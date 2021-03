Nagy bejelentésre készül Matovič, ezért egészen Kassáig utazik

Este 17:30-ra a kassai reptérre hirdetett meg sajtótájékoztatót a szlovák kormányfő és az egészségügyi miniszter. Ez az esemény nem független attól a ténytől, hogy hétfőn reggel egy teherszállító repülőgép indult Moszkvába, valószínűleg Szputnyik V vakcináért.

Fotó: TASR

A szlovák Spartan C-24J katonai gép a Flight Radar internetes repülőgép követő alkalmazás szerint már Kassa felé tart Moszkva irányából. Feltételezések szerint a repülőgép rakománya nem más, mint az oroszok Covid-elleni vakcinája, a Szputnyik V, amelyiket az Európai Gyógyszerügynökség még nem hagyott jóvá. Ami egyébként az oroszok nem is kértek...

Igor Matovič miniszterelnök február19-én jelentette be, hogy korábban kétmillió adag Szputnyik V vakcina szállításáról egyezett meg az orosz féllel, az oltáshoz azonban még hiányzik a vakcina hazai engedélye. A kormányfő tette ezt úgy, hogy közben a kormány egy nappal korábban nem fogadta el azt a határozatot, amely felhatalmazta volna Marek Krajčí egészségügyi minisztert a Szputnyik V hazai engedélyezésére, mert a legkisebb kormánypárt, a Za ľudí megvétózta azt. Ugyanakkor az engedélyhez nem kell feltétlenül a kormány jóváhagyása, azt az egészségügyi miniszter saját hatáskörben is kiállíthatja. A miniszterelnök kérte is a miniszterétől, hogy adja meg a jóváhagyást. „Örülnék neki, ha Marek Krajčí élne ezzel a hatáskörével, és aláírná ezt a kormány határozata nélkül is” – jelentette ki a kormányfő.

Matovič ki is fakadt a helyzet miatt, megjegyezve, hogy aki azt akarja, hogy várjuk meg az Európai Gyógyszerügynökség regisztrációját, az valójában nem is akarja, hogy a Szputnyik V-vel oltsunk Szlovákiában, hiszen addigra a gyártó összes kapacitása reménytelenül kimerül. „...és azt akarja, hogy továbbra is csak az EU közös beszerzése alapján szerződött oltások rendkívül késleltetett szállítására támaszkodjunk. Azt akarja, hogy még hetekig, hónapokig küzdjünk a lockdownnal és a felesleges halálesetekkel.“- véli Matovič. Amikor a kormányfő az orosz oltóanyag mellett érvelt, arról is beszélt, hogy

az AKO végzett egy felmérést, ami alapján az jött ki, hogy csak és kizárólag a Szputnyik miatt 8,3 százalékkal - azaz mintegy 300 ezerrel - több szlovákiai oltatná be magát.

A Za ľudí elnöke, Veronika Remišová így indokolta az orosz vakcina elutasítását: „nem akarjuk, hogy a kormány kísérleti nyulakként kezelje a lakosságot, minden vakcinát, amit Szlovákiában használunk, rendes, szigorú eljárással az Európai Gyógyszerügynökségnek kell engedélyeznie".

(DenníkN/para)