LÉNYEG: Eltűntek a traktorok az útjainkról, és ismét életfogytiglant kapott a Sátor-banda „sírásója”, aki kifeküdt az ítélethirdetéskor

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

(Fotó: Barak Dávid)

Szlovákia újra csendes, elzúgtak a gazdák traktorai. Ám a mezőgazdászok Európa-szerte kibontakozó tiltakozó akciója nem volt hiábavaló, hiszen az Európai Bizottság már csütörtökön reagált az agráriumban dolgozók követeléseire. Az unió egyik legfontosabb szervének első embere, Ursula von der Leyen azzal próbálja nyugtatni a kedélyeket, hogy ők mindenképpen a helyzet közös megoldását szorgalmazzák. Ennek részeként enyhítenék a mezőgazdasági termelők adminisztratív terheit, hogy garantálni lehessen a polgárok élelmezésbiztonságát. A Bizottság tegnap viszonylag részletes tervvel állt elő, amelyet pár nap múlva a tagállamok szakminisztereinek tanácsa is megvitat. A csütörtökön kiadott tájékoztatás a harmadik országokból, köztük Ukrajnából való behozatalt nem említi, viszont egy korábbi nyilatkozat szerint a mezőgazdasági import korlátozására is készülnek. Ami fontos szempont, mert az érintett szektorban tevékenykedők nem csupán az uniós agrártámogatások lassú kifizetésével nincsenek kibékülve, hanem azzal sem, hogy, szerintük zavaróan sok ukrajnai termék áramlik be Szlovákiába, ami meg eltorzítja a piacot, illetve gazdaságilag ellehetetleníti az ágazatot. Az ukrán importtal az a legnagyobb probléma, hogy a hazai gazdák árban nem tudják felvenni a versenyt a szomszédos ország cégeivel, mivel odaát nem kell szigorú uniós előírásokat betartani sem a növényvédő szerek, sem pedig a műtrágyák esetében, a zöldítő programokról pedig azt sem tudják, mi fán teremnek azok.

Horváth Lehel és a "vadállati" gyilkossági módszerek

Közben idehaza ítélet született az egy évig tartó, kényszerszünetekkel és abszurd komédiával is tarkított megismételt maffiaperben, aminek következtében életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntették Horváth Lehelt. És ez nem minden. A Sátor-banda „sírásójaként” is ismert férfinak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, és le kell perkálnia legalább másfél millió euró kártérítést is. A vádlottat minden pontban bűnösnek találták, így a bandavezér, Sátor Lajos meggyilkolásában, és több holttest ledarálásában, elásásában. Az egészségügyi állapotára hivatkozva hiába kérelmezte Horváth, hogy halasszák el a tárgyalást egészen addig, amíg panaszait nem orvosolják. A börtönorvos nem volt tekintettel a méltatlankodásra, és az alperest alkalmasnak találta arra, hogy részt vegyen az ítélethirdetésen. Ő ezt másképpen érezte és demonstrálta is: Horváth csak pár percet "bírt ki" lábon állva, majd lefeküdt a vádlottak padjára. Azzal, hogy életfogytiglant kap, már fekve szembesülhetett. A Specializált Büntetőbíróság egyszerűen úgy vélte, nem bánhatott vajszívűen Horváthtal, mert nem teljesültek a törvényi feltételek ahhoz, hogy az életfogytiglant mérsékeljék. Egyrészt a vádlottról szóló elmeszakértői vélemény sem volt túlságosan pozitív, másrészt pedig nem ismerte be bűnösségét és nem tanúsított megbánást sem. Így aztán a bűncselekmények brutális mivolta, a "vadállati" gyilkossági módszerek, egyszerűen nem tették lehetővé a bíróság számára, hogy enyhébb büntetést szabjon ki. Az ítélet természetesen még nem jogerős, mert Horváth védőügyvédje az ítélet kihirdetése után rögtön jelezte, fellebbezést nyújt be.

Még Pellegrininek áll a zászló

Ehhez neki joga van, mint ahogy nekünk meg lehetőségünk arra, hogy részt vegyük a hazai államválasztás első fordulóján, amit március 23-ra írtak ki. Ezzel összefüggésben pénteken is megjelent egy közvélemény-kutatási eredmény, ami ismét azt támasztja alá, hogy ha most járulnánk az urnák elé, akkor Peter Pellegrini házelnök, a Hlas-SD elnöke nyerné a voksolás első és második fordulóját. Az Ipsos úgy látja, Pellegrini támogatottsága januárhoz képest fél százalékkal 40 százalékra csökkent, míg a második helyezett Ivan Korčoké pedig majdnem két százalékkal 36 százalékra esett. Ennek magyarázata az lehet, hogy ez az első felmérés, melyben Igor Matovič is részt vesz jelöltként, és az ő szimpatizánsainak egy része pedig eddig a volt külügyminiszterre szavazott volna. A kutatást végző ügynökség a válaszok alapján kiszámolta azt is, hogy a második fordulóban a magasabb részvételi arány Pellegrinit segítené, olyan kitétel mellett, ha a parlament hlasos vezetője begyűjtené a 8,5 százalékos népszerűségnek örvendő Štefan Harabin szimpatizánsainak szavazatait. Érdekességnek számít, hogy a szeptemberi választásokon még 5,6 százalékot bezsebelő nemzetiek vezetőjét, Andrej Dankót mindössze 1,1%-nyi polgár választaná, aminél a Magyar Szövetséget irányító Forró Krisztián 3 százaléka is jobban mutat. Az adatok elemzéséből az derül ki, hogy csupán az SNS szimpatizánsainak 7 százaléka voksolna az első körben Ján Slota utódjára.

Slota bűnbarlangja

Apropó, Ján Slota. A hírhedten mocskos szájú magyargyűlölő expolitikus korábbi főhadiszállásáról is érkezett pénteken egy érdekes hír. Eszerint az SNS korábbi piás atyaúristenének volt néhány titkos bárja közvetlenül a városházán, amikor még Zsolna polgármestereként tevékenykedett. Az önkormányzat jelenlegi vezetése most az épület átfogó rekonstrukciójára készül, így a Slota-korszak több maradványa is feledésbe merül. Tehát ha Danko egy hónap múlva csúfosan leszerepel, egyáltalán nem számíthat arra, hogy itt bújhatna el a világ elől.

Sidó Árpád