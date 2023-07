Párkány mellett végre átadták az új Ipoly-hidat (FOTÓK)

A januárban megsaccolt időponthoz képest kis csúszással, de átadták a forgalomnak a Helembát Ipolydamásddal összekötő Ipoly-hidat.

Fotók: Cséfalvay Á. András (További képekért kattints a fotóra!)

A Párkánytól 12 kilométerre található Helemba és a magyarországi Ipolydamásd között megépült új hídon pénteken délelőtt átgördülhettek az első gépkocsik. Januárban arról írtunk, hogy a Nyitra Megyei Önkormányzat egyik munkatársa úgy saccolta, a létesítményt majd a második negyedévben adják át a forgalomnak, ehhez képest mindössze egy hónappal későbbre esett az átadása.

Szijjártó Péter, a magyar külügyi és külgazdasági miniszter a pénteki ünnepi eseményen elmondta, eddig a 654 kilométeres szlovák-magyar határszakaszon 37 átkelési pont volt, és ezzel a helembai híddal együtt idén ez a szám negyvenre emelkedik. Orosz Örs, a Szövetség politikusa portálunknak úgy nyilatkozott, nyolc évvel ezelőtt az MKP-nak sikerült fordítani a politikai széljáráson, és a megye déli járásai előtérbe kerültek. Nyitra megye idegenforgalmi bizottságának elnöke megjegyezte, az előző megbízatási időszakban a Komáromi járásba 90 millió euró érkezett, a mostani periódusnak a legkomolyabb eredménye pedig ez az új Ipoly-híd, amelyik az utóbbi időkben megépítettek közül a legkihasználtabb lesz.



Orosz Örs

Orosz megjegyezte, a létesítmény, amelyiken a teherforgalommal ellentétben a turistabuszok átkelhetnek, legfőképpen az idegenforgalmat fogja szolgálni. Nagy előnye, hogy közvetlenül csatlakozik a Duna bal partján futó kerékpárúthoz, ami a részét képezi az Eurovelo nemzetközi kerékpárúthálózat hatodik vonalának. Orosz Örs szerint a híd jelentőségét úgy is össze lehetne foglalni, hogy az az eddigi belső periférián létező településeket – Helembát és Ipolydamásdot – köti össze. Mostantól tehát ha Magyarország irányából érkezünk Szlovákiába, Helemba már nem lesz többé az a zsákfalu, ami eddig volt, és tovább bővülhet a környékbeli borrégió vonzásköre.

Az uniós Interreg program keretében finanszírozott híd építése 2021 elején kezdődött el, és a kivitelező - a határidőket betartva - a következő év végére be is fejezte a munkálatokat. Nem sokkal később elkészültek a bekötő utak is, annyira, hogy a hídon keresztül vezető kerékpárutat már pár hónappal az átadás előtt birtokba vették a bicajosok. Ami a műszaki paramétereket illeti, a híd 71,4 méter hosszú és 150 tonnányi acélszerkezetből épült. A projekt költségvetése elérte a 6,7 millió eurót.

(sp)