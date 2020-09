A sajtó kizárásával folynak az egyesülési tárgyalások az MKP, a Híd és az Összefogás között

Szerdán is találkoztak a Magyar Közösség Pártja, a Híd és az Összefogás vezetői, folynak az egyesülési tárgyalások, részeredmények vannak, de ezekről nem akarnak tájékoztatni.

Fotó: Cséfalvay Á. András

Az egyesülési tárgyalások folynak, tegnap is volt elnöki szintű egyeztetés, de a megbeszélések részeredményeiről nem adnak tájékoztatást az MKP, a Híd és az Összefogás vezetői.

„A tárgyalások konstruktív hangulatban zajlanak, de amíg nem egyeztünk meg mindenben, addig semmiben nem egyeztünk meg” - mondta a Paraméternek Sólymos László, a Híd elnöke. – Három különböző párt tárgyal, vagyis három különböző érdeket kell egyeztetni.”

Dolgoznak a szakmai csoportok is, folynak egyeztetések gazdasági, kisebbségjogi témákban is, ezeket a közös programba építik majd be.

A három párt augusztusban állapodott meg arról, hogy tárgyalásokat kezd a magyar parlamenti képviselet biztosítása érdekében. Augusztus 20-án erről egy nyilatkozatot is aláírtak. Párhuzamosan egyeztetnek a közös programról és a lehetséges új pártstruktúráról is. A tárgyalásokat nem akasztotta meg az sem, hogy vannak értékrendbeli különbségek a pártok között, a Híd például szeptember elején kiállt a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiájának megőrzése mellett, az MKP és az Összefogás azonban ezt nem tartotta fontosnak.

- lpj -