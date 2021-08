Folytatódik az adok-kapok a legmagasabb ügyészi körökben, nehéz nem összekötni a belharcot a rácsok mögött ülő titkosszolgálati exfőnökkel

A főügyész úgy döntött, hogy nem nevezi ki Peter Kyselt a speciális ügyész, Daniel Lipšic helyettesévé. A különleges ügyészi hivatal munkatársai ezért zúgolódnak.

Maroš Žilinka pikkelhet Kyselre, és ezért nem támogatja, hogy kinevezzék őt az új pozíciójába. Ezzel azonban spekulációra is okot ad, mivel ügyészként Kysel felügyeli a titkosszolgálatok menesztett főnökének, a korrupciós gyanú miatt vizsgálati fogságba helyezett Vladimír Pčolinský ügyét. A találgatás lényegi eleme az, hogy Žilinka az említett Pčolinský testvérének, a Sme rodina parlamenti képviselőjének segítségével nyerte el tavaly a főügyészi tisztséget.

Kinevezését annak ellenére gátolja Žilinka, hoggy Kysel megnyerte a pozícióra kiírt pályázatot, és az ügyészek tanácsa is rábólintott az eredményre. A főügyész nem magyarázkodik a lépése miatt, helyette inkább fegyelmi eljárást indított ellene, sorrendben már a másodikat. Kysel mellett kiállt a speciális ügyész hivatal 23 munkatársa, - köztük Daniel Lipšic is - és Žilinkának egy levelet is írtak arról, hogy módosítsa az álláspontját.

Az első fegyelmi még májusban azért indult, mert Peter Kysel hanyagsága miatt kiszabadult az előzetes letartóztatásból Jozef Rehák, a Különleges Rendőri Tevékenységek Hivatalának korábbi igazgatója. Konkrétan az történt, hogy Rehák - még a vizsgálati fogságból - kérelmezte szabadlábra helyezését, de kérelmét Kysel - részen amiatt, mert éppen akkor kapta el a koronavírust - csak két hónap elteltével terjesztette bíróság elé, pedig ezen kérelmek elsőbbséget élveznek, és sürgősen, legfeljebb pár héten belül kell őket a bíróság elé terjeszteni.

Most Žilinka azért indítana eljárást Kysel ellen, mert szerinte későn - 21 nap eltetltével - reagált, ezúttal az exSIS-es Pčolinský szabadlábra helyezésének kérvényéről. Žilinka viszont biztos nem felejtette el, hogy tavaly, amikor a parlament a főügyész megválasztásával foglalkozott, akkor a Sme rodina erős embere, Peter Pčolinský nyújtott neki segítő kezet. A jelenlegi főügyész ezt nem is tagadta, hiszen ő nyilatkozott arról, hogy a választás előtt felhívta Boris Kollár képviselőjét, akit régóta ismer, hiszen mindketten kelet-szlovákiai származásúak.

Lipšic nem először kerül szembe Žilinkával. Július végén számoltunk be arról, hogy miniháború körvonalazódik a két legmagasabb pozíciót betöltő ügyész között. A főügyész azt vetette a speciális ügyész szemére, hogy folyamatban levő ügyek kapcsán nyilatkozik a sajtó képviselőinek.

