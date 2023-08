A szlovák külügyminiszter megunta a fideszes államtitkárt

Ha ez így még nem lenne elég zavaros, megpróbájuk röviden elmagyarázni, mi is történt az elmúlt napokban, amin a szlovák külügyes és a fideszes államtitkárok így hajbakaptak:

Nos, ott kezdődött minden, hogy Kovács Zoltán államtitkár megosztott a Twitteren egy Szijjártó Péter beszédet, melyben a magyar külügyminiszter arról beszél, hogy az Európai Unió úgy gondolkozik, hogy négy évig még biztos háború lesz Ukrajnában. Ezt nem hagyta szó nélkül Miroslav Wlachovský Szlovákia külügyminisztere, aki felszólította magyar kollégáját, hogy "ne beszéljen mások véleményéről addig, míg meg nem kérdezte őket."

A szlovák külügyminiszter azt is hangsúlyozta, nem emlékszik olyan tárgyalásra, ahol szóba került volna, hogy meddig fog tartani a háború a szomszédos országban. Ekkor jelent meg a színen Menczer Tamás, aki kételkedni kezdett abban, hogy jól szolgál-e a miniszter memóriája, ugyanis szerinte az EU-s külügyminiszterek a legutóbbi tanácskozásukon azt a javaslatot vitatták meg, amely szerint a következő 4 évben évente 5 milliárd eurót kellene költeni a tagállamoknak ukrajnai fegyverszállítmányokra.

Wlachovský Menczernek címezve azt írta a Facebookon, hogy:

"Biztosíthatom jeles államtitkár urat, hogy mind a rövid, mind a hosszú távú memóriám nagyon jól működik. Nem látok összefüggést Ukrajna védekezési képessége és a háború folytatása között."

Erre a mondatra reagált Menczer a bevezetőben említett fegyverszállításos mondattal. A teljes szöveget Kovács is megosztotta a Twitteren, amit Wlachovský továbbosztott, hozzátéve, hogy:

- majd így folytatja a külügyminiszter -

Frankly, it’s getting tiring and bit boring Mr. State Secretary. If Russians will stop, there will be no war, if Ukrainians will stop fight there will be no Ukraine. You are extremely shy with naming the aggressor. It’s RussIan weapons who brought destruction and death to Ukraine https://t.co/fGXMb7AQAS