetséges volt ilyet nyélbe ütni. Most már tudjuk, hogy ez reális. És a jövőben a helyi szintű teszteléshez felhasználhatóak a tapasztaltok. Az ilyen teszteket azonban hetente többször el kell végezni. - véli a szakember, aki azonban nem tartja túl sokra ezt az antigén gyorstesztelést.

"Lehet, hogy jól működik majd, de sok a kockázat is, ezért én másként állnék hozzá. De ha már belevágtunk, akkor jó, ha az emberek eljönnek, én is leteszteltetem magamat." - mondja Visolajský, aki tagja a központi válságstábank is. Szerinte fennáll annak a veszélye, hogy másutt hiányozni fog az egészségügyi személyzet és az orvosi ellátás.