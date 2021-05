Szombaton csak Pfizerrel oltanak a dunaszerdahelyi vidékfejlesztésiben

Az eddigi hét hétvégén kizárólag AstraZeneca vakcinát kapott a megye, ezúttal a dunaszerdahelyi oltóközpontban viszont csak Pfizerrel oltanak 60 éven felülieket - erősítette meg érdeklődésünkre Berényi József megyei alelnök.

Fotó: Cséfalvay Á. András (archívum)

A helyzet továbbra is szinte napról napra változik, a megyei alelnök ugyanis csütörtökön még úgy értesült, hogy marad az eddigi terv, tehát hogy AstraZenecával oltanak ezen a hétvégén is Dunaszerdahelyen.

"Most értesültem róla, hogy 2000 Pfizer-vakcinát kapunk hűtőszekrénnyel együtt, és most csak szombaton lesz oltás, vasárnap nem" - jegyezte meg.

Ez azért különös, mivel Pfizerrel Dunaszerdahelyen eddig csak a kórházban oltottak, annak raktározására ugyanis rendkívül alacsony, mínusz 70 fokos hőmérséklet szükséges, az oltóközponthoz ezért van szükség külön hűtőboxra is.

A dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola tornatermében kialakított nagy kapacitású oltóközpontban hétről hétre 2-3 ezer személyt oltanak be. Március első hétvégéjétől a vakcinák hiánya miatt egy alkalommal maradt el a tömeges oltás, hét hétvégén eddig összesen 15 031 személyt oltottak be. Összehasonlításképp, a dunaszerdahelyi kórházban január eleje óta zajlanak az oltások, pénteken adták be a 20 ezrediket.

A megye egyébként az elmúlt hétvégén először oltott az AstraZeneca vakcina második adagjával. Ez még nem Dunaszerdahelyen történt, hanem a nagyszombati tömeges oltóközpontban, és azok a pedagógusok kapták meg a második oltásukat, akik februárban kapták az elsőt.

Amennyiben nem sikerül megnövelni a kapacitást, május közepétől a dunaszerdahelyi oltóközpontban is lelassul a vakcináció. Akkortól ugyanis el kell kezdeni beadni a második oltást azok számára, akik március elejétől, tehát 10 héttel korábban megkapták az elsőt.

Berényi József korábban elmondta, dolgoznak azon, hogy növelhessék a kapacitást, ám ez az oltóközpontok számára biztosított vakcinák mennyiségétől is függ.

(SzT)