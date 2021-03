Beáldozták az egészségügyi minisztert, és lebukott a legfőbb titkosszolga is

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Csütörtökön a kormánypártok a várakozásoknak megfelelően nem Igor Matovič távozásával igyekeztek elsimítani a koalíciós válságot, hanem rituális áldozatot mutattak fel az egészségügyi miniszter, Marek Krajčí menesztésével. A nap második számú vesztese pedig a titkosszolgálat vezetője volt.

Könnyzacskó-facsargató színjátéknak lehettünk tanúi csütörtök délután, amikor a kormányfő kis híján szentté avatta az egészségügyi minisztert, hosszan taglalva, milyen sokat tett Krajčí a világjárvány leküzdéséért és az emberéletek megmentéséért.

Ezután Krajčí lépett a mikrofonhoz, és szintén könnyeivel küszködve bejelentette, a kormánykoalíció megmaradásának érdekében lemond miniszteri posztjáról. Mint mondta, ez volt ugyanis a két kisebb koalíciós partner, az SaS és a Za ľudí feltétele.

Attól függetlenül, milyen szakértelemmel és befolyással bírt Marek Krajčí a kormányban, teljesen fölösleges volt őt egy évvel a választások után lemondatni. Nemcsak azért, mert a legnagyobb valószínűséggel

nem az új miniszter érdeme lesz, ha a következő hetekben javulni kezdenek majd a Covid-statisztikák,

hanem azért sem, mert a koalíciós viszály sikeres elsimítására csak akkor lenne szemernyi esély is, ha Igor Matovič kommunikációjában is beállna valamiféle változás. Ő azonban már a sajtótájékoztatón az iskolapéldáját mutatta annak, hogyan kell még több olajat önteni a négypárti tűzre. Amikor ugyanis éppen nem Krajčít magasztalta, akkor partnereinek ment neki, mondván az SaS és a Za ľudí felelőtlenül rákényszerítette őt erre a lépésre.

Kérdés persze, miért nem akkor ismerte el a kormányfő az egészségügyi miniszter kvalitásait, amikor az – még karácsony előtt – hiába próbálta meggyőzni kormánybeli kollégáit arról, hogy szigorúbb intézkedésekre lenne szükség a járvány visszaszorítása érdekében. És még számos olyan helyzet volt, amikor Krajčí nem kapta meg a támogatást nemcsak az OĽaNO koalíciós partnereitől, hanem a kormányfőtől sem.

Egyszóval minden sikertelensége ellenére nem Krajčí volt a leggyengébb láncszem ebben a koalícióban.

Hiába vártunk a nagy, négypárti bejelentésre

Az is hír, ha elmarad egy hír. Csütörtökön kellett volna az újságírók elé állnia a négy koalíciós párt vezetőjének, hogy egy emberként jelentsék be: véget vetettek a koalíciós válságnak, és ezentúl egymás pocskondiázása helyett az ország vezetésével lesznek elfoglalva.

Matovič és Krajčí közös produkciója után azonban – eléggé érthető módon – a többi koalíciós partnernek elment a kedve attól, hogy egymás hátát lapogatva, a kormány egységét demonstrálva kiálljanak a nagyérdemű elé. Miután

a kormányfő két órával a tervezett bejelentés előtt könnyes szemmel beletörölte a lábát Sulíkékba,

az SaS elnöke megüzente: nem lesz itt semmiféle nagy bejelentés, a koalíció tovább tárgyal a maegmaradásról.

Elhamarkodott volt tehát Boris Kollár és Richard Sulík korábbi kijelentése, hogy mindenben megegyeztek. Pedig már azt is tudni lehetett, hogy egy együttműködési memorandumot is megfogalmaztak, amelynek mentén már csont nélkül hasíthat tovább a négyesfogat. Ebben a memorandumban azonban valószínűleg benne lett volna az is, hogy a koalíciós pártok vezérei lehetőleg ne szúrják hátba egymást nagy nyilvánosság előtt-

Belebukott Kollár embere egy másik Kollár ügyébe

Nem kedvezett a négypárti kiegyezésnek az sem, hogy a kommandósok hajnalban rátörték ajtót a titkosszolgálat igazgatójára, aki a Sme rodina mozgalom jelöltjeként vezette az SIS-t. Vladimír Pčolinský tavaly áprilisi kinevezése óra jóformán még meg sem melegedhetett a posztján, ma a köztársasági elnök felmentette őt tisztségéből.

Pčolinský állítólag korrupció miatt került rendőrkézre, miután egyik helyettesét, Boris Beňót még decemberben lekapcsolták.

Mielőtt kinevezték volna legfőbb titkosszolgának, Pčolinský már több kormányban is a belügyminisztériumban, a belügyminiszter közvetlen közelében dolgozott. Most arról szólnak a hírek, hogy a szintén rács mögött ülő sztárügyvédtől, Zoroslav Kollártól kapott súlyos tízezreket, hogy a titkosszolgálat ne hallgassa le a telefonjait.

Kollár – nem Boris, a Pčolinskýt jelölő Sme Rodina vezetője, hanem ez a Zoroslav – tavaly októbertől van előzetesben, de még tavaly nyáron elkezdett megszabadulni a vagyonától, vagy legalábbis azt a közeli hozzátartozóira íratta át. A Dunaszerdahelyi járásbeli Tonkházán lévő kastélyát például a 19 éves fiára. És az sem mutat túl jól az életrajzában, hogy üzeneteikben gyakran emlegette őt Marian Kočner és a korábbi igazságügyi államtitkár, Monika Jankovská is.

Simonék is jól megmondták Klusnak a magukét

És egy kis szlovákiai magyar színes a végére: Simon Zsolt és Gál Zsolt, az egyik szlovákiai magyar pártocska, a Magyar Fórum képviseletében ma meglátogatta hivatalában Martin Klus külügyi államtitkárt. Szeretnék ugyanis elérni, amit sem a jelenlegi kormánykoalíció pártjai, sem a többi szlovmagy párt, sőt, még maga Gyimesi György sem tudott, hogy enyhítsék az állampolgársági törvényt, mivel az a szlovenszkói magyarok számára előnytelen. Nem vehetjük ugyanis fel a magyar állampolgárságot anélkül, hogy el ne veszítenénk a szlovákot. Klus azzal pattintotta le Simonékat, hogy ő ugyan el tudna képzelni a mostaninál jobb törvényt is, azonban nem tartja megvalósíthatónak a 2010 előtti állapotok visszaállítását. Köszönte szépen a látogatást, és a tartalmas eszmecserét.

Ma sem keltünk fel hiába.

Juhász László