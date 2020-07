Hétfőn lezárnák Boris plágiumügyét, Matovič attól tart, megvehetik a koalíció három képviselőjét

A kormánykoalíció szempontjából ez a hétfő más lesz, mint a többi. A Sme rodina akár ki is léphet a kormányból, a párt elnöke, Boris Kollár búcsút inthet a parlament elnöki tisztségének, vagy egészen egyszerűen, szépen halkan pontot tesznek a házelnök plágiumbotrányának végére. Ilyen forgatókönyveket vázol fel az Aktuality hírportál.

Fotó: tasr

A koalíció forró hétfőre számíthat.

Először összeül a Boris Kollár vezette Sme rodina párt parlamenti frakciója, és az esti órákban ülésezik a négypárti koalíciós tanács.

Kollár koppintottnak vélt diplomamunkájával kapcsolatban következő csoportok alakultak ki a kormányon belül: az SaS és a Za ľudí felszólították Kollárt, hagyja ott a törvényhozás elnöki tisztségét, míg a kormányfő vezette OĽaNO a Sme rodina oldalára állt, mondván, számukra ez az ügy lezárult.

Igor Matovič meg van győződve arról, hogy a Boris Kollár leváltását célzó rendkívüli ülésen az SaS és a Za ľudí sem fog a házelnök ellen szavazni. „Úgy gondolom, hogy amennyiben eljutunk a szavazásig, az SaS és a Za ľudí behúzza a farkát, és azzal ellentétesen fognak szavazni, amit most állítanak” – jelentette ki a miniszterelnök a Markíza Na telo plus nyári kiadásának első vendégeként.

Amióta az SaS felszólította Kollárt a távozásra a diplomamunkája körül kialakult botrány miatt, a parlament elnöke nem túl bőbeszédű. A kritikusokat azonban sikerült leárulózni és a követelésüket pedig zsarolásként beállítani. Kollár ugyanakkor azt is mondja, nincs odaragasztva a törvényhozás elnöki pulpitusához, "nyugodt szívvel felállok a helyemről, de nem csak én, hanem a pártunk három minisztere is" - jelentette ki a pártelnök.

Az SaS frakciója a múlt héten egy órán át tárgyaltak Kollárral a plagizált diplomamunkájáról. Anna Zemanová frakcióvezető szerint a párt frakciója egységesen döntött, de azt hozzátette, hogy nem fognak támogatni semmilyen ellenzéki javaslatot Kollár leváltására. Zemanová azt nem tudta megmondani, mi lesz, ha Kollár fittyet hány a felszólításra. "A választói bázisunk szigorúan ítéli meg az ilyen megbicsaklásokat" - jegyezte eg a kormánypárti politikus.

Kollár csupán részlegesen kért elnézést a 2015-ben leadott szakdolgozatával kapcsolatban. A parlament első embere azzal védekezett, hogy a szakdolgozatának írásakor Jozef Minďašsal egyeztetett, és ő nem kifogásolta, hogy források megjelölése nélkül rakott bele az anyagába olyan részeket, amiket a témavezetője már korábban megírt. Minďaš most a szóban forgó, kétes hírű szakolcai Közép-európai Főiskola (SEVŠ) irányítója 5 évvel ezelőtt Kollár munkájának elkészítését felügyelte.

Matovič bár problémának tartja a plágiumügyet, azt állítja, emiatt nem kell Kollárnak távoznia a házelnöki pozícióból. Ezt arra hivatkozva tette, hogy a vonatkozó törvény nem követeli meg, hogy a parlament elnöke rendelkezzen főiskolai diplomával. A kormányfő arról is beszélt, hogy ha Kollárék távoznának, akkor a kormány támogatottsága a 150 fős parlamentben 78-ra csökkenne, ami előbb vagy utóbb a kabinet végét jelentené.

"Eljön a szeptemberi ülésszak és azt vesszük majd észre, hogy három képviselőnket megvették" - jelentette ki a miniszterelnök

a Na telo plus műsorában. A kormányfő most arra vár, hogy az SaS-es oktatási miniszter és a Za ľudí igazságügyi minisztere megalkot a helyzetre reagáló olyan törvényt, ami lehetővé teszi, hogy a plágiumgyanús munkák szerzőitől megvonná a megszerzett titulust. Branislav Gröhling, az oktatásért felelős kormánytag úgy véli, hogy nem vethető be egy visszamenőleges hatályú törvény. "Az alkotmány is előírja, hogy a visszamnőleges hatály nem lehetséges, mert az megingatná a jogi stabilitást" - véli a szaktárca irányítója.

(aktuality)