Még az is lehet, hogy most kiszabadulhat Kočner a börtönből

Még az is lehet, hogy a maffialistás nagyvállalkozó, akinek minden bizonnyal a Kuciak-gyilkosság is a lelkén szárad, kiszabadul a fogságból. Erről a lehetőségről fog most dönteni a Legfelsőbb Bíróság illetékes szerve.

Fotó: tasr

Marian Kočner ügyvédjén keresztül benyújtott egy olyan kérelemet, hogy engedjék őt szabadon a vizsgálati fogságból, ahol a 69 millió eurót érő értékpapírok, az úgynevezett markízás váltók hamisítása, illetve az igazságszolgáltatás akadályoztatása ügyében már két éve raboskodik.

Ján Šanta, a Különleges Ügyészségi Hivatala ügyésze szerint semmi sem változott a bíróság hasonló kérdésben hozott legutóbbi döntése óta, és a fogva tartás okai továbbra is fennállnak.



Mint ismeretes, a bíróság idén februárban 19 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte az ügy mindkét vádlottját, Marian Kočnert és Pavol Ruskót is, de a döntés egyelőre nem jogerős, mert mindketten fellebbezést nyújt be az ítélet ellen.

TASR