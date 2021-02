Romlott a járványhelyzet Szlovákiában, hétfőtől fekete besorolású a Dunaszerdahelyi és a Galántai járás is

Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter kedden délután tájékoztatott az aktuális szlovákiai járványhelyzetről.

Fotó: TASR

A múlt heti adatokhoz képest mérsékelten romlott a járványhelyzet Szlovákiában – jelentette ki az egészségügyi miniszter a keddi sajtótájékoztatón, majd hozzátette, az iskolák megnyitása feltehetőleg tovább fogja rontani a helyzetet. Ami a környező országokat illeti, jelenleg Csehországban a legrosszabb a helyzet, majd következik Szlovákia, Lengyelország, Magyarország és Ausztria.

Az elmúlt két nap ismét emelkedett a kórházban kezelt fertőzöttek száma, annak ellenére, hogy múlt héten már mérsékelten csökkent. Jelenleg 3 652 fertőzött szorul kórházi ellátásra. A reprodukciós szám enyhén 1 fölött van.

Naponta átlagosan száz ember hal meg az országban a koronavírus szövődményei miatt. Országszerte 800 pácienst kell mesterségesen lélegeztetni, közülük 316 személyt a koronavírus szövődménye miatt. Ez azt jelenti, hogy az országban jelenleg 70 lélegeztetőgép maradt szabadon. A miniszter hozzátette, a napokban egyre több riasztásuk van a mentőszolgálatoknak, az elmúlt héten 2 452 volt. Kassa és Pozsony megyében van a legtöbb fertőzött kórházban, de romlik a helyzet Eperjes és Zsolna megyében is.

Krajčí felhívta a figyelmet arra, hogy növekszik az országban a mobilitás, ami annak tudható be, hogy az emberek többször utaznak koronavírustesztre.

Krajčí elmondta, regionális szinten is romlott a járványhelyzet, ezért a Covid-automata alapján hétfőtől 15 járás lesz fekete besorolású, azaz a legmagasabb figyelmeztetési fokozatba fog tartozni, ezek pedig a következők: Dunaszerdahelyi járás, Galántai járás, Vágsellyei járás, Nyitrai járás, Nagyszombati járás, Aranyosmaróti járás (Zlaté Moravce), Garamszentkereszti járás (Žiar nad Hronom), Pöstyéni járás (Piešťany), Galgóci járás (Hlohovec), Vágújhelyi járás (Nové Mesto nad Váhom), Partizánkéi járás, Bánovce nad Bebravou-i járás, Nagyrőcei járás (Revúca), Rozsnyói járás, Sninai járás.

A fekete besorolású járásokban csak azok a személyek utazhatnak a természetbe, akik abban az adott járásban élnek.

A más járásokban élő személyek nem utazhatnak a fekete besorolású járásba természetlátogatás céljából negatív teszttel sem, illetve az is érvényes, hogy a fekete járások valamelyikében élő személyek nem utazhatnak a természetbe más járásba – hívta fel a figyelmet Krajčí.

A fekete besorolású járásokra érvényes, hogy egy hétnél nem régebbi negatív teszttel kell rendelkeznünk, ha munkába megyünk, és nem nyithatnak meg az iskolák sem. A Covid-automatáról és az egyes besorolások alapján vonatkozó intézkedésekről ITT írtunk bővebb.

A miniszter egyelőre nem tud arról, hogy jelen lenne Szlovákiában a koronavírus dél-afrikai mutációja. A brit mutáció kapcsán azonban ismét felhívta a figyelmet, hogy sokkal fertőzőképesebb és veszélyesebb a fiatalabb korosztályra is.

Ján Mikas tiszti főorvos megjegyezte, 1 962 szlovákiai minta átvizsgálásakor 74 százaléknál mutatták ki a brit vírusmutációt. Mikas szerint ez magyarázza a kórházban kezelt fertőzöttek nagy számát.

Krajčí megjegyezte, a következő kormányülésen szeretné megnyitni a határellenőrzések kérdését: „El kellene gondolkodnunk, hogyan kellene ellenőriznünk azokat, akik belépnek Szlovákia területére.”

A tárcavezető szerint február 13-án kezdődhet meg a tanárok oltása. A pontos sorrendet az oktatásügyi minisztérium hozza nyilvánosságra az elkövetkező napokban. Várhatóan március 1-jén kezdik meg a tömeges oltást az AstraZeneca vakcinájával. Az országban eddig 226 916 személy kapta meg a védőoltást, közülük 35 016-nak már a második adagot be is beadták. A legtöbb embert eddig Pozsony és Kassa megyében oltották be.



