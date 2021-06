„Nagymegyer élén egy elmebeteg ember áll, aki minket tisztára ki fog készíteni” - üzente a leváltott ügyvezető Holényinek

Ha még lehetséges ilyesmi, a legutóbbi képviselő-testületi ülést követően tovább fokozódott a feszültség a polgármester, Holényi Gergővel szemben, ennek pedig ezúttal egyrészt a fürdő egyik visszahívott ügyvezetője, másrészt a szlovák alapiskola méltatlanul nyugdíjazott igazgatónője volt a szócsöve.

Egy héttel a nagymegyeri polgármesteri hivatal épülete előtt megtartott tüntetés után került sor az önkormányzati ülésre, melynek eredetileg csupán egyetlen konkrétabb napirendi pontja lett volna, mégpedik a főellenőr-választás kiírása, a vitában azonban lerakétázták Holényit.

Amit tudni kell az előzményekről, hogy a fürdő élére Holényi az intézményt irányító társaság egyszemélyes közgyűléseként az év elején kinevezett egy Lukáš Machala nevű fickót, aki ismert SNS-es múltjáról, konspirációs elhajlásairól, és most már arról is, hogy olyannyira szimpatizál az ĽSNS-ből kivált képviselőkkel, hogy új pártjuk, a Republika vezetésébe is bekerült. Tavasszal egyre csak nőtt a feszültség az új ügyvezető, illetve a vele együtt a társaságot, egyszersmind a fürdőt irányító Križan Tibor és a fürdő alkalmazottai között, ami pedig másfél héttel ezelőtt csúcsosodott ki, amikor Križan feljelentette Machalát a rendőrségen, amiért durván bánt az alkalmazottakkal, mire a polgármester a feljelentőt váltotta le. Erre reagáltak röviddel később a város lakosai, szolgáltatók, vállalkozók, képviselők, akik megszerveztek egy tüntetést, melyen követelték vissza Križant, aki ügyvezető igazgatóként (výkonný riaditeľ) továbbra is a fürdő alkalmazottja.

Nyilvánosan elmebetegnek titulálták

A mostani plénumon elsőként Hodosi Tibor független képviselő vonta kérdőre Holényit a történtek miatt, arról érdeklődött, hogy mégis miért váltotta le a régi, és egyébként a képviselő-testület által választott ügyvezetőt. Holényi ehhez elsőre annyit fűzött, hogy ez kettőjükre tartozik, a jelenlévő Križan Tibor viszont elmondta, amit portálunknak már korábban is kifejtett, tehát hogy írásos indoklást nem kapott, szóban viszont a polgármester a Križan által megtett feljelentésre utalt indkokként.

Križan Tibor

„Mindenki tudja, hogy ezek a kinevezések és visszahívások törvénytelenek, egyedül a polgármester állítja, hogy nem így van” – jegyezte meg Križan. Hozzátette, hogy ha a testület törvényesen megszavazna valaki mást helyette, ő másnap távozna. „Nem vagyok odaragasztva. De nem akarok elmenni akkor, amikor egy csomó törvénytelenség zajlik. Nem vagyok mai gyerek, sok mindenre emlékszem ebben a városban (...), de ilyen káoszra nem, és ez a káosz már áttelepszik a fürdőre is” – fogalmazott.

Kifejtette már korábban is, hogy ez a káosz azt jelenti, hogy nem tudni, mi lesz a fürdő sorsa és hogyan kezdik el a főszezont, mivel az alkalmazottak jönnek-mennek.

„Ki kell mondani, polgármester úr, azt, hogy a király meztelen. A város élén egy elmebeteg ember áll, aki minket tisztára ki fog készíteni” – jelentette ki. Hozzátette, hogy a fürdő az elmúlt 40 évben nagyon sok nagymegyeri szívügye lett, és azt üzente a polgármesternek, minden lépésére figyelni fognak, ami a fürdőt érinti.

Holényi erre azt válaszolta, hogy ahogy az elmúlt 40 évben is a nagymegyerieké volt a fürdő, úgy a következő 40 évben is az övék marad.

„Más szándékom nem volt eddig se. Eddig is minden lépésemet ismerték, nem volt és nem is lesz semmi hátsó szándékom sem a város élén, sem a fürdőben” – húzta alá a polgármester.

Néveri Sándor

Ezt követően Holényit arra emlékeztette Balázs Péter képviselő, hogy a közelmúltban még ő maga is kiállt Križan mellett. Erre a polgármester azt válaszolta, arra törekedett, hogy együtt tudjon működni a két ügyvezető, végül azonban megfontolta Néveri Sándor (MKP) legutóbbi testületen elhangzott szavait azzal kapcsolatban, hogy ez vajon hogyan fog sikerülni.

Néveri csípősen kontrázott: "végignézve a testületi ülést és az önkényes döntéseket, kérdezném, megfontolta-e már a másik kérdésemet? Végiggondolta-e, hogy elmeorvosi vizsgálatnak veti alá magát?" Holényi erre higgadtan: "beszéltem egy pszichológussal, és azt mondta, semmi bajom."

A képviselők emlékeztették, hogy született már bírósági határozat arról, hogy a polgármester jogtalanul nevezett ki egy ügyvezetőt az egyik városi cég (TSM) élére, az első fokú döntés azonban még nem jogerős, a város ugyanis fellebbezett ellene.

Vörös Zsuzsanna

A plénumon részt vett a termálfürdő munkavállalói szakszervezetének elnöke, Vörös Zsuzsanna is, aki figyelmeztetett, hogy csak hárman vannak jelen a fürdőtől, mert sokakat megfélemlítettek. „Állandóan azt számlálod, mint egy végtelenített magnó, hogy te mindent megteszel Nagymegyerért, a városért, de a fürdőben 90%-ban nagymegyeri lakos dolgozik, akik fölé most guillotine-t tartotok, mert kimentek tüntetni” – fogalmazott.

Holényi erre úgy reagált, hogy sem ő, sem Machala nem bocsát el senkit a fürdőtől, hozzátette viszont, hogy a Machala ellen tett feljelentés óta ketten is megkeresték azok közül, akik azt aláírták, és azt mondták, hogy azt se tudták, mit írtak alá az ügyvezető (Križan) irodájában. Križan erre a jelenlévők előtt ismét többször elmebetegnek nevezte a polgármestert, és követelte, név szerint mondja meg, kikről van szó. Más jelenlévő civilek szavahihetetlennek titulálták Holényit, és azt kiabálták be, hogy „szemrebbenés nélkül hazudsz a szemünkbe“.

Évtizedek óta volt igazgatónő, nem tudták méltó módon nyugdíjazni

Nemcsak ez volt ugyanakkor az egyetlen téma, ami kihozta a sodrukból a jelenlévőket. Rögtön a plénum elején ugyanis Mária Estergájošová, a szlovák tannyelvű alapiskola eddigi igazgatónője szólalt fel, amiért szerinte méltatlanul kellett befejeznie több mint 45 éves, ebből 21 évig igazgatói poszton folytatott munkáját a J. A. Komenský alapiskolánál. Május végén a korából adódóan nyugdíjazták, kifejtette azonban, hogy már hónapokkal ezelőtt megszólította a polgármestert, hogy egy rendkívüli határozattal tegye lehetővé, hogy a tanév végéig maradhasson annak érdekében, hogy méltó módon távozhasson, elbúcsúzva a diákoktól, szülőktől és kollégáitól is.

„Május 31-én 13.15-kor jött egy háromtagú delegáció azzal, hogy másnap befejezem. Nem tudom, ezt megérdemlem-e?! (...) Nem lehetett egy hónapot hosszabbítani, hogy méltó módon befejezhessem” – húzta alá. Ezután a polgármesterre és helyettesére is kifakadt, mondván, nem tudja, mi vezette őket erre, de semmi tiszteletet nem mutatnak a városi intézmények vezetői iránt.

Mária Estergájošová

Holényi egy későbbi képviselői kérdésre kifejtette: „Tisztelem és becsülöm az igazgatónő munkáját, több mint 40 éves pályafutását. Sajnálom, hogy így történt, viszont nem találtam törvényi hátteret ahhoz, hogy ezt másképp oldjuk meg.”

Mária Estergájošová viszont erre azt válaszolta, hogy egy hónappal a távozása előtt a polgármesternek ki kellett volna értesítenie őt erről hivatalosan, ehelyett az utolsó napig hitegette, hogy keresik a megoldást. „Hétfőn (május 31.) délelőtt a helyettesnő felhívta, hogy mondjon valamit, mert 31-ike van, és azt válaszolta, hogy oldjuk... Ez normális dolog?” – szegezte neki a kérdést.

Emellett szavai szerint ugyancsak rendeletbe kellett volna foglalnia a rendkívüli leltárt az iskolánál, de ez sem történt meg, és így leltár nélkül kellett átadnia az iskolát a helyettesének.

Holényi azzal zárta szavait, hogy boldog nyugdíjas éveket kívánt a volt igazgatónőnek és nem szeretné ezt a vitát folytatni, mert nem akarja megbántani.

Estergájošová erre úgy reagált: „engem csak intelligens ember tud megbántani”.

A képviselők egyébként még az ülés elején megköszönték az igazgatónő munkáját, a távozásának módja elleni tiltakozásul pedig az egész ülésen „Ďakujeme / Köszönjük” feliratú matricát viseltek.

(SzT)