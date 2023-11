Roman édesanyja az éjszaka közepén lövöldözött annak a lánynak a háza előtt, aki arra buzdította a fiút, hogy ugorjon

Nem csillapodnak a kedélyek a parchovany-i alapiskolában történt tragédia körül. Az öngyilkosságot elkövetett fiú édesanyja a gyerek zaklatójának háza előtt lövöldözött.

Forrás: TV JOJ

Amint arról beszámoltunk, a 15 éves Roman november 20-án követett el öngyilkosságot: két tanítási óra közti szünetben felmászott a parchovany-i (Tőketerebesi járás) alapiskola tetejére, majd leugrott onnan. Az elmúlt hétvégén több mint százan kísérték utolsó útjára a fiút, egy héttel a tragédiát követően pedig az iskola is megszólalt a történtekkel kapcsolatban, amit a szülők kétkedve fogadtak.

Most a rendőrséget lövöldözés miatt riasztották a községbe, és mint kiderült, ennek is köze van Roman halálához. A TV JOJ szerint a fiú édesanyja lövéseket adott le egy gázpisztolyból a községben, a gyerek egyik osztálytársnőjének háza előtt. Ő az a lány, aki a tragédia napján, amikor Roman még az iskola tetején tartózkodott, azt kiabálta neki, hogy ugorjon le. Az esetről videofelvétel is készült.

A nő bevallotta, hogy vasárnap, a temetés után rádöbbent, hogy elveszítette egyetlen fiát, bánatában pedig meggondolatlan dologra szánta el magát.

„Nem vagyok bűnöző vagy ilyesmi, nem is tudnék bántani senkit. De sajnos butaságot követtem el“ – mondta a nő, aki éjfél körül magához vett egy gázpisztolyt, kiállt az utcára, fia osztálytársnőjének háza elé, majd leadott néhány lövést a levegőbe.

A kiérkező rendőrök több töltényhüvelyt is találtak a helyszínen. A nő elmondása szerint senkit sem akart bántani. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.



