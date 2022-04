Nem kerül előzetesbe Ľudovít Makó és Boris Beňa, a bíróság szerint nem megalapozott a büntetőeljárás

Ľudovít Makót, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi részlegének korábbi vezetőjét és Boris Beňát, a Szlovák Titkosszolgálat (SIS) volt igazgatóhelyettesét nem helyezik előzetes letartóztatásba – döntött kedden a pozsonyi III-as számú járásbíróság.

Ľudovít Makó (Fotó: TASR)

A bíróság nem tett eleget a pozsonyi kerületi ügyészség javaslatának Makó és Beňa vizsgálati fogságára vonatkozóan. Iveta Halvoňová bírónő azzal magyarázta a döntést, hogy a büntetőeljárás nem indokolt.

Hétfőn elnapolták a bíróságon Makó és Beňa előzetes letartóztatásáról szóló döntést. Az ügyész hétfőn nyújtotta be a vizsgálati fogságra vonatkozó javaslatot a pozsonyi III-as számú járásbíróságra.

Makót és Beňát szombaton tartóztatták le. Mindkettőjüket a Pozsonyi Kerületi Ügyészség ügyészének felügyeletével vették őrizetbe, és hamis tanúzással, hamis esküvel gyanúsítják őket. Az eset Vladimír Pčolinský volt SIS-igazgató és Zoroslav Kollár nagyvállalkozó ügyéhez kötődik – a gyanú szerint a páros hamisan tanúskodhatott a SIS exigazgatója ellen.

Makó és Beňa ügyvédje szerint is megalapozatlan lett volna a vizsgálati fogság. Előbbi jogi képviselője, Peter Kubina szerint bár védencét azzal gyanúsítják, hogy tanúvallomásával különösen súlyos következményt okozott Pčolinskýnak, az ugyanis ezt követően tavaly börtönbe került, az egykori SIS-igazgató letartóztatásáról a bíróságok döntöttek, a vizsgálati fogságának okával pedig az eljáró ügyész is tisztában volt.

Az ügyész azért javasolta a gyanúsítottak előzetes letartóztatásba helyezését, mert szerinte fennáll a veszélye, hogy elmenekülnek és elrejtőznek, illetve befolyásolhatják a nyomozást és folytathatják a bűncselekményt. Az ügyész rámutatott, hogy mindkét gyanúsított rendszeresen utazik külföldre, ahol üzleti tevékenységet folytatnak, megvannak a kapcsolataik, amelyeket felhasználhatnak, hogy meneküljenek az igazságszolgáltatás elől. Az ügyész emellett feltételezi, hogy bár Beňa és Makó külön-külön utaztak külföldre, ott azonban találkoztak. Mindkettőjük esetében a legszigorúbb, kollúziós fogságot javasolta, hogy ne tudják befolyásolni sem a nyomozást, sem a tanúkat.

Az ügy egy 40 ezer eurós kenőpénzhez kapcsolódik, amelyet a gyanú szerint Zoroslav Kollár csődügyvéd Makón keresztül szolgáltatott Beňának és a korábbi SIS-igazgatónak, cserébe pedig azt kérte, hogy a titkosszolgálat ne szaglásszon körülötte. Makó azt állítja, hogy a 20 ezres borítékot Beňának, a másik 20 ezret pedig közvetlenül Pčolinskýnak adta át.

Pčolinskýt emiatt tavaly letartóztatták és márciusban meg is gyanúsították, később pedig más vesztegetési ügyben is felmerült a neve. Jozef Kandera főügyészhelyettes azonban augusztus végén a hírhedt 363-as paragrafusra hivatkozva hatályon kívül helyezte a Pčolinskýre és Kollárra vonatkozó határozatot.

Kandera kijelentette, hogy a titkosszolgálat egykori vezetője ellen tanúskodó személyek, a rendőrséggel együttműködő Ľudovít Makó és Boris Beňa kijelentéseiben több ellentmondás is van. Egyetértett továbbá az ügyvédek fenntartásaival is azzal kapcsolatban, hogy már a nyomozás kezdetén és később is többször megsértették a törvényt.

Idén februárban viszont a nyomozó ismét meggyanúsította a SIS egykori vezetőjét korrupciós bűncselekménnyel. Rajta kívül a csődügyvéd ellen is eljárást indítottak, ugyancsak korrupció gyanúja miatt.

Mivel Pčolinský továbbra is kitart amellett, hogy ártatlan, úgy döntött, ismét tesz egy próbát, és március végén javasolta ügyének leállítását a 363-as paragrafus segítségével.



(TASR/Aktuality.sk/para)