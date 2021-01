Októbertől 100 koronavírusos beteg halt meg a dunaszerdahelyi kórházban

Mióta kialakították a Covid-osztályt, 100 fertőzött hunyt el a kórházban. Ez az összes itt ápolt beteg 31%-a. Lényegében minden napra jut egy elhunyt, ugyanakkor a kórház nem rendelkezik információval arról, mennyi esetben igazolódik be, hogy az elhalálozások oka elsődlegesen a fertőzés és szövődményei.

Dunaszerdahelyen két emeleten két osztályt biztosítanak a koronavírusos páciensek számára. Ez 60 fekvőágyat jelent, melyek közül 40-nél tudnak nyújtani oxigénterápiát és 3-ra csatlakozik lélegeztetőgép – árulta el érdeklődésünkre Bock Sylvia, a Svet zdravia hálózatába tartozó kórház igazgtatónője.

„Ezen a két osztályon jelenleg (csütörtök) 26 pácienst kezelnek, 33-35 volt az eddigi maximum” – fejtette ki.

Október elejétől, amikor kialakították ezt az osztályt (akkor még feleekkora kapacitással), összesen 322-en fordultak meg itt, szerdán pedig 100 volt azok száma, akik elhunytak. Az igazgatónő közlése szerint akadnak köztük végstádiumú onkológiai páciensek és más súlyos betegek is, tehát nem állítható, hogy a 100 egyenlő azok számával, akik a fertőzés szövődményei miatt haltak meg.

Korábban közöltük, hogy aki lélegeztetőgépre került, azok közül senki nem élte túl. Bock Sylvia azonban kérdésünkre megerősítette, hogy ez ma már nincs így.

Egy negyvenes éveiben járó, tehát fiatalabb koronavírusos páciens néhány hete már gyógyultan távozott azok közül is, akik lélegeztetőgépre kerültek. Összesen egyébként 5-6 személyt igényelt invazív mesterséges lélegeztetést.

Az igazgatónő felhívta a figyelmet arra is, hogy

Bock Sylvia

Az igazgatónő elmondása szerint a dunaszerdahelyi kórház személyzetét is érinti a fertőzés, jelenleg 13-an vannak karanténban, szerdán két orvos esett ki.

A fertőzések elsősorban azokon az osztályokon söpörtek végig, amelyeken a legtöbb beteget kezelik, mint a belgyógyászat, a neurológia és a geriátria, ugyanakkor mára gyakorlatilag minden osztályról akadtak orvosok és nővérek, akik megfertőződtek.

A Covid-osztály kialakítása és a karanténba került alkalmazottak miatt szükség volt arra is, hogy osztályok működését vonják össze. „Az összes belgyógyászati és az összes sebészeti szakág együttműködik. Csak akut ellátást folytatunk, nincsenek tervezett műtétek” – húzta alá.

Csütörtökön ugyanakkor megkezdődött a kórház alkalmazottainak beoltása a koronavírus ellen. Ezen a héten és a jövő héten is kb. 80 személyt oltanak be, az érdeklődés azzal a további mintegy 100 alkalmazottal együtt, akik a fertőzés miatt csak néhány hónap múlva olthatók, több mint 50 százalékos.

Továbbra is végeznek antigéntesztelést a kórháznál, és az igazgatónő elmondása szerint az ünnepek között és után megnőtt a pozitív tesztek aránya. "Korábban nálunk is 6-8% körül mozgott, ugyanakkor az ünnepek után megnőtt, és előfordult, hogy a napi 400 tesztből 60 vagy akár 90 is pozitív lett, ami 15-20%-ot jelent" - húzta alá.