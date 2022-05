„Hajlandó vagyok vallomást tenni és válaszolni, de biztosan nem az ügyész kérdéseire” – Kováčik állítja, soha nem segített a Takáč-bűnbandának

Dušan Kováčik, korábbi speciális ügyész tagadja, hogy segített a Takáč-bűnbandának, és azt is elutasítja, hogy kenőpénz fejében biztosította a bűnszervezet feje, Ľubomír Kudlička szabadlábra helyezését.

A tavaly szeptemberben első fokon 14 évre ítélt egykori speciális ügyész lényegében minden ellene felhozott vádat tagad, és továbbra is ártatlannak vallja magát. A bíró a csütörtöki tárgyaláson felolvasott részleteket Kováčik fellebbezéséből, amelyet a Legfelsőbb Bíróságra nyújtott be. Kováčik fellebbezése 10-szer olyan hosszú, mint az első fokú ítélet során kiállított 100 oldalas indoklás.

A Speciális Ügyészi Hivatal ügyésze, Michal Šúrek megalapozatlannak minősítette a fellebbezést és annak elutasítását javasolta. A fellebbezésben Kováčik védelme arra szólítja fel a Legfelsőbb Bíróságot, hogy törölje az elsőfokú ítéletet, az ügyet pedig a Besztercebányai Kerületi Bíróságra utalja vissza, nem a Specializált Büntetőbírósághoz. Azt is javasolják, hogy hallgassanak meg több tanút, és közülük néhányat állítsanak szembe egymással. Emellett további bizonyítékokkal is szeretnének szolgálni, például különböző személyek kihallgatásainak átiratai vagy a médiából származó cikkek formájában.

A fellebbezésben Kováčik kifogásolja a tárgyalás jogszerűségét, és megkérdőjelezi több tanú vallomását is. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a bíróság különösen az ügyészség által javasolt bizonyítást vette figyelembe, miközben a védelem bizonyítékainak többségét elutasították. Szerinte az is kérdéses, hogy mikor kezdődött maga a büntetőeljárás.

A bűnözői csoport támogatásáról szóló ítélet kapcsán a fellebbezésben arra hivatkoznak, hogy még a bűnözői csoport létezése sem bizonyított.

A kenőpénz elfogadása miatti vádpont kapcsán a tanúk vallomásainak ellentmondásaira hívták fel a figyelmet. Azzal érvelnek, hogy a vádiratban nem határozták meg, hogy Kováčik milyen információkat szivárogtatott törvényellenesen.

A védelem azt is bírálta, hogy az elsőfokú bíróság nem zárta ki a nyilvánosságot, valamint azt is kifogásolta, hogy nem lehetett a kihallgatások sorrendjén módosítani.

A tárgyaláson szót kapott maga Kováčik is, aki a büntetőeljárásban tevékenykedő szervek és a bíró elfogultságáról beszélt. Szerinte Peter Hatala bíró egyfajta belső fékként működik az eljárásban, és korábban maga is elismerte, hogy elfogult.

„Tehát az a tudat, hogy először azt mondja, elfogult, és utána tanúskodni kell előtte, nem kellemes” – tette hozzá a vádlott.

A Kováčik által említett bíró korábban reagált a Plus 7 dní egyik, Kováčikról szóló cikkére, a Legfelsőbb Bíróság azonban nem zárta ki a döntéshozatalból, amit azzal indokolt, hogy mindez alapvetően nem azt jelenti, hogy elfogult lenne.

„Hajlandó vagyok vallomást tenni, hajlandó vagyok válaszolni a kérdésekre is, de biztosan nem az ügyész kérdéseire” – nyomatékosította Kováčik . A tárgyaláson megismételte, amit korábban is hangoztatott, hogy ártatlan, és a halálos ágyán is ezt fogja állítani.

„Soha nem tevékenykedtem az úgynevezett Takáč-bűnszervezetnek. Maga a bűnözői csoport számára végzett tevékenységem meghatározása is színtiszta kitaláció, egyáltalán nem alapul semmilyen bizonyítékon” – állítja.

Az egykori speciális ügyész ismét elutasította, hogy információkat szivárogtatott Kudličkáéknak, és szerinte ezt a tanúk sem erősítették meg.

„Kudlička urat életemben először a főtárgyaláson láttam először, és ugyanezt mondta ő is” – fűzte hozzá.

Az 50 ezer eurós kenőpénz kapcsán kiemelte, az egyetlen tanú, aki erről beszél, az Ľudovít Makó. „A főtárgyaláson meghallgatott ügyészek arra a kérdésre, hogy tudomásuk volt-e korrupt magatartásról, azt válaszolták, hogy nem, semmit nem tudtak a korrupcióról” – hangsúlyozta a Legfelsőbb Bíróság szenátusa előtt.

Azzal érvelt, hogy minden egyes kihallhatott ügyész másként írja el Kudlička szabadlábra helyezésének körülményeit.

„Kijelentem, hogy soha semmilyen utasítást nem adtam, még Godžová asszonynak sem, ezt bizonyítékkal sem igazolták, és nem is szerepelt a hivatalos feljegyzésében” – állítja Kováčik.

Az ügyben tanúként szereplő ügyésznő, Blanka Godžová azonban ennek az ellenkezőjét állította, konkrétan többször is megismételte, Kováčik arra utasította, hogy Kudlička szabadon bocsátása esetén ne tegyen panaszt, ő pedig ennek eleget is tett.

Mint ismert, csütörtökön elkezdődött a fellebbviteli tárgyalás Dušan Kováčik korábbi speciális ügyész korrupciós ügyében. A korábbi speciális ügyészt, aki tucatnyi súlyos korrupciós vagy egyéb ügyet söpört a szőnyeg alá, tavaly szeptemberben ítélték el első fokon 14 évre, idén márciusban viszont a jogerős ítéletig szabadlábra helyezték, csupán elektronikus nyomkövetőt kell viselnie. Másfél évig volt vizsgálati fogságban.

A vádirat szerint Kováčik legalább 2017-től a Takáč-bűnbandának segített olyan módon, hogy különböző információkat szivárogtatott a tagjaikat érintő ügyek irataiból, és hogy 50 ezer eurónyi kenőpénzt kapott azért, hogy bebiztosítja a bűnszervezet feje, Ľubomír Kudlička szabadlábra helyezését. A Legfelsőbb Bíróság dönthet úgy, hogy az első fokú ítéletet megszünteti, módosít annak kvalifikációján, vagy akár megerősíti, de úgyis, hogy az egész ügyet visszaultaja a Specalizált Büntetőbíróságra.

Az ügy egyik koronatanúja a rendőrséggel együttműködő Ľudovít Makó, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának korábbi vezetője, aki a kenőpénz közvetítéséért saját bevallása szerint további 25 ezer eurót kapott. Beszélt arról is, hogy Kováčik számára is szivárogtatott információt olyan ügyben, melyben ő, vagyis Makó volt a gyanúsított, bizonyítékként pedig átadott neki egy határozatot egy ellene irányuló eljárásról. Ezt meg is találták a nyomozók a nála tartott házkutatás során. Ugyancsak Kováčiktól értesült arról, hogy gyanúsítottként kezelik egy nyomozás során, mely szerint bizonyos személyek egy NAKA-nyomozó megölésére készültek. Az ez utóbbival kapcsolatos nyomozást leállították.

