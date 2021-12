Sok kocsitulajdonos pórul járt ősszel a Dunaszerdahelyi járásban!

Az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnőtt az autófeltörések száma a Dunaszerdahelyi járásban. Előfordul, hogy a tulajdonosok óvatlanok, mert látható helyen hagynak értékeket. A tolvajok viszont egyre dörzsöltebbek, noha a járási rendőrkapitány szerint előbb-utóbb hibáznak. Emberük az ilyen esetek felderítésére mindenesetre kevés van.

Forrás: Depositphotos.com

Nem egész két hónapja írtunk arról, hogy a hozzánk eljutott információk alapján szűk három hét alatt legalább kilenc kocsit törtek fel a járásban (a legtöbbet Dunaszerdahelyen), ebből egyetlen éjszaka négy kocsiból lopták ki a katalizátort a Fenyves lakótelepen.

Eltelt másfél hónap és ismét számos eset híre jutott el hozzánk. November közepén például a Bacsák utcában, a Csemadok épülete előtt törtek fel egy Fiat Scudót. A tolvaj egy kővel törte be a sofőr felőli ablakot, majd odabentről elemelt egy otthagyott fényképezőgépet. Ugyanazon a héten a Pázsit utcában egy Volkswagen Jetta szélvédőjét törték be, a kocsiból pedig egy kabátot és a GPS-navigációt fújták meg. A kár ez esetben információink szerint az 500 eurót is elérte. Ugyancsak Dunaszerdahelyen, a Kukučín utcában eg Ford Transitot törtek fel – a hátsó ablakát betörve építkezésnél használt munkaeszközöket loptak el mintegy 6 ezer euró értékben.

Nagyszarván egy elkövető azzal szórakozott, hogy autók visszapillantóit törte le, egy furgonból pedig, amit feltört, magával vitt egy terminált és egy szkennert, több ezer eurós kárt okozva. Somorján egy Citroen Jumper esett tolvajok áldozatául, melynek ugyancsak az ablakát betörve különféle szerszámokat tulajdonítottak el.

A rendőrség mindegyik ügyben nyomozást indított, ahogy ezt Zlatica Antalová kerületi szóvivő érdeklődésünkre megerősítette. „Lopásként vizsgálja a rendőrség az egyes eseteket, amiért két évig terjedő szabadságvesztés is kiróható. A rendőrség intenzív nyomozást folytat az elkövetők azonosítása céljából” – szögezte le, a folyamatban lévő eljárások miatt azonban egyebet nem árult el.

Nem ritka, hogy az ősz folyamán megnövekszik a kocsifeltörések száma, tavaly ilyenkor is ehhez hasonló trendről írtunk. Both Péter járási rendőrkapitány szerint ennek oka leginkább a pénztelenség.

„Amikor anyagilag szűkös helyzetbe kerülnek, elkövetnek ilyesmit. Jellemzően ugyanarról a 3-4 visszaeső elkövetőről beszélhetünk, de persze nem kizárólag, mert előfordul, hogy átutazó bűnözőkről van szó vagy előfordultak olyan eseteink, hogy a Galántai járásban dolgozó vendégmunkások követtel el kocsifeltörést” – jegyezte meg. Tavaly is írtunk olyan esetről, mely során cseh állampolgárok próbálták kilopni a katalizátorokat a Fenyves lakótelepen parkoló autókból, de rajtakapták őket a városi rendőrök.

Both Péter elmondása szerint a visszaesőkre gyakran utólag is sikerül több esetet rábizonyítani. „Hosszú távon a rendőrség malmára hajtja a vizet az elkövető, mert előbb utóbb hibát követ el, nem lesz szerencséje, lebukik” – magyarázta a rendőrkapitány, ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy a bizonyítási eljárás ma már nem egyszerű, és az elkövetők is dörzsöltebbek, tanulnak a hibáikból.

„A nyár folyamán mesterséges tavaknál, a Kis-Dunánál, a Tőkési ágnál, vagy az olyan idegenforgalmi csomópontokon, mint a tőkési malom, közkedvelt természetjáró helyeken leparkolt kocsikat is törtek fel. Előfordul, hogy ilyen helyeken az autótulajdonosok is óvatlanok és látható helyeken hagynak a kocsiban értékeket, amit a tolvaj kifigyel. A tettesek ilyen helyen általában nyomot sem hagynak, mert a tettes kiveszi belőlük a táskát vagy a laptopot, miután egy kővel bedobta az ablakot, és 20 másodperc múlva már ott sincs”

– hangsúlyozta, majd felhívta a figyelmet arra, hogy nem szabad kirakatként ott hagyni az autóinkat.

Elárulta, hogy éppen az ilyen esetek felderítése igényel komoly és csak kevés reménnyel kecsegtető munkát, ugyanis általában sem szemtanú, sem térfigyelő kamera nem áll rendelkezésre, aminek köszönhetően azonosíthatnák az elkövetőt. Az autókból ellopott tárgyak pedig leggyakrabban nem kerülnek elő.

Már több mint négy éve annak, hogy a járási rendőrkapitánnyal a dunaszerdahelyi testületnél uralkodó emberhiányról beszéltünk, a helyzet pedig Both Péter szerint azóta csak tovább romlott, ami ugyancsak nehezíti az apróbb esetek felderítését.

„Gondjaink vannak, és csak a lehetőségeinkhez mérten tudunk foglalkozni ezekkel az esetekkel. Arról nem is beszélve, hogy itt a covid-helyzet és a vele kapcsolatos intézkedések betartásának ellenőrzése, ami szintén embereket igényel” – magyarázta.

(SzT)