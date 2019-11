„Ezzel a koalícióval ez volt a maximális” – lakossági fórumot tartott a Híd Dunaszerdahelyen

A lakossági fórumon a Híd párt listavezetője, Érsek Árpád, valamint Sárközy Irén parlamenti képviselő, Csicsai Gábor földművelésügyi államtitkár és Rigó Konrád kulturális államtitkár mutatta be az elmúlt négy évben elért eredményeiket, beszéltek a jövőbeli tervekről és az aktuális politikai helyzetről.

Ezúttal nem volt sztárvendég, sem lakoma, így hát a rendezvény sem vonzott tömegeket a helyszínre, Érsek azonban hangsúlyozta, azok, akik eljöttek, valóban rájuk, az általuk elért eredményekre és a terveikre kíváncsiak.

A közlekedésügyi miniszter felvázolta az elmúlt hónapok eseményeit, beszélt a magyar pártokkal folytatott és kudarcba fulladt tárgyalásokról. „Volt egy történelmi lehetőség, hogy magyar pártok közösen indulhattak volna a választásokon, de ez sajnos nem jött össze. Azt akarták, hogy zárjuk ki a Smerrel való kormányzás lehetőségét. Mi azt mondtuk, hogy ebbe beleegyezünk, sőt Bugár Béla azt is felajánlotta, hogy nem lesz rajta a listán, de azt akartuk, hogy akkor ők is mondják ki: az OĽaNO-val nem fognak együttműködni. Ezt sajnos nem tették meg, így abbamaradtak a tárgyalások” – mondta Érsek, majd hozzátette, a döntést tudomásul vették, ők pedig úgy döntöttek, hogy egyedül indulnak a választásokon a Šanca és az MKDSZ támogatásával. A miniszter egyúttal megjegyezte, hogy most összefogás címszó alatt olyan személyek indulnak egy listán, akik nem sokkal ezelőtt még szöges ellentétben álló nézeteket vallottak.

„Mindenki a saját útját fogja járni. Mi nem fogunk semmiféle szennyes kampányt folytatni, ez nem a mi célunk. Mi azt akarjuk folytatni, amit négy éve elkezdtünk ebben a koalícióban. Hoztunk egy döntést, a koalíciós tanács elé tettünk 12 pontot, amiből 10-et el is fogadtak. Azt mondhatjuk, hogy ezzel a koalícióval ez volt a maximális” – húzta alá a miniszter.

Érsek beszélt a közlekedési tárca eredményeiről, amelyeket az elmúlt négy évben értek el. „Amit beletettünk a programba, azt elindítottuk vagy folyamatban van, illetve már sikerült megvalósítani. További céljaink a 2016-ban jól kidolgozott programunkra kapcsolódnak, köztük a kisebbségi iskolák helyzete, az útépítések és a zöldprogramok” – sorolta.

A miniszter szerint egyre kisebb az esélye annak, hogy a soron következő parlamenti választások után is Ficóékkal működnek majd együtt, szerinte azonban azt, hogy kivel tudnak a jövőben együttdolgozni és kivel nem, azt majd a szavazatok alapján tudják meghatározni.

„Hogy mi lesz a választások után, előre nem lehet tudni, az azonban tény, hogy a Smertől távolodunk és akikre biztosan nemet mondunk, azok Matovičék“ – húzta alá.

Érsek beszélt arról is, hogy Ján Kuciak oknyomozó újságíró és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolása után miért nem léptek ki a kormányból. „Akkor két kérdésről kellett dönteni. Az utca embere azt akarta, hogy Kaliňák, Fico és a rendőrfőnök távozzon, ez meg is történt. A másik dolog, amit figyelembe kellett vennünk, az az volt, hogy elindítottunk egy csomó projektet az egész magyarlakta területen, ezek pedig mind megszakadtak volna. Ennek tükrében kellett mérlegelnünk és döntenünk, hogy folytatjuk-e a politizálást. Legkönnyebb valahonnan felállni és elmenni” – hangsúlyozta, majd hozzátette, az újságíró-gyilkosságot követő másfél évben is sikerült számos dolgot elérni úgy a parlamentben a törvényekkel kapcsolatban, mint a minisztériumokban, amelyekben a Híd képviselői dolgoznak.

„Nem azt mondom, hogy nem követtünk el hibákat, mert csak az az ember nem vét hibát, aki nem csinál semmit. Ma már én is sok dologban másképp döntenék, de ha valaki nem hoz döntést, annál nincs rosszabb” – tette hozzá.

Sárközy Irén, a Híd parlamenti képviselője kiemelte, hogy a jövő évi költségvetésben a párt egy-másfél éves munkája van, és legalább 135 millió eurót harcoltak ki az embereknek adócsökkentés formájában. „Amikor ezeket az eredményeket soroltam a parlamentben, Grendel Gábor azt mondta, hogy úgy érzi magát, mintha a Híd kampányán volna, mert csak a sikereket soroljuk. Erre azt válaszoltam, hogy végre az OĽaNO is elismeri, hogy sikereket tudtunk elérni, és ennek nagyon örülök” – jegyezte meg, majd hozzátette, az utóbbi másfél év azért is fontos volt, mert Bugár Bélával és Bastrnák Tiborral több mint 20 olyan törvényt terjesztettek a parlament elé, amelyek alkotmányos többséggel mentek át, köztük a nyugdíjakra és a házassági kölcsönre vonatkozó módosítások.

Rigó Konrád kulturális államtitkár elmondta, a Híd mindig azokhoz az értékekhez ragaszkodott, amelyek a nyitottság, az együttműködés, a szlovák-magyar együttélés és a több nemzetiség egyszerre történő képviseletét jelentik. „Ezen az úton megyünk tovább és szerintem ez egy olyan modell, amellyel sikerre vihetőek a szlovákiai magyar ügyek is. Sok eredményünk és bizonyítékunk van, és így képzeljük el a jövőt is” – mondta az államtitkár, majd kitért a kultúra területén bennünket is érintő pozitív változásokra, amelyeket az elmúlt időszakban sikerült elérniük: 30 év után először komplex rekonstrukció vár az Ifjú Szivek táncszínház épületére, az elmúlt három évben megduplázták a költségvetésüket, és jelentős pozitív változások mentek végbe, ami a magyar rádiót és televíziót illeti.

„Kassán nyitottunk egy állandó kiállítást, létrehoztuk az európai szintű Márai Sándor-emlékkiállítást, befejeztük Madách kastélyát Alsósztregován, annyi minden történt, hogy sorolni is sokáig tart. Ami pedig a nem állami kultúrát illeti, rögtön az időszak elején létrehoztuk a kisebbségi kulturális alapot, amelyre több mint 30 éve vártak. Emellett a Híd támogatása kellett ahhoz is, hogy 25-30 év igyekezete után január 1-jétől megszülethessen a Kunsthalle bemutatótér, amely a modern művészetek fontos bázisa lesz. Tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, látjuk, ismerjük a rendszert, és azt is tudjuk, hogy képesek vagyunk megcsinálni. Az eredményeink pedig azt igazolják, hogy nem csak a levegőbe beszélünk.

Éppen ezért gondolom, hogy a régiónak a jelen lévő politikai pártok közül mi vagyunk a legjobb alternatíva, úgyhogy bízom benne, hogy nagy számban eljönnek majd az emberek szavazni” – hangsúlyozta az államtitkár.

Csicsai Gábor földművelésügyi államtitkár szerint négy évvel ezelőtt egy fontos döntést kellett hozniuk: „El kellett döntenünk, hogy csak azért megyünk a politikába, hogy a parlamentben legyünk, ellenzéki szerepben, meglegyen a fizetés és négy évig nyugalom legyen, vagy pedig felvállaljuk azt, hogy pofonokat kapunk, de teszünk az emberekért. Mindazt, amit az embereknek ígértünk, teljesítettük. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha a kormányban vagyunk. Ezek a dolgokat, amelyeket elértünk, már nem veszi el tőlünk senki. Mindenkinek el kell dönteni, hogy bedől a populizmusnak, vagy reálisan elismeri, hogy mi mindent tettünk az elmúlt négy évben.”

Sárközy Irén hozzátette, ellenzéki pozícióból lehetetlen lett volna ilyen eredményeket elérni:

„Az ellenzéki képviselői pozíció valójában négy kidobott év. Ellenzéki képviselőként egyetlen törvényt sem lehet átvinni, teljesen mindegy, hogy ott van-e a parlamentben vagy sem. Akkor tudunk törvényeket megszavazni és a saját programunkat teljesíteni, amit ígértünk a választóknak, ha kormányon vagyunk. És miről szól a politika, ha nem arról, hogy elérjük azt, amit ígértünk a választóknak.”

Érsek Árpád arra a kérdésre, hogy miért ő lett a párt listavezetője, elmondta, hogy bizalmat kapott a pártban és Bugár Béla személyi okok miatt nem akart az 1-es jelölt lenni. „Ez egy nagy felelősség, és biztosan jobb listavezetőnek lenni, amikor 6-7-8 százalékon áll a párt, de bízom benne, aki engem ismer, az tudja, hogy ha reális célokat állítunk fel, és azokat nagyon akarjuk, akkor el fogjuk érni” – jegyezte meg.



