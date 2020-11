Raši: Ha Jankovská beismerő vallomást tett, vállalnia kell a felelősséget

Ha Monika Jankovská beismerő vallomást tett, és igaz az, ami a vallomásából nyilvánosságra került, vállalnia kell a felelősséget, jelentette ki egy csütörtöki sajtótájékoztatón Richard Raši független parlamenti képviselő és a Hlas-SD tagja.

Fotó: TASR

Hozzátette, Jankovská jelölése a posztra valószínűleg nem volt jó döntés. Erik Tomáš (független) úgy véli, Robert Fico (Smer-SD) volt kormányfő a hivatalából adódóan minden bizonnyal folytatott hivatalos tárgyalásokat Monika Jankovskával, de soha nem volt tanúja olyan párbeszédnek, amelynek Marian Kočner lett volna a témája, és Norbert Bödörrel sem találkozott soha, sem a kormányhivatalban, sem a Smer-SD székházában.

Raši megjegyezte, hogy a Jankovskát is érintő Vihar fedőnevű akció részleteit még Peter Pellegrini kormányzása idején dolgozták ki. A volt államtitkár letartóztatása is erre az időszakra esik. „Ezek a tények kizárnak mindenféle kétséget” – tette hozzá. Úgy véli, Jankovská ügye egy magas rangú tisztviselő kudarcáról szól. Arra a kérdésre, vajon a Smer-SD-nek érdekében állhatott-e, hogy például a televíziós váltók ügyében Marian Kočner javára döntsön a bíróság, azt válaszolta, hogy soha nem vett részt ilyesféle tárgyaláson. Raši szerint ez a Hlas-SD párthoz kötődő többi képviselőre is igaz.

Tomáš megjegyezte, egyelőre nincs hiteles információ arról, hogy Jankovská mi mindent mondott a kihallgatása során. A nyilvánosságtól azt kérte, hogy ne vegye egy kalap alá az összes politikust.

Monika Jankovská volt igazságügyi államtitkár szerdán (november 25.) beismerő vallomást tett a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) nyomozói előtt. A terhelt részletesen vallott azokról a bűncselekményekről, amelyek elkövetésével vádolják őt. Aprólékos információkat közölt az egyes vádpontokhoz köthető személyekről, köztük Marian Kočner vállalkozóról is. A Vihar fedőnevű rendőrségi akció után őrizetbe vett Jankovská ellen korrupciós bűncselekmények ügyében folyik eljárás.

(TASR)