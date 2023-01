Még a Dunaszerdahelyi járás szlovák pártjainak magyarjait is megszólítja Simon, hogy egy listára tereljen mindenkit

A szlovák parlament alelnökével, Grendel Gáborral ült le egyeztetni a Magyar Fórum elnöke, aki "az egységes lista kialakításának lehetőségét" szorgalmazza.

Facebook

Simon Zsolték az első körben a NOVA párt elnökével tanácskoztak. Ahogy az erről szóló Facebook-bejegyzés tanúskodik, "az alapvető értékek tekintetében nincs" köztük különbség, az együttműködés lehetősége fennáll, és megegyeztek abban is, hogy a tárgyalásnak lesz folytatása.

Ehhez azonban Grendelnek ezt a kérdést először át kell vennie a pártján belül. Ahogy az a portálunknak Simon elmondta, Gyimesi Györggyel is leülnének, ez "tervbe van véve". Azért is, mivel ha egységes listára törekszik valaki, annak minimum minden szlovákiai magyar politikust meg kell szólítania. Sőt, Simonék nem is állnának itt meg, hanem ezt a kezdeményezést járási szintre is ki akarja vetíteni. Ennek keretében tárgyalásra szeretné felkérni azokat a magyar regionális politikusokat, akik a Dunaszerdahelyi járás szlovák pártjaiban tevékenykednek. Példaként az SaS járási elnökét említette, de a komáromi és a nagykürtösi régióban is vannak ilyen személyek.

Csütörtökön reggel a Szövetséggel tárgyal a Magyar Fórum. Arról még január elején írtunk, hogy Simon arra kérte Forró Krisztiánt, a Szövetség elnökét, hogy egyeztessenek egy közös választási lista összeállításáról.

Minden oka megvan a politikusoknak arra, hogy gyors ütemben eldöntsék, kivel működnének együtt, hiszen egyre valószínűbb, hogy fél éven belül előrehozott választások lesznek Szlovákiában.

(sp)