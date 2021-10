Pár napja még megszavazta, hogy zaklassák a nőket, aztán utcára vonult tiltakozni maga ellen, és még ott is hagyná Matovičékat

Érdekes gerillamarketinget folytat a legerősebb kormánypárt egyik parlamenti képviselőnője. Az egykori teniszező nem villant gyakran, de ha igen, akkor menthetetlenül a címlapokra kerül. Most is így történt, mert Romana Tabák annak ellenére tiltakozott egy tegnapi tüntetésen az abortusztörvény szigorítása, illetve párttársa munkája ellen, hogy két hete még simán megszavazta a javaslatot a parlamentben.

Hétfőn vonultak utcára az abortusz szigorításának ellenzői, mert kifogásolják, hogy - a szintén OĽaNO-s - Anna Záborská tervezete átláthatatlan jogi helyzetet eredményezne, amely azokat az orvosokat is elbizonytalaníthatja, akik hajlandóak elvégezni a terhességmegszakítást. Ez pedig tovább csökkentené a hozzáférést a biztonságos abortuszhoz, ami Szlovákia néhány régiójában gyakorlatilag már ma is elérhetetlen. Ezen a tegnapi utcai megmozduláson felbukkant Tabák kisasszony is, aki aztán az Instagramján ki is fejtette az álláspontját:

"Ha elfogadják Záborská asszony törvényét, akkor fontolóra veszem, hogy otthagyom az OĽaNO-t".

Ez a karakánság alapból is érdekes, tekintve, hogy elég szokatlan, ha valaki a pártjabeli kollégája tervezete ellen tiltakozik fenyegetőzve. De az már hab a tortán, hogy alig két hete még Tabák is megszavazta ezt a javaslatot a törvényhozásban, aminek köszönhetően így a második olvasatba került ez a törvénytervezet.

Ezt az ellentmondást aztán kiszúrta a Zomri.sk nevezetű szatirikus weboldal, amelyik egymás mellé tette, Tabák hogyan szavazott a kérdésről október 6-án, meg azt, hogy hétfőn miként nyilvánult meg ugyanarról a témáról.

Tabák nem ismeretlen a politikát napi rendszerességgel fogyasztók előtt. Ő volt az, aki egy tájvédelmi övezetben megmártózott egy hegyi patakban, amivel aztán szépen eldicsekedett a közösségi oldalán, ami aztán aztán felkeltette a Környezetvédelmi Felügyelet munkatársainak a figyelmét.

Visszatérve a korábbi KDH-s Záborská fémjelezte anyagra, annak egyik legtöbbet bírált pontja, hogy a jelenlegi 48 óráról 72 órára hosszabbítaná meg a törvény a „kötelező gondolkodási időt” az abortusz elvégzése előtt. Vagyis az orvos legkorábban a negyedik napon végezhetné el az abortuszt attól a pillanattól számítva, hogy tájékoztatta a nőt az abortusz nehézségeiről és a terhes/kisgyerekes nőknek járó támogatásokról, lehetőségekről.

Az elkészített törvényjavaslatot azok a szakértők is bírálják, akiket Bittó Cigániková, a parlament egészségügyi bizottságának vezetője meghívott az ülésre. „Véleményünk szerint a jelenleg érvényben lévő 48 órás gondolkodási idő a gyakorlatban teljesen szükségtelen, zaklató a nők számára. A jelenlegi javaslat pedig meghosszabbítja ezt a határidőt” – nyilatkozta Miroslav Borovský nőgyógyászati és szülészeti szakértő.

