Nyilvános bocsánatkérést követelnek Holényitől a nagymegyeri MKP-sok, Varga Aranka és ügyvédje is csalódott

Pénteken közöltük le a napokban készített páros interjút Holényi Gergő nagymegyeri polgármesterrel, illetve a várost beperelni készülő Varga Aranka ügyvédjével, Mészáros Lajossal. Holényi az interjúban az MKP-t illetően is tett néhány megjegyzést, ezért megszólítottuk a városi MKP képviselő-testületi frakcióvezetőjét, hogy reagáljon. Értékelte a Holényi által elmondottakat Varga Aranka ügyvédje is.

Megkértük Pongrácz Kálmánt, az MKP-frakcióvezetőjét, reagáljon Holényi szavaira „Sajnos Holényi Gergő polgármester úr részéről lassan megszokottá válik, hogy sorozatos baklövései után, amelyek a képviselő-testületi határozatok nem teljesítésétől a nyilvánvaló jogsértésekig terjednek, a testületre és azon belül elsősorban az MKP-s képviselőkre próbálja hárítani a felelősséget” – közölte, hozzátéve, határozottan visszautasítják, hogy törvénytelenséggel, a városi cégek vezetői posztjaira kiírt pályázatok manipulálásával vádolja meg a helyi MKP-t.

Emlékeztetett arra, hogy már tavaly decemberben, a választások utáni első képviselő-testületi ülésen megbízták a polgármestert azzal, hogy a város írja ki a pályázatokat az ügyvezetői posztokra, erre azonban csak február végén került sor, ráadásul a négyből csak három városi cégnél. Március 27-én pedig arról döntöttek, hogy a pályázati elbíráló bizottság a képviselő-testület tagjaiból áll majd. Ezt a döntést Holényi megvétózta és április 1-jén egy általa megbízott bizottság nyitotta ki a beérkezett borítékokat. Néhány nappal később a testület megerősítette a korábbi határozatot, a meghallgatás első köréből viszont a képviselők így is kimaradtak.

Pongrácz Kálmán

„A polgármester úr többször is ígéretet tett, hogy a második körös meghallgatáson végre a képviselő-testület elé kerül mind a 21 jelentkező, valamint megegyeztünk a meghallgatások időpontjáról is. A képviselő-testület április 24-én tartotta a meghallgatásokat, ahová mindezek ellenére 9 pályázó kapott csupán meghívást úgy, hogy abból egy jelentkező két pozícióra is pályázott. A meghallgatások utáni beszélgetés folyamán, képviselői kérdésre reagálva a polgármester úr úgy nyilatkozott, hogy három jelentkezőt a kilencből biztosan nem hajlandó kinevezni” – fejtette ki a történtekről Pongrácz Kálmán.

Az egyes cégek élére így 2-2 pályázóból választhattak, és Pongrácz emlékeztetett, a 13 képviselő közül 12 mindegyik esetben ugyanarra a jelöltre szavazott. Leszögezte, „a 369/1990-es önkormányzati törvény 11. paragrafusának 4. bekezdése szerint, valamint a városi statútum szerint teljes mértékben a képviselő-testület kompetenciája”. A törvény az említett paragrafus említett bekezdésének l) pontjában egyébként úgy fogalmaz, hogy a város járulékos és költségvetési szervezetei esetében a polgármester javaslatára a képviselő-testület nevezi ki azok igazgatóját, a kereskedelmi társaságok esetében, mint amilyen a lakáskezelő is, viszont jóváhagyja a a város jelöltjeit a társaság statutáris és ellenőrző szerveibe. A jóváhagyás megtörtént, a kinevezés a polgármester részéről viszont nem, ez képezi most a jogvita tárgyát is.

Pongrácz állásfoglalásában hangsúlyozza, hogy az eddigiekből kitűnik, hogy a testület igyekezett együttműködni a polgármesterrel és „az általa előzetesen kifogásolt személyeket meg sem próbálta áterőltetni”. Az említett hat között, akikről a testület döntött, ott volt Varga Aranka is. Holényi ugyan megjegyezte, hogy a róla szóló testületi határozattal nem ért egyet, de elfogadja azt, csakhogy ki már nem nevezte őt.

Az MKP-frakció néhány tagja: Pongrácz Kálmán, balra tőle Lenče Róbert és Néveri Sándor

„Az MKP-frakcióra mutogatni, alaptalan vádakat koholni ugyanolyan ostobaság a polgármester úr részéről, mint a végső szavazás előtt a már kiválasztott ügyvezetőket elfogadhatatlannak minősíteni. Különösen azután, hogy nyíltan elmondhatta, kivel nem tudja elképzelni az együttműködést” – húzta alá az MKP frakcióvezetője, aki szerint megkérdőjelezhető az MPBH jelenlegi ügyvezetőjének megbízatása is.

„A polgármester által önkényesen hivatalban tartott ügyvezető a cégvezetői fizetés mellett a jogászi feladatok elvégzéséért is számláz a cégnek, ami szintén aggályos. Ha Holényi polgármester úr valóban a város érdekét és a sokszor hangoztatott törvényességet tartaná szem előtt, mielőbb felszámolná ezt a mindenki számára áldatlan állapotot” – figyelmeztetett.

Ugyancsak nem lett boldogabb a Holényi által közöltektől Varga Aranka és jogi képviselője. „Ügyfelemmel csalódottan vettük tudomásul, hogy a szóban forgó kinevezés körül kialakult vitát a polgármester úr megpróbálta politikai irányba terelni. A mi szemünkben ez az ügy az elejétől kezdve egy jogi vita, amit szerettünk volna tárgyilagos párbeszéddel megoldani, ám próbálkozásaink nem találkoztak hajlandósággal. Ezért kliensem nevében elutasítok minden olyan állítást, amely szerint bármilyen érdekkapcsolat volna közte és bármelyik képviselő közt, legyen az független vagy bármilyen párt jelöltje. A polgármester úr személyesen is részt vett a pályázat során lezajló második meghallgatáson, ahol az interjúban felmerülő politikai befolyással kapcsolatos aggályait nyilvánosan is kifejthette volna, ám erre egészen a múlt hétig nem került sor” – szögezte le.

Mészáros Lajos a legutóbbi plénumon

Értékelte a polgármester álláspontját a helyzet jogi értékelésével összefüggésben is, Mészáros Lajos szerint javarészt pontatlan állításokról vagy ellentmondásokról van szó, amelyek szinte egytől egyig cáfolhatóak, ezt azonban a továbbiakban már más úton és módon szeretnék megtenni.

Konkrét példát is felhozott, mely során Holényi azt a szituációt boncolgatta, amely állítása szerint a meghallgatás előtt zajlott le közte és Varga Aranka között. „Amikor érkeztem a meghallgatásra, és összefutottam a mérnöknővel, kérdeztem tőle, izgul-e, ő pedig rám nézett és azt mondta, hogy miért izgulna, hisz „már előre el van döntve, nem?!” Ránéztem, és kérdeztem, hogy miért lenne eldöntve, ő pedig mosolygott” – mesélte az interjúnkban Holényi.

„A polgármester úr által körbeírt, erősen kétértelmű helyzetet (...) természetesen úgy értelmezi, ahogy az neki a kontextusban megfelel. Mindezt annak ellenére, hogy a szóban forgó interjú következő kérdése rátapint az említett eset valódi tartalmára” – reagált Mészáros Lajos, utalva arra, hogy Varga Aranka itt arra utalhatott, hogy feltehetően Holényi részéről „van minden eldöntve”.

Az ügyvéd szerint Varga Aranka akkor vált a polgármester szemében először alkalmatlanná a funkció betöltésére, amikor a versenypályázatot a második fordulóban a bizottság szavazata alapján megnyerte. „Máig nem tudjuk, hogy mi okozta ezt az egyik napról a másikra történt véleményváltozást, de bízunk benne, hogy a továbbiakban lezajló jogi eljárásokban mi is választ kapunk erre a kérdésre” – szögezte le.

Varga Aranka

A képviselők egyébként még júliusban a járási ügyészséghez fordultak a polgármester tétlensége és a képviselő-testület határozatának be nem tartása miatt, az ügyész szeptember közepén elküldött válaszában azonban azt írta, hogy ő a közigazgatási feladatok ellátása során ellenőrzi a törvények betartását, a város viszont ebben az ügyben kereskedelmi szubjektumként szerepel, ez a jogviszony pedig ennélfogva a kereskedelmi törvénykönyv hatálya alá tartozik, ezért érdemben nem tud lépni az ügyben.

Holényi Gergő készítettet egy jogi elemzést a kinevezés kapcsán, amit nekünk is megmutatott. Ebben az azt elkészítő ügyvéd többek között rámutat a fentebb említett törvényi paragrafusra, ugyanakkor közli azt is, hogy a polgármester hatásköre dönteni munkajogi viszonyokban. Mészáros Lajos korábban erre reagálva már közölte, hogy ez esetben viszont nem munkajogi, hanem kereskedelmi jogi viszonyról van szó.

A Holényi által készíttetett analízisben szerepel továbbá, hogy a polgármester szabadon dönthet arról, kit javasol a képviselő-testületnek kinevezésre. „Tehát adott esetben, amennyiben a polgármesternek kifogásai vannak a versenypályázat során kiválasztott ügyvezetővel kapcsolatban, nem köteles javasolni őt a képviselő-testületnek, ezáltal a kiválasztott jelölt nem válik a társaság ügyvezetőjévé” – szögezi le az analízisre felkért ügyvéd. Mészáros Lajos szerint ez az érv azért nem állja meg a helyét, mert a polgármester már benyújtotta a testület elé a javaslatot az ügyvezetők jóváhagyásáról, a képviselők pedig azt jóváhagyták.

(SzT)