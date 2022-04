Szövetség: Néhány hónap veszekedés után megvan az első 250 polgármesterjelölt, a többit a párt helyi szervezetei jelölik

Már februárban is elkészülhetett volna, de csak most, április végé sikerült véglegesítenie a Szövetség Elnökségének azt a 250-es listát, amely a központilag jóváhagyott polgármesterjelöltek nevét tartalmazza. Ezek valójában azok a települések, ahol eddig is az egyik elődpárt jelöltje ült a polgármesteri székben, kiegészítve néhány olyan településsel, amelyet jelenleg független vagy „negyedik” párt jelöltje irányít. A Szövetség várhatóan mintegy 490-500 helyen akar majd jelöltet állítani vagy támogatni, a most elfogadott listán nem szereplő települések polgármesterjelöltjeiről a helyi pártszervezet dönt. A legtöbb problémát okozó Nagymegyer nincs a listán.

Ma (pénteken), levélben való szavazással sikerült elfogadnia a Szövetség Elnökségének azt a listát, amelyen a párt legesélyesebb polgármesterjelöltjei szerepelnek, tudta meg a Paraméter. Ők azok a jelöltek, akik általában ma is polgármesterek, és ezt a posztot valamelyik elődpárt, az MKP vagy a Híd színeiben nyerték el. Ezeken a településeken a Szövetség megalakítása során kötött megállapodás értelmében az MKP és a Híd platform állít jelöltet, a legtöbb esetben a most is regnáló polgármestert indítják.

Ilyen város például Dunaszerdahely, Somorja vagy Bős, ahol a jelenlegi – MKP-s – polgármestereket, Hájos Zoltánt, Orosz Csabát és Fenes Ivánt indítja a Szövetség, vagy Fülek és Tardoskedd, ahol Agócs Attila és Tóth Marián (mindkettő Híd Platform) jelenlegi polgármester indul.

A mintegy 250 település között azonban vannak olyanok is, ahol jelenleg független vagy más párt által támogatott jelölt a polgármester. Ezeken általában az Összefogás Platform kapott lehetőséget a jelöltállításra, mivel a párt négy éve még nem létezett, ezért nem lehet polgármesterük – hacsak a jelenlegi polgármester már időközben be nem lépett az Összefogásba vagy nem lett tagja az Összefogás Platformnak.

A „problémás” települések

Ez utóbbi települések közül három polgármesterjelöltjének a kiválasztása okozta a legnagyobb problémát: Naszvad, Ipolynyék és Nagymegyer esetében az MKP Platform is bejelentkezett az Összefogás Platform mellett. Az MKP Platform igyekezett úgy beállítani a kérdést, hogy a „demokrácia megőrzése érdekében” ezt a három települést kivennék a listáról, és rábíznák a Szövetség helyi szervezetére a jelöltállítást. Berényi József platformelnök elismerte, hogy Naszvadon és Ipolynyéken a jelenlegi polgármesterek az Összefogást választották, így ez a platform indítja őket. „Naszvad és Ipolynyék jelenlegi polgármesterei nemrég beléptek az Összefogásba. De nyilván – gondolom – mindenki számára az a fontos, hogy a Szövetség nyerni tudjon” – mondta Berényi a Paraméternek a jelöltek kiválasztásáról.

A két másik platform Berényi személyét tartotta a megegyezés legfőbb akadályának, az MKP Platform vezetése, Forró Krisztián pártelnökkel együtt azonban több nyilatkoztaban is védte Berényit.

Végül Naszvad és Ipolynyék esetében megegyeztek a platformok, ezeken a településeken a Szövetség állíthat jelöltet, így Naszvadon valószínűleg Molnár Zoltán, Ipolynyéken pedig Baksa Krisztián lesz a párt jelöltje.

Nagymegyer, az „állatorvosi ló”

Nagymegyer kérdésében nem sikerült megnyugtató megoldást találnia a Szövetségnek. Az is lehet, hogy nem is lesz jelöltje a pártnak, mert a platformjainak a lehetséges jelöltjei inkább függetlenként indulnak. A városban nagyon nagy a feszültség a helyi platformok között, a párt helyi szervezete még meg sem alakult.

Korábban Berényi József, az MKP Platform elnöke arra hivatkozva nem akart beleegyezni az Összefogás jelöltállításába, mert állította, hogy az ő platformjuknak is van jó jelöltje a városban. Arról beszélt, hogy jobb lenne, ha helyben felmérnék a jelöltek népszerűségét, és ez alapján döntenének. Végül ezen a héten az Összefogás Platform a megegyezés érdekében lemondott kizárólagos jelölési jogáról, és a Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy rábízzák a helyi szervezetre a jelölt kiválasztását.

Időközben azonban a nagymegyeri MKP-sok a független indulás mellett döntöttek, legalábbis ez derül ki az azóta kiadott nyilatkozataikból.

„Tisztában vagyunk vele, hogy a nagymegyeri eset nem egyedi, ahogy többször is megkaptuk »mindenhol le kell nyelni a békát«. Csakhogy úgy látjuk, kifejezetten az MKP-vel szemben újonnan összetákolt platformokkal nincs értelme közös listán indulni. A közös listán a leendő »szövetségeseink« nevében csak olyan személyeket jelölhetnek, akikkel egy korábbi MKP listán már indultunk közösen, és akik, amikor érdekük úgy kívánta, az MKP akkori polgármestere és képviselői ellen fordultak” – írták kedden a nagymegyeri MKP-sok.

A jelöltjüket egyelőre nem nevezték meg, a Paraméter információi szerint még maguk sem döntötték el, kit akarnak indítani.

Nagymegyeren a Szövetségnek még nincs helyi szervezete. Mózes Szabolcs országos alelnök szerint egy hónapot kaptak a nagymegyeriek, hogy ezt létrehozzák, és eldöntsék, hogy ki legyen a jelöltjük. A helyiek nyilatkozatai alapján az sem kizárt, hogy az „MKP” és az „Összefogás” jelöltje is függetlenként indul, és lesz még néhány korábbról jól ismert jelölt is.

A többi jelöltet helyben választják ki

A jelöltlista elfogadását már mindhárom platform polgármesterjelöltjei sürgették, mivel addig nem tudtak hozzáfogni a kampányuk tervezéséhez, csapatuk összeállításához, amíg nem végleges a lista. Az őszi önkormányzati választáson várhatóan mintegy 490 településen állít majd jelöltet vagy támogat valakit a Szövetség.

A most elfogadott listán nem szereplő településeken a párt alapszervezete dönt a jelöltről, ha nem tudnak megegyezni helyben, akkor járási szintre kerül az ügy.

A párt egyelőre még nem hozta nyilvánosságra a most megszavazott polgármesterjelöltek listáját, amint ezt megteszik, frissítjük cikkünket.

- lpj -