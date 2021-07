Mostantól majd az lesz a döntő, hogy ki, melyik országból érkezik haza, és nem az, hogy hogyan állunk a vakcinával

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Nagyot megy mostanság az alkotmánybíróság. A testület pár napja még arról döntött az ellenzék nagy bánatára, hogy egy népszavazással nem lehet lerövidíteni a parlament megbízatási idejét. Most meg arról határoztak Kassán, hogy érvénytelenítik a Szlovákiában július 8. óta érvényben lévő közegészségügyi rendeletet, mert nem lehet diszkriminálni a koronavírus elleni oltást megtagadó, külföldről hazatérő személyeket.

Az országok színezete ismét fontos lesz

Mivel az alkotmányos rend őrei hatályon kívül helyezték az éppen érvényes szabályokat, ezért rövid időn belül visszatérünk az eggyel korábbi intézkedéshez, amit még anno utazási szemafornak, vagy jelzőlámpának neveztek el. Bár elnézve annak színeit - amelyik a járványhelyzet alapján "zöld", "piros" és "fekete" kategóriákba sorolta a külföldi országokat - az inkább egy megfordított kenyai zászlónak tűnhet. De bármi is a neve, ez a korábbi szabályrendszer a most elmeszelttel - ám pillanatnyilag még mindig hatályossal - ellentétben másként bírálja el a karanténkötelezettséget: nem azt nézi, hogy melyik hazatérő személy mennyire van beoltva, hanem hogy az érintett milyen "színezetű" országból érkezik Szlovákiába.

A régi - de most majd ismét visszaköszönő - rendelet is vesztegzárral számol, még akkor is, ha valaki a legbiztonságosabbnak tartott "zöld" országból tért vissza a szülőföldjére. Ennek a házi karanténnak azonban már másnap véget lehet vetni, ha fel tudunk mutatni egy negatív eredményű tesztet. Azaz nem kell majd öt napot várni, mint az alkotmánybíróság által most földbe döngölt előírás esetében.

Kettős mércét láttak

A szigorú bíráknak - illetve az őket hergelő ellenzéknek - legfőképpen az nem tetszett, hogy bár a beoltatlan, és a csupán első vakcinaadaggal ellátott embereknek hasonló a védettségük, de amíg a védőoltástól ódzkodóknak karanténba kell vonulniuk, addig az utóbbiak mentesülhetnek a "házifogság" alól. Pedig a szakértők szerint az első oltásadag után még egyáltalán nem alakul ki annyi ellenanyag az emberi szervezetben, hogy az megálljt intsen a vírusnak. Az alkotmánybírókhoz forduló Smer is főként azzal érvelt, hogy az utazási szigorítások sértik a koronavírus ellen nem beoltott személyek szabad mozgáshoz fűződő szabadságjogát.

Ha most majd visszatérünk a korábbi rendszerhez, akkor a legkevesebb bonyodalommal az jár, ha csak egy zöldnek tartott országba ruccanunk át. Csak a pontosság kedvéért jegyezzük meg, hogy például Nagy Britannia és Törökország egyelőre nem tartozik ezek közé. De az is lehet, hogy a gyorsan változó világunkban a szlovák kormány is szaporán átrajzolja a térképet, és az állandóan változó feltételekkel nem bonyolítja az első vakcinájukkal mondjuk Londonba kiruccanók életét.

Zöld az ország

Az azonban világos, hogy elsősorban a külföldön kirándulók miatt nőhetett enyhén a koronavírusos esetek száma Szlovákiában. Bár egyelőre az országban továbbra is kedvező a járványhelyzet, amit az is bizonyít, hogy hétfőtől az összes járás zöld besorolású lesz a már jól ismert Covid-automata szerint.

Kováčik kicsit fellélegzett

A rossz pénzként feltüntetett, a Smer rezsim egykori speciális ügyésze meg kissé fellélegezhetett szerdán, mert a Takáč-féle maffiaklán egykori állítólagos vezére, Ľubomír Kudlička nem mártotta be Dušan Kováčikot. Ma tanúként hallgatták ki az utolsó "öreg", vagyis a '90-es évek óta talpon maradó maffiafőnököt, mert a vád szerint a besározódott ügyész 2017-ben 50 ezer euró kenőpénzért cserébe segédkezett abban, hogy szabadon engedjék "Kudlát" az előzetes letartóztatásból. Kováčik mellett tehát kiállt az amúgy korábban 25 évre elítélt figura, de ezzel nem biztos, hogy sokra megy. Mert az utóbbi időben megszaporodtak azok a rendőrséggel együttműködő arcok, akiknek a szavára valamivel többet adnak a hatóságok, mint egy gyilkosság miatt rács mögé zárt maffiózóéra.

Sidó Árpád