LÉNYEG: Egy fuvar trágya a kormányhivatal előtt, újabb mélységekben Matovič Facebook-kommunikációja, a kormányválság pedig – várhatóan – csütörtökön is folytatódik

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

A cikkünk megjelenéséig nem sikerült pontot tennie a négy koalíciós pártnak a kormányválság végére, a koalíciós tanács éppen ülésezik, várhatóan csak csütörtökön lesznek valamilyen eredmények, ha egyáltalán. Már minden párt vezető testülete/parlamenti frakciója megvitatta a kialakult helyzetet, az OĽaNO egységesen ott áll Igor Matovič és Marek Krajčí mögött, a Sme rodina nem követel személyi változást az SaS és a Za ľudí viszont igen. Boris Kollárnak fantasztikus ötlete támadt a koalíciós válság megvitatása közben: a járványintézkedések gazdasági hatásainak enyhítését szolgáló néhány százmilliós csomag megvalósításában egyezett meg párttársaival.

Úgyhogy a minisztercserék követelése helyett inkább pénzt kér majd a koalíciós partnereitől a kormány további életben tartásáért. Biztosan jól jönne egy kis népszerűség-növekedés.

Szemet szemért, minisztert miniszterért?

Kérdés, hogy sikerül-e feloldaniuk az ellentéteket, hajlandóak-e a felek annyit visszalépni, hogy folytatni tudják a közös kormányzást.

Az elképzelhetetlen, hogy az OĽaNO beáldozza a kormányfőt, az egészségügyi miniszter leváltása azonban benne lehet a pakliban,

kérdés, hogy ezért mit követel az OĽaNO. Az SaS-nek feltehetően Sulík miniszteri posztja mellett húzódik a vörös vonal, amit nem hajlandóak átlépni, de lehet, hogy Branislav Gröhling oktatási minisztert esetleg beáldozzák. Ugyan ennek nem lenne sok értelme, de hát ilyen a politika. Szemet szemért, minisztert miniszterért.

Trágyával üzent a volt oktatási miniszter a kormányfőnek

A csere a kormányfői poszton - az ország mellett - talán Igor Matovič egészségének használná a legtöbbet, ő tényleg rászorul egy ki pihenésre egy nyugodt, csendes helyen, szakemberek felügyelete alatt, mert amit a Facebook-on művelt az elmúlt 24 órában, az túltesz a Twitter-bajnok Donald Trump legjobb pillanatain is. Miután üzent egy jót az Európai Gyógyszerügynökség egyik vezetőjének, volt ideje beszólni a szlovák gyógyszerellenőrzési hatóság igazgatójának, majd kiposztolta az igazgató férjének neki írt felháborodott SMS-ét… Igaz, a férjnek,

Rado Baťónak – Andrej Kiska korábbi államfő tanácsadója – üzenete sem a veretes ékesszólásáról marad meg emlékezetünkben, és hát az sem volt túl szép húzás tőle, hogy kiposztolta a miniszterelnök magántelefonszámát…

Baťo még fel is jelentette a kormányfőt személyes adattal való visszaélésért. Szóval ilyen mélyen már régen járt szlovák kormányfő, meg is kapta érte a fuvar trágyát a kormányhivatal elé. Ki más öntette oda, mint egy volt oktatási miniszter, Juraj Draxler.

A tudósoknál is elszakadt a cérna

A kormányválság nem tesz jót a tudatos járványintézkedéseknek, a szokásos szerdai kormányülés is elmaradt, pedig az egészségügyi miniszter kedden még azt tervezte, hogy majd kötelező állami karantént írnak elő a külföldről érkezőknek. Ez nem jött össze neki, mint ahogy az sem, hogy a kormányfővel összezárt tudósok és szakemberek javaslatainak nagyobb részét kormányrendeletek formájában tegye kötelezővé.

Emlékszik még egyáltalán valaki arra a néhány héttel ezelőtti, több napos találkozóra, amikor még a tudósokra akart hallgatni a miniszterelnök? Na, ugye!

A szakemberek megunták, hogy újra feleslegesen dolgoztak, ezért levélben figyelmeztették a kományt, hogy ideje lenne lépni. Ugyan március 21. már a nyakunkon van - ekkortól igértek szigorúbb lockdown-t -, de szinte borítékolható, hogy nem jön szigor.

Más kérdés, hogy talán a járványhelyzet „magától” enyhülni fog a következő hetekben. Úgy látszik a lakosság nagyobbik részének mégis több esze van, mint a kormányfőnek, és magától is megtesz mindent azért, hogy minél kevésbé terjessze a járványt. De az is lehet, hogy már olyan magas a fertőzésen átesettek aránya, hogy az is fékezi a járvány terjedését. Igaz, az átfertőződésnek az az ára, hogy COVID-ban és COVID-dal már több mint 9000 ember halt meg az elmúlt egy évben. Ugyan világszinten nem vagyunk elsők, de ott vagyunk az élbolyban az egymillió főre jutó halálesetek számát tekintve.

Szerdán is megvolt a „regisztráld oltásra a nagymamát verseny”

Az egészségügyi minisztérium szerdán is meghirdette a „regisztráld oltásra a nagymamát/nagypapát” versenyt. A regisztrációs rendszer ezúttal talán nem omlott össze, de sokaknak fantom szabad oltási kapacitásokat jelzett a rendszer, és olyan is előfordult, hogy

többszöri sikertelen regisztráció után azzal utasította el az újabb próbálkozást, hogy a nagymamát már sikerült regisztrálni…

Izgatottan várjuk, hogy érkezik-e megerősítő SMS vagy e-mail. Az aggódó gyerekeket, unokákat az vigasztalhatja, hogy talán jövő héttől már rendes regisztrációs rendszerbe jelenthetik be idős szüleiket, nagyszüleiket.

Lajos P. János