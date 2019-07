Bírók segíthették Kočnernek ellopni a Technopolt!

Az üggyel kapcsolatban eljáró két bíró ellen tett feljelentést még tavaly júniusban Daniel Lipšic, a károsultak ügyvédje, ugyanis szerinte a Pozsonyi I. Járásbíróság bírói segíthették Kočneréket a cég tulajdonképpeni ellopásában. A vizsgálat soká tartott, azért is, mert időközben az iratból eltűnt 300 oldal. Ekkor kapcsolódott be az ügyben Gál Gábor (Híd) miniszter, aki emiatt leváltotta a bíróság elnökét, Anna Kašajovát, Vladimír Sklenka alelnök pedig maga mondott le. Utóbbi egykor Štefan Harabin testőreként is dolgozott, mikor az még igazságügy-miniszter volt az első Fico-kormányban. Később az a bizonyos 300 oldal előkerült.

Az Aktuality.sk derítette ki, hogy Daniel Lipšic feljelentése alapján megkezdődött a hivatalis büntetőeljárás, mégpedig valószínűleg a napokban, mert még Lipšic sem értesült róla.

Andrea Dobiášová, az Országos Rendőrkapitányság szóvivője közölte, hogy a NAKA pénzügyi nyomozói köztisztviselői hatalommal való visszaélés ügyében vizsgálódnak.

A hónap elején írtunk róla, hogy a bíróság kimondta, Marian Kočner emberei törvénytelenül vették birtokba a Technopol Servis vállalatot mintegy két évvel ezelőtt. A bíróság szerint Kočner emberei vettek részt egy megjátszott közgyűlésen, 2016. december 2-án, mégpedig olyan részvényekkel, amelyeket a rendőrség szerint korábban elloptak. Önjelölt részvényesként beültették magukat a cég elnökségébe, közvetlenül ezután pedig mintegy 20 millió euró értékű ingatlant sikkasztottak. Csaknem két évig tartott, mire a Technopol visszakerült a korábbi tulajdonosokhoz.

A Technopol Servis ügyéről annak idején Ján Kuciak is cikkezett. 2016 decemberében, azon a bizonyos megjátszott közgyűlésen nem vett részt, és nem is tudott róla Pavel Pávek, a társaság akkori vezérigazgatója, aki egy hónapos üdülését töltötte Thaiföldön, sem egyéb részvényesek.

A közgyűlés után a cég vagyonát egy bizonyos Reality Fond nevű társaságon át kivezették onnét, beleértve a hozzátartozó két ismert ligetfalui toronyházat is. Olyan személyek neve bukkan fel a Technopol-ügyben, akik a Marian Kočnerhez köthető korábbi ügyekben már jelen voltak, mint például a bazini szemétlerakat (ez ügyben Zuzana Čaputová harcolt ellenük, és győzött), vagy a cseklészi lakóház, a Glance House ügyében.

Azon a bizonyos közgyűlésen Andrej Šabík töltötte be a jegyzőkönyvvezetői funkciót, őt pedig a rendőrség azzal gyanúsítja, hogy Kočnertől csempészett ki üzeneteket a börtönből. Šabík már gyanúsított a Technopol-ügyben, ahogy ifjabb és idősebb Jozef Dučák is. Ifjabb Dučákról tudni azt is, hogy ő is bérelte azt a fehér Mercedest, amelyet a letartóztatásáig használt Alena Zsuzsová, a Kuciak-Kušnírová kettős gyilkosság egyik gyanúsítottja.

A Technopol-ügyet a Speciális ügyészségtől Maroš Žilinka ügyész felügyeli, és sajtóinformációk szerint Kočner állítólag az ő likvidálását is megrendelte.

