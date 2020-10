A kočneres Bödörék pénze mindenhol felbukkant, guru a talpán, aki a trükkjeiket követni tudja

Az igazságszolgáltatás "érdeklődését" egyre inkább felkeltő Bödör család gazdasági érdekeltségének újabb dimenziójáról számol be az Aktuality hírportál. Pár hete még az derült ki, hogy a nyitrai família hogyan köthető össze a Penta cégbirodalom egyik egészségügyi üzletágával. Most már arról cikkeznek, hogy az ország negyedik mobilszolgáltatójához, a Swan Mobilehoz miként kapcsolódik a Smer idejében komoly befolyást szerző Bödör klán.

Fotó: tasr

A Bonul nevezetű őrző-védő társaság csupán az alapját képezi Bödörék cégbirodalmának. De a Robert Fico kormányzása alatt rendkívüli befolyást szerző család neve felbukkant a nyitrai Zlatý kľúčik hotellel, a trencsénteplici fürdővel, valamint a Radošina pincészettel kapcsolatban is. A Bonul vezetője, Miroslav Bödör állt a ciprusi postafiókcég, a Saxian Investments mögött, amelyik belefolyt a Penta egészségügyi bizniszébe is. Ugyanez a fedőcég most a Swan Mobile céggel kapcsolatban is feltűnik.

Pénzügyi machinációk sorozatát kibogozva az sejlik fel, hogy Bödör részesedést szerzett az operátornál, hogy aztán később jókora haszonkulccsal visszavásároltassa az anyacéggel. A Swan 2016-ban a 4ka (Štvorka, magyarul Négyes) márkájú mobilszolgáltató piacra dobásával küszködött, mert a várakozáson alul szerepelt a kezdetekben. Sürgősen

pénzre volt szüksége ahhoz, hogy kiépítse a megfelelő infrastruktúrát, nehogy elveszítse a működési engedélyét. Ebben a helyzetben jött számára kapóra a Bödörhöz tartozó ciprusi Saxian Investments,

amelyik 6 millió eurót kölcsönzött a Swannak, amelyiknek további 3 milliót pedig az extranspetrolos Czucz Istvánhoz sorolt CZ Invest bocsátott a rendelkezésére.

Ez a pénzügyi gyorssegély megváltoztatta a Swan tulajdonosi struktúráját is.

A távközlési cég részvényeinek egyharmada az Avant Private Equity nevezetű cseh befektetési társasághoz került, amelyikben Norbert Bödör - az egyik részalapon keresztül - komoly érdekeltséggel rendelkezett.

Ugyanebben az időben a Saxian Investmentsnél egy érdekes könyvelési változás következett be: eltűnt a cég 11 millió eurós tartozása a liechtensteini Betlem Foundation felé. A napokban képbe kerülő hollandiai ügyészség szerint ez az alap nem másé, mint Miroslav Bödöré. Majd két évvel később az Avant Private Equity kiállított egy 11 milliós váltót a Marian Kočnerrel nagy cimboraságban levő Norbert Bödör számára, aki jelenleg vizsgálati fogságban ül. Erről a már-már követhetetlen pénzügyi manőversorozatról annak résztvevői nem nyilatkoztak, melyik húzás mivel függ össze.

Bödöréket és a Swant összeköti a távközlési cég könyvvizsgálója, a VGD csoport, amelyik a holland hatóságok szerint a Saxian tanácsadójaként is működött.

Később a Swan Mobile anyacége, a Danubiatel úgy döntött, a 30 százalékos részesedést visszavásárolja az Avant Private Equitytől. A Danubiatel szerint 2018-ban 18,6 milliót fizetett a részvényekért, de az összeget nem perkálta le azonnal, mert 2019 végéig az Avant Private Equity felé még mindig tartozott 11 millióval.

Az Avant Private Equity eljárása a swanes ügylet kapcsán szinte megegyezik azzal a pénzügyi manőverrel, amit az alap a pentás Svet Zdravia (ProCare) társasággal is lebonyolított. Ebben az esetben is felbukkan a Saxian Investments és az Avant Private Equity és Bödörék itt is komoly részesedést szereztek.

(Aktuality)