Rügyezőben a szlovák Szputnyik-szövetség csonka Magyarországgal?

A hét végre majdnem tavaszba tántorgó utolsó napját sem lehetett megúszni idült szputnyikozás nélkül. Igor Matovič majdnemkormányfőnek csütörtökön abszolvált felemás moszkvai vakcinaportyája után a béke és a férfias szomszédbarátság követeként volt jelenése a magyar fővárosban. (Hol vannak már a Budapestet szlovák tankrohammal riogató slotai idők...)

Idehaza, mármint Szlovenszkón, korátsem volt minden ennyire gömbölyű. Tény viszont, hogy az orosz vagy egyéb keleti csodavakcinák nélkül is folytatódik a lakossági oltakozás.

Hibrid fegyverrel estek neki Matovičnak a tudjukkik?

Igor Matovič a csütörtöki moszkvai útja után pénteken délelőtt komoly eredményként igyekezett előadni a sajtónak, hogy az oroszok úgymond, nem csapták be az ajtót Szlovákia előtt. Miközben visszakövetelik az általuk eddig leszállított 200 ezer Szputnyik V vakcinát, állítólag a későbbiekben, esetleg még szállíthatnak Szlovákiának. A sajtónyilatkozatban egyébként komoly razanciával állt ki hősünk egy orosz állami befektetési alap érdekei mellett. Képletesen bár, de jó nagyot belerúgva abba a szlovák állami intézménybe, konkrétan az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatalba (ŠUKL), amelynek volt mersze nyilvánosságra hozni a Szlovák Tudományos Akadémia laboratóriumában végzett Szputnyik-vizsgálat eredményeit. Matovič jelentőségteljesen közölte azt is, hogy az orosz vakcina vizsgálati eredményét „hibrid fegyverként” éppen ellene használták fel. (A gonosz idióták persze! Ja, ezt csütörtökön mondta...)

A tiszti főorvosnak tele lett a ….. köpenye?

Bármilyen mélyre is döfné Igor Matovič az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal vezetőinek hátába a kést, egyáltalán nem biztos, hogy sikerül majd a jelképes kivégzés. Ugyanis nem más, mint a tiszti főorvos, Ján Mikas vette védelmébe az intézményt. Mi több, félreérthetetlenül beolvasott a pénzügyminiszterré lett exkormányfőnek. Aláhúzta, Matovič "az állam főképviselőjeként nem megfelelően nyilatkozik. Nem megfelelő kifejezésekkel sértegeti az embereket".

A tiszti főorvos afelől sem hagyott kétséget, hogy az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) úgy végezte a munkáját ahogyan kell. Mert bár az orosz gyártótól majdnem semmilyen információt nem kapott, korlátozott lehetőségei ellenére is megtett mindent, hogy minél több érdemleges ismeretet szerezzen a Szputnik V-ről, és képes legyen róla felelősségteljesen nyilatkozni.

„Ne féljenek” Budapesten (is), “jó lesz”!

Mindeközben Matovič Budapesten kilincselt Szputnyik-ügyben a magyar külügyminiszternél, Szijjártó Péternél. Majd Orbán Viktorral is csináltak egy műsort. Nem egészen világos, hogy milyen eredménnyel. Mindenesetre összehoztak a magyar külügyérrel is egy nyúlfarknyi sajtótájékoztatót Szijjártó Facebook-profilján. Itt mondhatta el Igor Matovič, hogy Magyarországot kérte meg, segítsenek bevizsgálni a Szlovákiába dekkoló orosz Szputnyik V vakcinát. Merthogy szerinte nincs megfelelő szlovák laboratórium… Szijjártó Péter pedig meg is ígérte, hogy segítenek. Ennyi. Plusz Igor Matovič budapesti közönségétől is úgy köszönt el, mint ahogy a Tátra oltára alól szokott: „Ne féljenek, jó lesz” – mondta.

Estefelé mindez szinte egy az egyben megismétlődött Orbán Viktornál is. A Várban! Nagyon összebarátkoztak. Az aktusról toltak egy röpke videót is.

Hogyne lenne megint jó Pozsonyban is – valamikor!

Jana Bittó Cigániková (SaS), a parlament egészségügyi bizottságának elnöke sem gondolja nyilván, hogy valamikor majd nem lesz jó. Ő Pozsonyban értekezett a sajtó képviselőivel, megüzenve a köznek, hogy jogosnak tarja a Szputnyik V szigorú ellenőrzését. Az orosz félnek pedig egyáltalán nem kellene felháborodnia ezen. Matovčnak meg plane nem! „Az oroszok sem várhatják el, hogy bármit beszúrunk az embereknek“ – így Jana Bittó Cigániková.

Egyébként az is kiderült a sajtón, hogy a Szputnyikkal már most is lehetne oltani, hiszen azt még Krajčí engedélyezte.

Ugyanitt jegyezte meg vendégként Zuzana Baťová, az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal igazgatója, hogy ők háromszor kérték meg magyar partnerüket a Szputnyik V bevizsgálására és háromszor lettek elutasítva. Nem csoda hát hogy ezek után kiváncsian várja, lesz-e foganatja a „felső szintű beavatkozásnak”.

Van elegendő vakcina Szputnyik V nélkül is?

Még szerencse, hogy miközben a „felső szinteken“ folyik a húzd meg ereszd meg, hétvégén is folytatódik a koronavírus elleni oltakozás országszerte.

Ráadásul úgy tűnik, van elegendő vakcina is, hiszen például Nyitra megyében, konkrétan Nyitrán még 2 ezer szabad hely volt az oltásra. Nagyszombat megyében ugyancsak három nagy oltóponton is oltanak a hétvégén: Dunaszerdahelyen, Skalicán (Szakolca) és Nagyszombatban. Előbbi két heyszínen még péntek este is voltak szabad időpontok. Akárcsak az ország szinte minden oltópontján.

Nem tudni, a szlovák kormányfő, Eduar Heger eldicsekedett-e ezzel osztrák kollégájának, Sebastian Kurznak… A közösségi hálóról derült ki, hogy ők ketten telefonon folytattak eszmecserét vakcinaügyben. Állítólag az lett a magvas konklúzió, hogy „csakis közösen tudjuk legyőzni a COVID-19-járványt". Hogyne!

Barak László