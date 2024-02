A városi költségvetés tervezete okoz feszültséget Nagymegyeren

A február közepére tervezett plénumot két héttel el kellett halasztani, február végén fogadhatja el az idei városi költségvetést az önkormányzat. Már ha a vasárnap közzétett aktualizált tervezetben nem találnak hibát.

Soóky Marián - Fotók: Cséfalvay Á. András

„Igen, valaki szórakozik velünk” – jegyezte meg a múlt héten a Nagymegyeriek fóruma nevű Facebook-csoportban Csémi Istvn képviselő, majd kifejtette, hogy a városi hivatal illetékesei negyedik alkalomra sem voltak képesek tárgyalásra alkalmas költségvetési tervezetet benyújtani a képviselőknek.

Eredetileg e hét szerdán, február 14-én tartották volna az idei első tervezett plénumot, ami azt is jelenti, hogy a költségvetés tervezetét 15 nappal korábban, január végén ki kellett függeszteni. Csémi erre utalt bejegyzésében.

„Megalapozatlan forrásokat tartalmazott, hemzsegett az összeadási hibáktól, az alapul szolgáló 2023-as jóváhagyott költségvetést sem voltak képesek hibátlanul bemásolni a 2024-es tervezetbe (enyhe 800 ezer felett volt a különbség)” – szögezte le.

Hozzátette, a helyzet mérséklése érdekében arra kérték a hivatalt, hogy vegyék le a kifüggesztett tervezetet, és halasszák el a testületi ülést február 26-ra. Ez végül meg is történt, amit Soóky Marián polgármester is megerősített az érdeklődésünkre.

Kórósi Zalán (független) képviselő ezt kiegészítette azzal, hogy "a hivatal ezidáig nem volt képes olyan költségvetés javaslatot, illetve munkaverziót előterjeszteni a bizottsági ülésre, amely mind tartalmi, mind formai vonatkozásában megfelelt volna a minimális elvárásoknak". "Nem olyan költségvetésre van szüksége a városnak, amelyet az egyes programok közt random több mint 200 alkalommal kell módosítani és a képviselőnek fogalma sincs ezen korrekciók mivoltáról, okáról, megalapozottságáró" - tette hozzá.

Korábban már megírtuk, hogy miután Soóky Marián 2022 novemberében átvette a város vezetését Holényi Gergőtől, hatalmas káoszt fedeztek fel az aktuális városi költségvetésben, az önkormányzat pedig provizóriummal kezdte már a 2023-as évet is. Az ideiglenes költségvetés annyit jelent, hogy az aktuális évet az előző évi költségvetés első elfogadott verziójával kell indítani, és havonta minden tétel 1/12-ét lehet felhasználni. Ez elsőre nem okvetlen hangzik kellemetlenül, azt viszont tudni kell, hogy évközben többek között azért is módosul a költségvetés, mert az államapparátus kiigazítja az adott évre vonatkozó előrejelzéseket az önkormányzatok számára visszatérített jövedelemadó mértékét illetően, és ez rendszerint magasabb, mint az év elején.

A 2023-as költségvetést végül tavaly január végén sikerült elfogadnia a nagymegyeri testületnek, az év végére viszont ismét oda jutottak, hogy nem sikerült az utolsó plénumra összekalapálni a jövő évit.

Soóky Marián értetlenségének is hangot adott a feszültséggel kapcsolatosan, amit az ideiglenes költségvetés váltott ki. Emlékeztetett arra, hogy a környéken, de országszerte is számos település ideiglenes költségvetéssel indítja az évet. Az esetleges negatívumai nem mutatkoztak meg. Új munkaerőt például ilyenkor nem vehetnek fel, de szavai szerint nem is terveztek.

„A merítéseknél bele kell férni a havi 1/12-be, de úgy csináljuk, hogy rendben legyen, nem vesszük félvállról” – mondta.

A 2023-as évet egyébként a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS) adatai szerint a települések 45%-a ideiglenes költségvetéssel kezdte. 2022 októberében viszont önkormányzati választások voltak, és számos helyen változott a teleülések vezetése, ami rendszerint megbolygatja a költségvetés összeállítását. 2024-et illetően ilyen adattal nem rendelkezünk.

A most benyújtott nagymegyeri javaslat egyébként 11,4 millió eurós bevétellel számol, ami épp félúton van a tavalyi költségvetés legutóbbi módosításakor jóváhagyott (11,7 millió euró) és a jelenlegi információk alapján teljesített összeg (11,1 millió) között. A kiegyensúlyozottan jóváhagyott költségvetésből kifolyólag a kiadási oldalon is ugyanekkora a tétel, tehát 11,4 millió, illetve a 2023-as legutóbbi módosításánál a 11,7 millió, ugyanakkor a tavalyi kiadások teljesítése már ettől jelentősen elmarad, nem éri el a 10 milliót sem (9,9 millió euró). A költségvetésről a május 26-i plénumig még a testület mellett működő pénzügyi szakbizottság is tárgyalni fog.

(SzT)