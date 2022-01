LÉNYEG: Ha nem tudta, hogy idegen zsoldosokat fognak kiképezni Szlovákiában, nem Ficóval kel és fekszik

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: aktuality.sk

"Különutaskodik" a parlamenti elnök pártja, állandóan azon buzgólkodnak Boris Kollárék, hogy a hat százalékon beragadt Sme rodina kétszámjegyűre duzzadjon. Ezért mostanság előszeretettel karolják fel az ellenzék témáit, hátha lecsípnek pár százalékot innen-onnan. Ilyen kérdéskör például az előrehozott választások is, amit a Sme rodina most is meglovagolt.

Nevetséges javaslat

Kollárék alkotmánymódosítási javaslattal álltak elő, ami lerövidítené a választási időszakot, de ellenzéki szempontból azzal a szépséghibával, hogy mindez csak 2024-től lépne érvénybe. Azaz a mostani parlament és kormány megbízatási idejét nem csonkítanák. Ezt persze a koalícióból kimaradók elutasítják, szerintük egyenesen nevetséges, hogy a változások csak a következő választási időszaktól lennének hatályosak. A parlament elnöke ebben a témában kerekasztal-tanácskozást is szervezett kedden, de a koalíciós partnerei "cserbenhagyták", mert az OĽaNO, az SaS és a Za ľudí ezen nem vettek részt. Ráadásul a legerősebb kormánypárt, az Igor Matovič vezette tömörülés frakcióvezetője azt is megjegyezte, hogy „maffiózókkal és fasisztákkal nem fognak tárgyalni”. Szóval Robert Ficóéknak meg a Marian Kotlebával egy húron pendülő képviselőknek nem marad más lehetősége, csak a morgás, meg az olyan beszólások, hogy a kormánykoalíció fél az emberektől, ezért nem akarja átadni a hatalmat.

Türelem vitát terem

Aztán itt van még a kormány által a múlt héten elfogadott védelmi megállapodás, amit az Egyesült Államokkal kötnénk. Amire a Ficó-féle moszkoviták ráharaptak és képtelenek elengedni a kérdést. Annyira így van ez, hogy keddre az ellenzék a törvényhozásban rendkívüli ülést trombitált össze, hogy népszavazásra bocsássák ezt a katonai szerződést. De a kormánypártok ebben sem viselkedtek partnerként, és az ülés - érdeklődés hiányában - elmaradt. Pedig a Smer közben olyan marhaságokkal riogatott, hogy az USA Szlovákiában fog „ukrán zsoldosokat” kiképezni, de ezt már megszokhattuk ezektől a posztkommunista pojácáktól. Ficónak nagyot mondásért nem kell átkopogtatnia a szomszédba, az ilyen dilizgetés nagyon megy neki. A legviccesebb az, hogy az ellenzék azzal vádolja a koalíciót, hogy nem hajlandó még tárgyalni sem a dokumentumról, de arról valószínűleg megfeledkeztek, hogy a megállapodást még a parlamentnek is el kell fogadnia. Vagyis vita biztosan lesz róla, csak máskor. Amit majd érdekes lesz figyelemmel kísérni, mert a kormánypártok sem egységesek ebben a kérdésben.

Moszkva bevonzza a figurákat

Még szerencse, hogy van egy államfőnk, aki általában helyesen értelmezi a külpolitikai összefüggéseket. Zuzana Čaputová kedden beszólt a főügyésznek, hogy nem volt helyénvaló Maroš Žilinka moszkvai útja, ahol egy EU-s szankciós listán lévő személlyel is találkozott. Igaz, lehetett volna keményebb is az elnök, de ő úgy látja, nem szükséges az oroszok előtt hajbókoló figura ellen fegyelmi eljárást indítani.

Tragikus volt a tavalyi év

Közben kiderült, hogy tavaly sokkal több áldozata volt a Covidnak, mint hittük, hiszen még soha ennyi ember nem halt meg Szlovákiában, mint 2021-ben. A magunk mögött hagyott évben több mint 73 ezer ember vesztette életét, ami közel 20 ezerrel több, mint az utolsó Covid-nélküli évek átlaga. Ennyien még a 2. világháborúban sem haltak meg egy esztendő leforgása alatt. Ami a tavalyi adatokat illeti, valószínűleg sokan nem a kórházban hunytak el, hanem otthon, mivel a klinikáig nem jutottak el a járvány csúcsain. Őket pedig nem boncolták, így a Covid áldozatai közé sem kerültek be. A járvány hatásával foglalkozó szakértő megkockáztatja, hogy a következő, omikronos hullám idején mintegy 4 ezer halálos áldozatra kellene felkészülnie az országnak. Ennek az előszelét egyelőre még nem érezni, hiszen a kórházak terheltsége hetek óta fokozatosan csökken. És akinél jelentkeznek a megbetegedés tünetei, annak attól sem kell tartania, hogy kemény eurókat kellene leperkálnia a tesztelésért cserében. Az egészségügyi központ mindenkit megnyugtatott kedden, hogy a koronavírus jeleit produkáló személyeket ingyen és bérmentve kivizsgálják.

