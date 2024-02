LÉNYEG: Traktorok irányították ma a forgalmat Dunaszerdahelyen is, Ficóéknak meg megjött a jobbik esze

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Már hétfőn is volt nyoma a gazdatüntetéseknek, de csütörtökre aztán tényleg elért Szlovákiába az Európai Unió nyugati tagállamaiból tovagyűrűző tiltakozási hullám. Traktorjaikkal kitódultak az utakra a hazai gazdák is, mert meghallották a két szlovákiai agrárkamara bátorító szavát. Emiatt aztán a mezőgazdasági gépeikkel forgalomlassító akciókat bonyolítottak le országszerte, amit a mi vidékeinken sem lehetett nem észrevenni.

Bénultságot okoztak a mezőgazdászok

Megbénult a forgalom az R7-es úton, Dunaszerdahely belvárosában is megugrott az egy főre jutó haszongépek száma, Komáromban és Nagymegyernél is haszontalankodtak ezek a masinák, hogy mindenkihez eljusson az üzenet: a mezőgazdászoknak tele a gumicsizmája az uniós agrártámogatások lassú kifizetésével, illetve azzal, hogy szerintük zavaróan sok ukrajnai termék áramlik be az országba. Mindez pedig állítólag gazdaságilag ellehetetleníti a szektorban dolgozókat. Akiknek a helyzetén azonban a kormány is segíthetne, és a helyi önkormányzatoknak sem kellene keresztbe tenniük. Az érintett szektorban dolgozók azt szeretnénk, ha reális, egységes és a termelők számára megfizethető adóplafont határoznának meg az ország egész területére vonatkozóan.

A miniszter támogatja a gazdákat

Ehhez képest a traktorosok érsekújvári demonstrációját nem akárki támogatta a helyszínen, hanem maga a smeres agrárminiszter, Richard Takáč. Csak egy igazi populista politikusnak van képe olyat mondani, amit Robert Fico embere ejtett ki a száján. Mert a miniszternek az a meggyőződése, hogy a tüntetők és a kabinet céljai közösek. A szaktárca vezetője azért is pártolja a mezőgazdasági termelők követeléseit, hogy növekedjen az élelmiszer-önellátás, és több hazai termék legyen az üzletláncok polcain, illetve hogy a mostani demonstrálók azt tegyék, ami a dolguk, és ne hivatalnoki munkát végezzenek. Hasznos lenne, ha ezekről az okosságokról a kormányban ülő kollégáinak is beszélne, mert a végrehajtó hatalmat pont azért találták ki, hogy az ilyen kihívásokat elboronálja.

Pozsonyban is zakatoltak a masinák

Pozsony utcái sem úszták meg ma mezőgazdasági vontatók nélkül, a fővárosba is jutott vagy száz traktor. Az Európai Bizottság ottani képviseletének át is adták követeléseiket, majd a derék parasztok a parlament elé döcögtek. A szlovákiai gazdák össszehangolták követeléseiket a környező országok mezőgazdászaival, és azzal fenyegetnek, ha a Bizottság nem fogadja el azokat, a következő hetekben lezárhatják az egyes országok fővárosait. Ezzel kissé mintha nyitott ajtókat döngetnének, hiszen a Bizottság elnöke azt állítja, készek a tárgyalásokra, és jövő hét elején konkrét javaslatokat ígérnek. De azért biztos, ami biztos, erőt demonstráltak a földművelők. Elvégre ez az ő napjuk volt.

Kissé változhat a "maffiacsomag"

Meg egy kicsit azoké is, akik abban reménykedtek, hogy az államfő által már az Alkotmánybíróságra adott módosított Büntető Törvénykönyv egyes vérlázító rendelkezései megváltozhatnak. Igen, ez az ellenzék által többnyire "maffiacsomagnak" nevezett, korrupcióbarát jogszabálygyűjtemény még mindig napirenden szerepel, és ez egyhamar nem is változik. Nem úgy maga a törvény, amelyikkel kapcsolatban Robert Ficóéknak is megjött a jobbik eszük és már engednének a nyomásnak.

Ennek értelmében a szexuális bűncselekmények esetében az eddigi elévülési idő, tehát a 20 év maradna érvényben, nem pedig az a tíz éves időtartam, amit két hete erőltetett át a törvényhozáson a kormánytöbbség. A Smer és csatolt részei ugyanis rájöttek arra, hogy fércmunkát végeztek a törvénykönyvük elfogadásának sürgetésével, és így nem csupán a megveszetgetési ügyekben érdekeltek, hanem a nemi erőszaktevők is dörzsölhették a tenyerüket. Csütörtökön azonban a kormány úgy határozott, a nemzeti tanácsnak azt javasolják, hogy az említett módosítást helyreigazítják, mégpedig gyorsított üzemmódban.

Vannak-e csodák?

Örül is az ellenzék, hogy a kormány beismerte, nagyon mellé nyúlt ebben a kérdésben. A progresszívek emlékeztették Ficóékat, hogy ők idejében figyelmeztették a kormánypártokat erre a szarvashibára, amikor még az eredeti javaslatot is megváltoztathatták volna a parlamentben. A legerősebb ellenzéki tömörülés viszont sajnálja, hogy a bűnszervezetek létrehozásával és működtetésével kapcsolatban a kormány nem hosszabbította meg az elévülési időt. Ezért is kérik arra a kabinetet, hogy hagyjon időt az Alkotmánybíróságnak arra, hogy foglalkozhasson az eredeti Btk-módosítással. Hasonlót vallanak a kereszténydemokraták is, akik attól tartanak, hogy alkotmányos válság alakulhat ki, mert egyesek a módosítást fogják érvényesnek tartani, mások pedig megkérdőjelezik azt. Szerintük még jobb lenne, ha a kormány végre megértené, hogy melléfogott, rossz úton indult el, és most lehetőséget teremtene egy szélesebb egyeztetésre, mely során valóban alaposan ellenőrizni lehetne minden módosítási javaslatot.

Erre persze semmi esély, de azért szép próbálkozás. Mert olyan csodát még nem látott egy KDH-s sem, hogy Robert Fico térdre borulna, és megbánva bűneit meakulpázni kezdene.

