Szombaton AstraZenecát, vasárnap Pfizer/BioNTech vakcinát adnak be Dunaszerdahelyen

Előbbiből megkezdik a második adag beadását a Vidékfejlesztési Szakközépiskolában.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

"Akik március 6-án, tehát a dunaszerdahelyi nagykapacitású oltóközpont indulásának első hétvégéjén kapták meg az első oltásukat, azokra kerül sor most" - szögezte le kérdésünkre Berényi József megyei alelnök.

Az első alkalommal 1270 személyt oltottak be a vidékfejlesztésiben az AstraZeneca vakcinájával, tehát rájuk kerülhet sor most is. Megismételte, hogy az AstraZeneca vakcinájával való első oltásokat nem egészségügyi okokból állította le a minisztérium, hanem azért, mert pillanatnyilag nincs belőle elég, ami pedig van, azt a második oltásokra használják fel.

Berényi kifejtette, hogy akik nem ebben az oltóközpontban kapták az első oltásukat, azok számára nem tudják áthelyezni ide a másodikat, mivel nem az ő hatáskörük. Hozzátette, azt viszont vállalták, hogy akik itt kapták meg az elsőt, azok a másodikat is itt kapják. "Ha valakit esetleg mégis máshova rendel be a rendszer, jelentkezzen" - húzta alá.

Ezen a héten szombaton kapják meg a második oltásukat az AstraZenecások, vasárnap pedig újabb 1500-2000 személynek adhatják be az első vakcinát a Pfizer/BioNTech oltóanyagából.

Tudni kell ugyanakkor azt is, hogy az oltóközpont második hétvégéjén, március 13-án és 14-án már a 3 ezret is megközelítette a beoltottak száma, így elképzelhető, hogy a következő hétvégén a második oltásra érkezők töltik ki a kapacitást. Berényi ugyanakkor emlékeztetett, hogy az oltóközpont működésének nem minden hétvégéjén oltottak mindkét nap, így várhatóan lesz kapacitás a következő hetekben is első oltásokat beadni.

(SzT)