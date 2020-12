A Szlovák Információs Szolgálat igazgatója ismét adott egy nagyobb lélegzetvételű interjút, mert a SIS jelenlegi irányítója, a Boris Kollár-féle Sme rodina pártból érkezett Vladimír Pčolinský fontosnak érzi a közvetlen tájékoztatást. És ahogy ez lenni szokott, ahány nyilatkozat, annyi érdekesség derül ki a kavarógép Marian Kočnerről.

Fogságban ül a maffialistás figura, így nem érdekes a SIS számára (TASR)

A titkosszolgálatok első embere ezúttal az Aktuality portálnak beszélt egyebek mellett Marian Kočnerről, aki már 2,5 éve vizsgálati fogságban ül. Vele összefüggésben Pčolinský elmondta, a szolgálatok csak egy bizonyos ideig foglalkoztak a maffialistás nagyvállalkozóval. Valamikor 2012-től a SIS elfordult az ügyeitől, amikor Iveta Radičová kormánya után ismét Robert Fico került a végrehajtó hatalom élére. 2012-ig aránylag sok információt gyűjtött össze róla a SIS, de aztán mintha megszűnt volna létezni és aztán 2018-ban - a nagymácsédi gyilkosság idején - bukkant elő.

Pčolinský beszámolt arról, 8 évvel ezelőttig milyen információkat gyűjtöttek az üzletemberről. Ezek jellemzően zsarolási ügyek voltak, követeléseket akart behajtani vállalkozóktól, aminek kapcsán gyakran fordult a bíróságokhoz. Nőket is bevont különféle ügyekbe, hogy aztán a férjeiket megkopassza. Ezt úgy kell felfogni, hogy amint Kočner fülébe jutott, hogy valamelyik kiszemelt párnak családi gondjai akadtak, a nagyvállalkozó felbukkant és intézkedett. És közben kitalált valamilyen üzleti konstrukciót, hogy a férjtől pénzt pumpáljon ki. "Egy ilyen lovag volt ő" - jegyezte meg gúnyos mosollyal a titkosszolgálatok irányítója.

Szerinte már nehéz rekonstruálni a 2012-2018 közötti időszakot, de nem is érdemes már, csak ha kint futkosna szabadon. "De bent ül, és felesleges pazarolni a SIS erőforrásait, egy olyan személy régi ügyeivel foglalkozni, aki talán 25 évet fog kapni. A szolgálatok elsősorban olyanokkal foglalkoznak, akik nem ülnek fogságban. Ami meg az említett 6 évnyi "üresjáratot" illeti, az igazgató megjegyezte, a titkosszolgálatok mindig a hatalom tükre, a kormány megbéníthatja a SIS működését. És az ellenkezője is igaz:

ha a hatalom birtokosait érdekli, mi történik az országban, akkor támogatja a szolgálatok munkáját. Amikor átvette a SIS irányítását, bizonyos tekintetben ki volt kapcsolva a rendszer: a belbiztonsági kérdések, gazdasági érdekek védelme, szervezett bűnözés elleni küzdelem el volt hanyagolva.

Pčolinský arról is beszélt, hogy milyen megfontolásból nyit a sajtó felé. A kormány programnyilatkozatában szerepel, hogy a titkosszolgálatoknak nyitottabbnak kell lenniük, mert egy demokratikus országnak kötelezettségei is vannak a nyilvánosság felé. Ezért is működik a SIS Facebook-oldala és Instagramja, valamint új weboldalt is kapnak a szolgálatok. A november eleji bécsi terrortámadás után döntött úgy a szervezet vezetője, hogy interjúkat fog adni, hogy elmondja, mi mindennel foglalkozik a SIS.

"Jelenleg mintegy 20 bírón tartjuk rajta a szemünket, és elég valószínű, hogy ez a szám még növekedni fog." - nyilatkozta Pčolinský alig egy hónapja a DenníkN lapnak, és ezzel összefüggésben megjegyezte, ez a mondata szándékosan hangzott el, hogy reakciót váltson ki az érintetteknél. És a bírók elkezdtek fészkelődni.

A NAKA szerdán reggel folytatja Tisztítótűz (Očistec) fedőnevű - Júdásra átkeresztelt - akcióját, és őrizetbe vették Boris Beňát, Pčolinský helyettesét is. Erről azonban a SIS vezetőjének semmilyen információja nincs. "Amíg nem kapok hivatalos tájékoztatást, nem tudok állást foglalni. Az akcióba egyáltalán nem vonták be a titkosszolgálatokat, de Beňáról azt mondja "becsületes embernek ismerte meg".

