Ha megúsztuk a koronavírust, akkor is két teljes évet vesztettünk el. De nyertünk egy új kormányfőt

Fotó: TASR

Szó sincs április elsejei tréfáról, Zuzana Čaputová köztársasági elnök ma kinevezte az új szlovák miniszterelnököt, Eduard Hegert és kormányát.

Majdnem komplett az új kormány

A korábban a pénzügyi tárcát vezető Heger a kormányfői székből egy év után távozó Igor Matovičot váltja a poszton, és az új kabinet a négypárti koalíciót alkotó tömörülések erőviszonyait tekintve nem változott a korábbihoz képest. Csupán személyi összetételében, de az is csak részben. A kormányátalakítást megelőző koalíciós válság idején lemondásukat benyújtó miniszterek döntő többsége visszatért posztjára, kivéve a munkaügyi minisztert, akinek a pozíciója egyelőre betöltetlen maradt. Ezzel a tárcával kapcsolatban az államfő csütörtökön délután nyilatkozta azt, hogy a világjárvány miatt éppen a munka-, szociális és családügyi minisztérium az egyik legfontosabb poszt és ezért azt egy szakmai tekintélynek kellene betöltenie. A Boris Kollár vezette Sme rodina tehát tovább keresgélheti a megfelelő személyt, és azt ígéri, jövő héten minden bizonnyal már ismert lesz az új miniszterjelölt neve. De még annak a lehetőségét sem vetették el, hogy a második legerősebb kormánypárt végső soron cserélne egy minisztériumot valamelyik koalíciós partnerével.

Heger és emberei mindenkit megnyugtatnak

Az államfő az új összetételű kabinettel kapcsolatban azt tartotta fontosnak kiemelni, hogy bár szép dolog a négyhetes tárgyalássorozat után egyezségre jutni, de ez még csak az út kezdete. A megegyezés sikerének valódi fokmérője az lesz, ha ez a kormány folytatja azokat a lépéseket, amelyek segítenek az országnak. Matovič pártbeli utódja, Heger a kinevezése után arról elmélkedett, hogy szeretné, ha Szlovákia olyan ország lenne, ahol mindenki szívesen él. Szerinte az elmúlt esztendőben sokat tanultak, és ami ennél fontosabb, okultak is a hibáikból. Az új kormányfő mindenkit megnyugtatott, hogy az ország helyreállítása és megtisztítása nem áll le, hanem gőzerővel folytatódik.

Természetesen megszólalt Richard Sulík is, a kormányválság egyik főszereplője, aki Matovič kérlelhetetlen bírálójaként jeleskedett az elmúlt időszakban. A régi-új gazdaságügyi miniszter nyugodtabb, ésszerűbb és tárgyilagosabb kormányzást vár Hegertől. A koalíciós SaS elnöke abban reménykedik, hogy az új kabinetben kevesebb lesz a konfliktus.

Mikrofonhoz lépett az új egészségügyi miniszter, Vladimír Lengvarský is, aki köszönetet mondott mindenkinek, aki a járvány ellen harcol. Marek Krajčí hivatali utódja szerencsére tisztában van azzal, hogy egy olyan funkciót vállalt, amely nagy mértékben felelős a világjárvány hazai alakulásáért. Ezért azt ígéri, figyelmesen meghallgatja a kollégáit, a szakmai közösséget, a tudósokat, és igyekszik majd olyan intézkedéseket elfogadni, amelyek segítenek visszaszorítani a koronavírust.

Tudjuk, mi a Covid, de nem kérünk a vakcinából

Ennek egyik legjobb eszköze továbbra is az ismert óvintézkedések, - azon belül is a kézmosás – távolságtartás – szájmaszk hármasszabály - betartása, meg a vakcinázás tempójának felpörgetése. Egy csütörtökön nyilvánosságra került felmérés szerint a lakosság csaknem kétharmadának már van személyes tapasztalata a koronavírus-járvánnyal, és azok, akiket ez a nyavalya valamilyen szinten érintett, általában nagymértékben csökkentették a személyes találkozásokat. Ugyanakkor ezeknek az embereknek az oltási hajlandósága nem lett nagyobb, ami elgondolkodtató. Közben a koronavírus sem ül ölbe tett kézzel, hanem állandóan változtatja a milyenségét. Most Afrikában bukkant fel egy új mutáció, és ez a variáns állítólag aggodalomra ad okot. Ezért is lenne jó, ha egyre több megbízható vakcina érkezne Szlovákiába, és a lakosság legalább 70 százaléka beoltatná magát.

Elvesztettünk két évet

Hasonlóképpen látja a Szlovák Nemzeti Bank is a ma ismertetett prognózisában, ahol a növekedés kockázatai közé sorolja, hogy az oltóanyag késve érkezik az országba, ami miatt a járvány lassabban szorulna vissza. A másik oldalon azonban javítja a kilátásokat, hogy az Egyesült Államok és az EU is gazdasági ösztönző csomagokat készül elfogadni, ezért összességében a szlovák jegybank 2021-re 5 százalékos gazdasági növekedést jósol. A bankárok szerint lassan véget érhet a járvány okozta gazdasági válság, és úgy látszik, jó esetben két teljes évet vesztettünk el. Ami azt jelenti, hogy legkésőbb majd jövő év elejére huppanhatunk vissza a válság előtti szintre. Remélhetőleg az akkori újrakezdéshez nem kell átélnünk egy újabb kormányválságot.

Sidó Árpád