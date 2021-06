Orbánnál pofavizitelt Heger, oltásért viszont nem kell a szomszédba mennünk

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. Minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről.

A koronavírus elleni védőoltásra lassan olyan szükségünk lesz, mint a patonyrétieknek egy pohár vízre. Megnyugtató viszont, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok soha nem látott magasságokban hasítanak, és ezt a jó hírt még egy bombariadó sem tudja beárnyékolni.

Csúcsra járatott szlovák-magyar kapcsolatok

Nem múlhat el szlovák-magyar csúcstalálkozó anélkül, hogy a két ország miniszterelnöke ki ne jelentené, hogy Szlovákia és Magyarország kapcsolatai sohasem voltam még olyan jók, mint most. Ez a hangzatos és jól bevált diplomáciai frázis kedden is elhangzott Eduard Heger és Orbán Viktor sajtótájékoztatóján. Ezeken a találkozókon az is hagyomány, hogy kényes témák nemigen kerülnek szóba, valós problémákról ilyenkor nem ildomos beszélni.

Ilyenkor nem léteznek Beneš-dekrétumok, nem esik szó Magyarország jogállamiságáról, a szlovákiai magyar közösség helyzetéről,

elbaltázott szlovák Szputnyik-beszerzésről vagy a demokrácia magyarországi állapotáról. Elhangzott viszont, hogy Orbán Szlovákia elmúlt tízéves teljesítményét „fantasztikus sikertörténetnek” tartja, szóba kerültek a közös villamosenergia-hálózat elemei, az összekötött gázvezetékek kapacitásbővítése, és más olyan témák, amelyek a kutyát sem érdeklik. Eduard Heger ellenben „fontos szomszédnak“ nevezte Magyarországot, és azt is hozzátette, hogy országa minden polgárának, így a kisebbségeknek is miniszterelnöke kíván lenni. „Azt szeretném, hogy Szlovákia minden polgára otthon érezze magát az országban“ – mondta. Azt azonban nem árulta el, mit kíván tenni ennek érdekében.

Egyre érdemesebb felvenni az oltást

Holnaptól bezár az országban eddig működött számos mobil mintavételi pont, így július 1-től a megszokottnál jóval kevesebb helyen teszteltethetjük le magunkat. Azt még nem közölték, pontosan hány oltóközpontot számolnak fel, az viszont már most biztosra vehető, hogy ezentúl csak kórházakban, klinikákon vagy más egészségügyi szolgáltatóknál fognak működni. Hoppon maradhatnak tehát azok, akik még nem vették fel a koronavírus elleni védőoltást, hiszen ennak hiányában negatív tesztre lesz szüksége azoknak, akik külföldi nyaralásra készülnek, és hasonló (gyerek)cipőben járnak a nyári táborok résztvevői is.

Arról nem is beszélve, hogy a külügyi tárca ma azt is belengette, hogy külföldről hazatérve kötelező karantén vár a nem beoltottakra. A részleteket még nem ismerjük, de most már csak arról megy a vita, hogy ez a karantén öt vagy hét napos legyen-e.

Kinn van a vízből Patonyrét

Márciustól júniusig ivóvíz nélkül tengődött a Dunaszerdahelyi járás Patonyrét nevű, alig 300 lelket számláló települése – ezzel a témával már nagyon sokszor foglalkoztunk a Paraméteren. Flaska Leonard patonyréti polgármester ma egy interjúban – legyünk stílusosak – tiszta vizet öntött a pohárba, és elmondta, hogyan sikerült ihatóvá tenni az atrazinnal nevű gyomirtóval szennyezett ivóvizet. Három hónapig éltek vezetékes ivóvíz nélkül a patonyrétiek, míg közadakozásból sikerült összegyűjteniük némi pénzt. Ez azonban nem lett volna elég, ha nem kerekedik egy példaértékű összefogás a falu vízellátásának biztosítására. A megyei önkormányzat bürokratikus ügyintézésére nem hagyatkozhattak, a gondot végül a Kukkónia Polgári Társulás és a komáromi hajógyár közösen oldotta meg úgy, hogy vettek a falunak egy vízszűrő berendezést. A történet tehát egylőre jól végződött, azonban kérdés, sikerül-e elérniük a patonyrétieknek, hogy a vízművek átvegyék a községtől az ivóvízhálózat üzemeltetését, mert az államtól kapott havi 5000 eurós könyöradományból a falunak alig futja a számlákra is.

Keddi bombahír

Nincs is jobb a rekkenő hőségben egy bombariadónál – gondolta egyik tikkadt honfitársunk, majd betelefonált a rendőrségre, hogy a járási bíróságon bomba van. Azt nem tette hozzá, melyiken, így kedden az ország összes bíróságát átkutatták a rendőrök és a tűzszerészek. Az ilyen bombariadók nem mennek ugyan ritkaságszámba, a vicces kedvű telefonbetyárok aligha tudatosítják, hogy akár öt évre is lesittelhetik őket rémhírterjesztés miatt. Arra még nem volt példa, hogy valóban robbanószerkezetet találjanak egy-egy ilyen bombariadó során, de azért

minimum kellemetlen csapot-papot otthagyni, és kivonulni a 35 fokba.

Ezúttal pedig a szokásosnál nagyobb lehetett a riadalom, hiszen a korrupt bírók közül valószínűleg még nem mindenki bukott le, így amikor a rendőrség meglepetésszerűen, nagy erőkkel berontott a bíróságok épületébe, az ott dolgozók seperc alatt összeizgulhatták magukat, hogy nem értük jöttek-e kommandósok.

