Kisebb csoda lenne, ha összejönne a közös magyar lista, de azért még tárgyal a Magyar Fórum a Szövetséggel 

Ahogy december végén nyílt levélben kérte Simon Zsolt Forró Krisztiánt, a Szövetség elnökét, hogy tárgyaljanak egy közös választási lista összeállításáról, úgy most kedden is született egy nyílt levél, amit a Magyar Fórum vezetőjének a postaládájába szántak. Ez utóbbit Sólymos László, a nagyobbik parlamenten kívüli párt Országos Tanácsának elnöke fogalmazta meg, de a témája ugyanaz, mint az első küldeménynek: hogyan lehetne összehozni azt, hogy a szeptember végi előrehozott választásokat követően a közösségünknek legyen parlamenti érdekképviselete.

Fotó: Paraméter

Az első levél óta már találkoztak is a két tömörülés képviselői, és aztán január utolsó napjaiban a közös indulás megakadályozásával vádolta meg Simon Zsolt a Szövetség Magyar Konzervatív Platformját (MKP), amely arról döntött, hogy a választási listán három helyet kínálna fel a fórumos egyéni jelölteknek. Simonéknak ez nem annyira szimpatikus megoldás, mert ők pártként akarnak megegyezni, és a legszívesebben egy választási pártot hoznának létre a Szövetséggel, amely a közös „magyar lista” mögött állna. Egy hete Berényi József, a Szövetség konzervatív platformjának elnöke azt nyilatkozta a Paraméternek, hogy ők nem zárták ki az együttműködést a Magyar Fórummal, és a Szövetség elnöksége egyhangúlag megszavazta, hogy tovább kell tárgyalni a Magyar Fórummal, "de nem kívánunk választási pártot létrehozni”.

Sólymos mai levelének is hasonló a mondanivalója. amelyben az egykori hidas politikus azt üzeni Simonnak, hogy a Szövetség és a Magyar Fórum január végi találkozóján javasolt választási párt létrehozásával, "ahogy a Szövetség elnöksége, úgy én sem értek egyet. Véleményem szerint nem egy új pártra, hanem jó programra és hiteles egységre van szükség. Ennek az alapja adott. Úgy hívják, hogy Szövetség." Sólymos azt is megírta, hogy a Szövetség választási listáján a Híd Platform kvótájából a Magyar Kereszténydemokrata Szövetséghez hasonlóan a Magyar Fórum képviselőinek is helyet biztosít, "neked, vagy az általatok vezetőként megjelölt jelöltnek a Híd első tíz jelöltje között".

Simon Zsolt nagyon röviden reagált erre a keddi nyílt levélre, ami alapján a Magyar Fórum vezetője számára úgy tűnik, a Híd platform is elutasítja a két magyar párt közös listájának kialakítását. Meggyőződése, hogy egyetlen egyéni hely biztosítása a Szövetség listáján nem egyenlő a közös listával, de mivel pénteken délelőtt tárgyalni mennek a Szövetség székházába, bővebben majd az egyeztetések után nyilatkozna erről a kérdésről.

(sp)