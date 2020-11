Kočner majmocskája beismerte bűneit!

Monika Jankovská volt igazságügyi államtitkár szerdán beismerő vallomást tett a NAKA nyomozói előtt.

Fotó: TASR

Ezt a kihallgatás szünetében jelentette be Peter Erdős, Jankovská ügyvédje. Hozzátette: a terhelt részletesen vallott azokról a bűncselekményekről, amelyek elkövetésével gyanúsítják őt. Az exállamtitkárt - akit Marian Kočner a levelezéseiben egyszerűen csak a majmocskájának nevezett - a reggeli órákban szállítottak át Nyitrára.

Erdős szerint

védence spontán vallomása már befejeződött, jelenleg a nyomozók kérdései következtek. A kihallgatás csak késő délután fejeződik be, és az is elképzelhető, hogy csütörtökön is folytatják. Jankovská jogi képviselője megígérte, a mai kihallgatás után világosan beszámol arról, miről tett vallomást az expolitikus.

Jankovská, az igazságügyi minisztérium smeres államtitkáraként intenzív telefonos kapcsolatban állt Marian Kočnerrel, és tavaly szeptemberben - azaz 5 hónappal a választások előtt - jelentette be, hogy távozik a pozíciójából. Az egykor bíróként dolgozó Jankovskát idén márciusban, a Vihar néven elhíresült akció során tartóztatták le.

Közben az exállamtitkárt előhúzták a trencséni Fatima étterem ügyében is, ami ami még a kétezres évek közepén zajlott. Jankovská tagadta, hogy ebben érintett lett volna, és ezért is döntött úgy, hogy nem vesz magához ételt a rács mögött. A vizsgálati fogságban aztán addig éhségsztrájkolt Kočner majmocskája, amíg be nem gurították hozzá az infúzós állványt.

A Legfelsőbb Bíróság október elején döntött arról, hogy Jankovská márciusig letartóztatásban maradhat.

Jankovská ellen vesztegetés és kenőpénz elfogadása miatt indult büntetőeljárás. A gyanú szerint a Markíza televízió hamisított váltóinak ügyében utasításokkal látta el az egyik bírónőt, aki a főváros egyik járásbíróságán tárgyalt perben végül Marian Kočner javára döntött. A nagyvállalkozót februárban ugyanezen váltók miatt nem jogerősen 19 év börtönbüntetésre ítélték Pavol Rusko vádlottal, a Markíza TV volt igazgatójával együtt.

