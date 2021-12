LÉNYEG: Futhatnak a pénzük után a nyugdíjasok és a mentősök

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Hiába számítottak a nyugdíjas korúak arra, hogy még karácsony előtt megkapják a kormánytól az oltakozásért kínált 200 illetve 300 eurójukat, erre már keresztet vethetnek. És a gyorsmentők sofőrjei is hiába várják, hogy az állam pénzjutalommal köszönje meg a munkájukat. Márpedig a növekvő árak miatt jövőre minden plusz euróra szükségük lenne.

Hiába várják karácsony előtt a pénzüket a nyugdíjasok

Valljuk be őszintén, meglepő is lett volna, ha zökkenőmentesen le tudja zavarni a kormány a nyugdíjas korúak oltási kedvét felsrófolni hivatott, 200 illetve 300 eurós jutalmak kifizetését. Ez a kabinet azonban nem arról ismert, hogy simán menne neki bármi is. Igy aztán ma kiderült, Igor Matovič ígéretével ellentétben mégsem kapják meg karácsonyig a pluszpénzüket azok a 60 évnél idősebbek, akik felvették a koronavírus elleni védőoltást. Persze nem a kormány töketlenkedése miatt, dehogy: a Szlovák Posta tehet mindenről, hiszen a karácsonyig előttünk álló néhány nap kevés neki, hogy kinyomtassa és kézbesítse a csekkeket. Az állami posta viszont a kormányra mutogat, hiszen sem szerződés nincs a posta birtokában, sem a beoltott személyek adatbázisát nem kapta meg, igy nem tudják minek alapján kiállítani a pénzesutalványokat.

Ha ezek után még hinni lehet a kormánynak, szerdán mégis aláírhatják a szerződést a postával, és megkezdődhet a 200 illetve 300 eurós jutalmak kifizetése.

Matovič nem szereti a rossz híreket

Nem is Igor Matovič hívnák a pénzügyminiszterünket, ha nem rukkolt volna elő kedden egy újabb bombasztikusnak szánt bejelentéssel, mondván: a kilátásba helyezett pénzjutalom hatására december folyamán megnőtt a nyugdíjas korúak oltási kedve, és majdnem 400 százalékkal többen vették fel az oltást a 60 évnél idősebbek közül, mint az 50 és 59 évesek korcsoportjában. Azzal elfelejtett dicsekedni a tárcavezető, hogy Szlovákiában csak 55 százalékos a lakosság teljes beoltottsága, míg például Dániában, Írországban vagy Portugáliában is jóval 90 százalék fölött járnak. Utánunk már csak Bulgária és Románia kullog.

De hát Matovič nem a rossz hírek embere, igy ezekkel a statisztikákkal nyilván nem ő fog dicsekedni. Az viszont bizonyosnak tűnik, hogy a hatvan pluszosok közül sokaknak megy el a kedve az oltakozástól, ha még az unokáik ajándékára szánt pénzt sem kapják meg érte időben.

Nem kapnak pluszpénzt a mentőautók söfőrjei

Futnak a pénzük után a mentősök is, hiszen korai volt az örömük, amikor múlt pénteken Vladimir Lengvarský egészségügyi miniszter bejelentette, 350 euró összegű egyszeri pénzjutalmat hagynak jóvá az egészségügyben dolgozók számára. Azt hitték ugyanis a mentősök, hogy ők is az egészségügyben dolgoznak.

Miután kiderült, hogy a mentőautók sofőrjeinek nem jut a jutalomból, a Betegszállítók Szövetsége kedden sajtótájékoztatón kérte ki magának a diszkriminációt. Rámutattak, a mentősofőrök reggeltől estig szállítják a koronavírusos pácienseket, és ők is kockáztatják az életüket, mint más egészségügyi alkalmazottak, éppen ezért ők is megérdemlik a kormány által belengetett 350 eurós jutalmat. Az egészségügyi minisztérium azonban nem volt hajlandó belátni a tévedését, illetve azt, hogy simán megfeledkeztek a mentősökről. A szaktárca nyilatkozatában csak azt ismételte meg, hogy az egészségügyi végzettséggel rendelkező mentősök megkapják a pénzüket. Majd valamikor januárban. A mentőautók sofőrjeinek meg legfeljebb egy-egy megmentett beteg mondhat majd köszönetet, amiért időben kórházba szállították.

Brutális drágulás vár ránk jövőre

A párszáz eurónyi pluszpénz már csak azért is jól jönne – nem csak a nyugdíjasoknak és a mentősöknek –, mivel brutális áremelkedésre számíthatunk a jövő év első harmadában. Már mostanáig is jócskán drágult szinte minden, azonban 2022 első felében még gyorsabban emelkedik majd az élelmiszerek ára, a Szlovák Nemzeti Bank kedden közzétett előrejelzése szerint márciusra éves szinten meghaladja majd a 7 százalékot. Nemcsak az ennivaló, hanem az energia is tovább drágul, többet kell majd fizetnünk a fűtésért, a gázért és a villanyáramért is. Mindez csak akkor nem viselné meg a pénztárcánkat, ha a bérek és fizetések is hasonló mértékben nőnének, azonban a reálbérek növekedésére a jövő évben aligha számíthatunk.

Juhász László