Visolajský: Matovič melyik ötlete működött eddig? – az orvosoknak nem kellenek a pénzügyminiszter csekkjei

Nem értik az orvosok, hogy mit akar elérni Matovič azzal, hogy sajtótájékoztatókon mutatja be ötleteit. A pénzügyminiszter stabilizációs hozzájárulását visszautasítják, szerintük ezzel csak a jelenlegi helyzetet próbálja meg konzerválni a kormány. Az Orvosszakszervezet tovább tárgyal, ha a béremelést nem is érik el, a követeléseik első hét pontjának megvalósításában bíznak. A kormány veszélyhelyzetet hirdetne, hogy a decemberben is biztosítani tudja a kórházi ellátást.

Az Orvosszakszervezet (LOZ) képviselői szerint a kormány csak növeli a feszültséget, egyáltalán nem értik, hogy mit akarnak elérni - elsősorban Igor Matovič pénzügyminiszter - azzal, hogy sajtótájékoztatókon jelenti be új javaslatait.

„Én már régóta kérem a másik felet, hogy a helyzetet ne élezze tovább, inkább nyugtassa, sajnos a kéréseinket nem hallgatták meg” – mondta Peter Visolajský egy újabb tárgyalás szünetében az egészségügyi minisztériumban

Továbbra is kitartanak az eredeti, nyolcpontos követelésük mellett, az első hét pontról tárgyalnak, és bíznak abban, hogy a kormány legalább ezt teljesíteni fogja. „Mindig azt mondják, hogy ezzel a hét ponttal egyetértenek, akkor bízunk benne, hogy meg is fogják valósítani” – mondta a LOZ elnöke.

Nincs új követelésük

A pénzügyminisztérium a LOZ szerint visszaél a helyzettel, kiforgatja a javaslataikat.

„Nem jöttünk semmilyen új követeléssel, ugyanazt a nyolc pontot szeretnénk elfogadtatni” – üzente a LOZ elnöke Matovičnak és Hegernek.

Igor Matovič pénzügyminiszter és Eduard Heger kormányfő szerdán azzal álltak a sajtó elé, hogy az orvosok újabb, éves szinten mintegy 70 millió euróba kerülő követeléssel álltak elő, amivel a béreket növelnék. „Mi csak technikai kérdésekről egyeztettünk az egészségügyi minisztériummal, és a tárca egyetértett velünk” – mondta Visolajský. Ezeket a kérdéseket nem feltételként fogalmazták meg, csak meg akarták oldani.

Nem kellenek a csekkek, „Matovič melyik ötlete volt eddig hasznos?”

A pénzügyminiszter javaslatát, a „stabilizációs hozzájárulás” kifizetését a kórházakban maradó orvosoknak és más egészségügyi dolgozónak elutasítják. „Ezzel csak a jelenlegi helyzetet stabilizálná úgy-ahogy a kormány, esetleg maradnának a régi emberek, de nem jönnének új orvosok, új nővérek a rendszerbe” – magyarázta Visolajský. Egyébként is kételkednek abban, hogy bármit is elérne ezzel a pénzügyminiszter.

„Matovič melyik ötlete működött az utóbbi hónapokban-években?” – utalt a pénzügyminiszter „atombomba-javaslataira” Visolajský.

Az is meglepte őket, hogy amikor nem tudnak 40 millió eurót találni a javasolt béremelés utolsó pontjának megoldására, akkor hirtelen találnak 400 milliót Matovič új ötletére.

A kormány szerdán jelentette be, hogy nem tárgyal tovább a LOZ-zal, új javaslattal álltak elő, amivel szeretnék elérni, hogy a szeptemberben felmondott 2100 orvos decemberben is maradjon a kórházakban. Úgynevezett stabilizációs hozzájárulást fizetnének egy összegben, ami akár 30 ezer euró is lehetne az orvosok esetében, a szakmai gyakorlat hosszától függően. A LOZ most ezt elutasította, vagyis fennáll a veszélye annak, hogy december elsején, a felmondási idő leteltekor távoznak az orvosok a kórházakból. A kormány erre az esetre veszélyhelyzetet hirdetne, amikor a megmaradt orvosokat munkavégzésre utasíthatná.

